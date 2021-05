ОФИЦИАЛЬНО. Петер Бос стал новым главным тренером французского Лиона

Нидерландский специалист Петер Бос возглавил французский клуб «Олимпик» Лион.

Тренер подписал контракт на два года, до 30 июня 2023 года. В сезоне 2020/21 «Лион» занял итоговое 4-е место в Лиге 1 и попал в Лигу Европы.

Ранее 57-летний Петер Бош работал в клубах «Де Графсхап», «Хераклес», «Витесс», «Аякс», «Боруссия» Дортмунд и «Байер» Леверкузен.

We're delighted to announce the arrival of Peter Bosz as our new manager until 30 June 2023! 🔴🔵#Bosz2023 pic.twitter.com/TUD99css4T