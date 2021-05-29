ОФИЦИАЛЬНО. Петер Бос стал новым главным тренером французского Лиона

Нидерландский специалист подписал контракт до 30 июня 2023 года

  • 29.05.2021 21:45
  • 731 просмотр
  • 0 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Петер Бос стал новым главным тренером французского Лиона
© ФК Лион

Нидерландский специалист Петер Бос возглавил французский клуб «Олимпик» Лион.

Тренер подписал контракт на два года, до 30 июня 2023 года. В сезоне 2020/21 «Лион» занял итоговое 4-е место в Лиге 1 и попал в Лигу Европы. 

Ранее 57-летний Петер Бош работал в клубах «Де Графсхап», «Хераклес», «Витесс», «Аякс», «Боруссия» Дортмунд и «Байер» Леверкузен.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Лион

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности