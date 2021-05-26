ФОТО. Алекс Фергюсон прилетел в Польшу на финал Лиги Европы

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске

  • 26.05.2021 02:48
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ФОТО. Алекс Фергюсон прилетел в Польшу на финал Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прилетел в Гданьск на финал Лиги Европы 2020/21.

Норвежский тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер отметил: «Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия.

Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, что он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок».

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Источник — УЕФА

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