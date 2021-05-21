Топ-7 разочарований минувшего сезона УПЛ

В любом деле или событии найдется не только светлая, но и темная сторона, ведь даже школьникам на летние каникулы задают домашнее задание. В ушедшем сезоне УПЛ было много героев. Их имена общеизвестны. Но нашлись и разочарования – те, от которых ожидали явно больше. Сегодня речь пойдет именно о них.

Шахтер

В данном случае нет смысла дробить на фрагменты, эпизоды и фамилии. Потому что куда не целуй – везде провал. Если не сказать еще хуже. Каштру, Тайсон, Мораес, Марлос, частично Тете, Пятов. Да полкоманды, как минимум, было таких, кто сыграл значительно ниже своих возможностей. Сюда же, в этот список, можно поместить и фамилии клубных менеджеров. За беспечность, неумение предвидеть и затянувшееся сидение на лаврах. Команда не выиграла ни одного титула. Точнее, все три проиграла (на внутренней арене). Ничего существенного, по большому счету, не добилась и на арене международной (за исключением двойной победы над «Реалом»).



ФК Шахтер

Игра «горняков», особенно во второй части сезона – сплошное хождение по мукам. Команда явно разучилась воплощать хотя бы в моменты высокий процент владения мячом, превращая это владение в стерильное. Главный положительный момент для «Шахтера» в завершившемся сезоне – что этот сезон наконец-то закончился. А с ним, хочется верить, закончатся и все их проблемы, беды и недоразумения.

Владислав Супряга, Динамо

После хорошего сезона в аренде в «Днепре-1» и особенно хет-трика в ворота «Динамо», казалось, что Супряга вернется в Киев на белом коне. В принципе, поначалу казалось, что «болезнь роста» талантливый форвард действительно прошел, и теперь пора играть в настоящий футбол. Новый наставник «бело-синих» Луческу поначалу очень рассчитывал на Владислава. И упрямо продолжал ставить нападающего в основу. Хотя он и не отрабатывал щедрого тренерского доверия: если Супряга чем-то и запомнился в первой части сезона, так это потрясающими промахами из убойных ситуаций.

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После того (то есть на старте второго круга), как срок допинговой дисквалификации конкурента Влада за место в основе – Беседина – истек, Луческу стал делать ставку в атаке именно на Артема. Супряга оказался в роли запасного. И получал минимум игрового времени. Да и то – преимущественно тогда, когда судьба матча была решена. По всей видимости, проблемы чемпиона мира среди двадцатилетних – скорее в психологии, ведь, по словам очевидцев, на тренировках у парня получается почти все. Почему тогда не получается в официальных матчах – большой вопрос. Может, форварду таки стоит сменить клубную прописку?

Артем Милевский, Минай



ФК Минай

В лице бывшего лидера «Динамо», а отчасти и сборной Украины при его возвращении в УПЛ хотелось увидеть, как минимум, подтверждение, что ветераны действительно не стареют. Душой – так точно. Хотелось видеть в чуть погрузневшем топ-футболисте хотя бы эмоции и его знаменитые чудо-передачи. Но ничего подобного в исполнении Артема Милевского в «Минае» мы так и не увидели. И ведь нельзя же сказать, что ему не давали шанса раскрыть свои скрытые таланты. Давали. Особенно в бытность тренером Василия Кобина.

То, что пришлось увидеть взамен – уставшего и битого жизнью игрока, карьера которого уже почти закончилась, а лучшие годы остались где-то там, за далеким поворотом, на обочине, рядом с разбитым крутым авто. Вполне возможно, что Артем попал не в «свою» команду. В отличие, например, от чемпионата Беларуси, где «Брест» был «его» коллективом. «Минай» и правда боролся лишь за выживание. Да играл в непонятные игры, став своего рода тоже серьезным разочарованием. Но ведь Нуриев показал, что даже в такой команде можно дотянуться до звезд. Милевский то ли не смог, то ли не захотел.

Юрий Калитвинцев, «Олимпик»



ФК Олимпик

После неожиданной отставки Климовского, руководящий «перст» главы «Олимпика» Гельзина был направлен в сторону Калитвинцева. Тоже довольно неожиданно, ведь бывший наставник юношеской и национальной сборных Украины продолжительное время находился в «творческом отпуске».

Тем не менее, назначение Юрия Николаевича на тренерский пост донецкой команды в целом воспринималось положительно и с оптимизмом. Казалось, что опыта, знаний и эмоций новому рулевому «олимпийцев» хватит с лихвой, чтобы вывести команду из пике и бороться за еврокубковые места. Но на самом деле все получилось не просто плохо, а неудовлетворительно. Из десяти проведенных поединков во главе «Олимпика», Калитвинцеву удалось добыть лишь одну победу. И одну ничью. Все остальное – то есть восемь матчей – поражения. Интересно, что в послематчевых интервью тренер достаточно здраво оценивал причины неудач своих подопечных, но вот совладать с валом негатива так и не сумел. Его уволили, как и назначили, неожиданно: за два тура до финиша сезона, когда сменщику изменить ситуацию не представлялось возможным. Тем не менее, отставку Калитвинцева смело можно считать закономерной, ведь хуже вряд ли может быть.

Захеди Шахаб, Заря



ФК Заря

В зимнее межсезонье за лидера «Олимпика» Шахаба развернулась настоящая битва между его тогдашним клубом и будущим коллективом. «Заря» не хотела ждать конца сезона, когда иранец мог достаться бесплатно, а заплатила неплохие, по меркам УПЛ, деньги (порядка 360 тысяч долларов) за трансфер фактурного нападающего. В приходе иранца в луганскую команду был лично заинтересован главный тренер Виктор Скрипник, рассчитывающий сделать из Шахаба голевую машину и в своей команде. Но не получилось. Акклиматизация 25-летнего футболиста в «Заре» явно затянулась. Если в первом круге, в матчах за «Олимпик», ему удалось отличиться восемью точными ударами, то в играх за луганскую команду во втором круге в его активе лишь два точных выстрела. И дело ведь не только в количестве забитых мячей, а и в качестве игры. Качество как раз и хромало. Может, в новом сезоне получится лучше?

Владимир Шаран, Александрия



ФК Александрия

Задача на сезон у александрийской команды и ее тренера была предельно четкой: пробиться в еврокубки. Нельзя сказать, что эта задача была простой, но отнюдь не невыполнимой. Однако уже с первых туров «Александрия» демонстрировала явно не ту игру и не те результаты, благодаря которым можно пробиться на евроарену.

У тренера «аграриев» Владимира Шарана банально не оказалось плана «Б»: традиционная ставка на характер и боевитость срабатывала по большим праздникам. В итоге уже после первого круга стало очевидным, что если «Александрия» и может рассчитывать на выход в еврокубки, то лишь благодаря успеху в Кубке Украины, а не чемпионате. Но и во втором по престижу внутреннем турнире у Шарана и его команды не сложилось: вылетели в полуфинале от «Зари». Итог: лишь девятое место в табели о рангах. И расставание с Шараном, который тренировал «Александрию» в целом десять лет.

Мариуполь



ФК Мариуполь

В сезоне 2019/2020 «Мариуполь» финишировал на восьмом месте в итоговой таблице, но был участником еврокубкового плей-офф, где проиграл в финале путевку на европейскую арену «Колосу». Тем не менее, сезон для приазовской команды был признан неудачным, и ее тренеру Александру Бабичу указали на выход. На вход был приглашен Остап Маркевич, обещающий привить команде яркую, остро атакующую игру. Но итог для «Мариуполя» в сезоне 2020/2021 получился еще хуже. Значительно хуже. Команда на высокие места не претендовала изначально.

На то были и объективные причины: на протяжении всего первого круга команды играла только на выезде, поскольку газон на домашнем стадионе «подвергался» реконструкции. По факту реконструкция очень затянулась, и в родных стенах мариупольцы провели всего несколько матчей. Но ведь это их проблемы, разве не так? К тому же, новый тренерский штаб оказался ничуть не лучше предыдущего: ни игры новой, ни предпосылок для роста. Лишь за три тура до конца чемпионата «Мариуполь» обезопасил себя от вылета в Первую лигу. Однако Остап Миронович останется тренировать команду и в следующем чемпионате. Сдается мне, джентльмены, что это была комедия.

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