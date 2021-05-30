29 мая прошел финал Лиги чемпионов, в котором «Челси» победил «Манчестер Сити» (1:0).
В соцсетях появилась реакция Андрея Шевченко на победный гол «синих». Главный тренер сборной Украины очень переживал за свой бывший клуб и «дал пять» его владельцу Роману Абрамовичу.
Ранее, на вопрос, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов, Шевченко ответил:
«Буду болеть и за Зинченко, и за «Челси». Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. «Челси» – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за «Челси».
ВИДЕО. Абрамович, дай пять! Реакция Шевченко на гол Челси в финале ЛЧ
Источник — Sport.ua
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И вот это "дай пять" российскому олигарху платящему налоги в стране агрессоре, которая убивает солдат твоей стране это какой-то особый вид извращения современной реальности.
Зина: да пашол ты
Зина: да пашол ты
Зина: да пашол ты
И вот это "дай пять" российскому олигарху платящему налоги в стране агрессоре, которая убивает солдат твоей стране это какой-то особый вид извращения современной реальности.
Зина: да пашол ты
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