ВИДЕО. Абрамович, дай пять! Реакция Шевченко на гол Челси в финале ЛЧ

Главный тренер сборной Украины очень переживал за свой бывший клуб

  • 30.05.2021 01:00
  • 1917 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Абрамович, дай пять! Реакция Шевченко на гол Челси в финале ЛЧ
© Twitter

29 мая прошел финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).

В соцсетях появилась реакция Андрея Шевченко на победный гол «синих». Главный тренер сборной Украины очень переживал за свой бывший клуб и «дал пять» его владельцу Роману Абрамовичу.

Ранее, на вопрос, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, Шевченко ответил:

«Буду болеть и за Зинченко, и за «Челси». Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. «Челси» – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за «Челси».

ВИДЕО. Абрамович, дай пять! Реакция Шевченко на гол Челси в финале ЛЧ

 

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 30.05.2021 01:37
    +1
    ну. пазік і спортвнєпалітікі. ну але за таку збірну вболівати важко. абрамовіч - то ж навіть не звичайний м..ксал....то найближчий гаманець ху.ла. ..кожен день когось вбивають на фронті...
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 30.05.2021 01:29
    -1
    !00% вина Зинки, это она, Зинка, прозевала. Надо было как угодно останавливать, даже нарушая, но... Не все же Шевченки, чтобы брать ЛЧ, а некоторым и не приходится.
    Ссылка
    Roger
    online
      Roger, 30.05.2021 01:28
    0
    Не слышал о том чтобы Шевченко вакцинировался. Вся VIP ложа без масок.
    И вот это "дай пять" российскому олигарху платящему налоги в стране агрессоре, которая убивает солдат твоей стране это какой-то особый вид извращения современной реальности.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 01:21
    0
    Сан Саныч, 30.05.2021 01:17
    Шева Зине на тренировке: Саня дай пять!!!
    Зина: да пашол ты
    Боюсь только подумает, а то еще с Днем Рождения поздравят!
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.05.2021 01:17
    +4
    Шева Зине на тренировке: Саня дай пять!!!
    Зина: да пашол ты
    Ссылка
    Сан Саныч
    online
      Сан Саныч, 30.05.2021 01:17
    +4
    Шева Зине на тренировке: Саня дай пять!!!
    Зина: да пашол ты
    Ссылка
    andreypoltava234
    online
      andreypoltava234, 30.05.2021 01:37
    +1
    ну. пазік і спортвнєпалітікі. ну але за таку збірну вболівати важко. абрамовіч - то ж навіть не звичайний м..ксал....то найближчий гаманець ху.ла. ..кожен день когось вбивають на фронті...
    Ссылка
    Roger
    online
      Roger, 30.05.2021 01:28
    0
    Не слышал о том чтобы Шевченко вакцинировался. Вся VIP ложа без масок.
    И вот это "дай пять" российскому олигарху платящему налоги в стране агрессоре, которая убивает солдат твоей стране это какой-то особый вид извращения современной реальности.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 30.05.2021 01:21
    0
    Сан Саныч, 30.05.2021 01:17
    Шева Зине на тренировке: Саня дай пять!!!
    Зина: да пашол ты
    Боюсь только подумает, а то еще с Днем Рождения поздравят!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности