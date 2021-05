ФОТО. Алекс Фергюсон прилетел в Польшу на финал Лиги Европы

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прилетел в Гданьск на финал Лиги Европы 2020/21.

Норвежский тренер «МЮ» Уле Гуннар Сульшер отметил: «Сэр Алекс прилетел вместе с нами. Он особенный, это живая энциклопедия футбола. Просто сидеть с ним рядом во время ужина в ресторане – уже привилегия.

Не сомневаюсь, что игроки могут спросить у него все что угодно, если они в чем-то сомневаются. Он всем сердцем любит этот клуб. Надеюсь, что он получит удовольствие от финала. Я многим обязан ему как игрок».

Матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» состоится 26 мая в Гданьске (Польша). Начало – в 22:00 по киевскому времени.

There's a special someone joining our travelling party 👀❤️#MUFC #UEL pic.twitter.com/hWKNwRAUjg