Топ-10 событий минувшего сезона УПЛ

Несмотря на то, что впервые за последние годы чемпионат страны прошел по стандартной формуле – в два круга, а не с делениями на «группы по интересам», резонансных событий оттого меньше не стало. Скорее даже наоборот: в ушедшем сезоне было на кого и на что посмотреть. Вашему вниманию – десятка самых-самых, на наш взгляд, событий, произошедших в чемпионате Украины 2020/2021.

Луческу в «Динамо»: пришел, увидел, победил

То, что у «Динамо» будет новый главный тренер, стало ясно еще после финального поединка прошлого сезона, в котором «бело-синие» на «Олимпийском» уступили «Колосу» 0:2. На следующий день наставник динамовцев Алексей Михайличенко был отправлен в отставку. Имя нового тренера «Динамо» президент столичного клуба Игорь Суркис назвал чуть позже. И взорвал настоящую информационную бомбу: киевлян возглавил бывший многолетний тренер «Шахтера» Мирча Луческу. Приход 75-летнего румынского тренера в киевскую команду был неоднозначно воспринят не только в «Шахтере», но и в самом «Динамо». Представители некоторых фанатских группировок «бело-синих» свое негативное отношение к Луческу не уставали демонстрировать при каждом удобном случае. Однако в итоге это резонансное назначение себя оправдало: Луческу выиграл со своей новой командой все на внутренней арене (Суперкубок, чемпионат и Кубок Украины), пробился в групповой этап Лиги чемпионов и в 1/8 финала Лиги Европы.

«Шахтер» без трофеев, Каштру без «Шахтера»

Минувший сезон для «Шахтера» получился если и не феерическим, то, как минимум, очень успешным. Ведомая Луишем Каштру команда пробилась в полуфинал Лиги Европы, а на внутренней арене стала чемпионом с рекордным отрывом от второго «Динамо» - в 23 очка. По всей видимости, тот рекордный отрыв сыграл с «горняками» злую шутку. Дончане не усилились, не провели смену поколений, плюс явно сдали ветераны, а молодежь не прибавила. В итоге впервые с 2009 года «Шахтер» не выиграл на внутренней арене ни одного трофея. Как следствие – контракт с Луишем Каштру не был продлен: португалец отбыл восвояси после двух лет работы с «горняками».

Лучший бомбардир – не из «Динамо» и «Шахтера»

ФК Ворскла. Владислав Кулач

Снайперская гонка получилась достаточно увлекательной, хотя в итоге ее победитель сумел забить лишь 15 мячей. Долгое время в фаворитах бомбардирской гонки ходил нападающий «Олимпика» Шахаб, но с переходом в «Зарю» его результативность заметно упала. Не оправдал надежд и лидер «Динамо» Цыганков, а прошлогодний триумфатор Мораес в этот раз в гонке снайперов вообще не участвовал. В итоге во главе списка самых результативных футболистов оказался форвард «Ворсклы» Владислав Кулач. Примечательно, что треть своих мячей он забил с пенальти. А еще примечательно то, что впервые с 2011 года победителем бомбардирского состязания стал игрок не из «Динамо» или «Шахтера».

Скандальный уход Тайсона

Бывший капитан и лидер «Шахтера» грозился уйти из команды и раньше. Особенно бразильца расстроил тот факт, что два года назад его за хорошие деньги не отпустили в «Рому». И если прошлый сезон Тайсон отыграл на привычно высоком уровне, хотя и без огня в глазах, то в сезоне нынешнем 33-летний полузащитник откровенно валял дурака. Особенно это «валяние» проявилось во второй части сезона. Сначала Тайсон по-крупному опоздал на зимние тренировочные сборы, затем откровенно захандрил в первых играх чемпионата, а апофеозом его демарша стал отказ выходить на замену в выездной игре Лиги Европы против «Ромы». В итоге бразилец был переведен в дубль. Откуда не вернулся. За два месяца до истечения срока контракта Тайсон был отпущен на все четыре стороны. Нет, не так он должен был уходить из «Шахтера», не так…

Гельзин и его заразительный матерный пример

До Гельзина на подобных тонах и подобными фразами у нас футбольные люди публично не разговаривали. Хотя и поводы были. Но то, что отчебучил президент «Олимпика» после резонансного поединка его команды против «Шахтера» - ни в какие ворота не лезет. Во время послематчевого интервью тогдашнего наставника «олимпийцев» Калитвинцева, Гельзин ворвался в прямой эфир с нецензурной бранью в адрес судьи матча Иванова, главы комитета арбитров Лучи и даже экспертов телеканала «Футбол». Гнев первого лица «Олимпика» вызвал незасчитанный гол его команды в ворота «горняков». Справедливости ради нужно отметить, что причина гнева – праведная, ведь повод для отмены гола в ворота «горняков» - смехотворный, но вот превращать возмущение в нецензурщину не следовало. Кстати, пример Гельзина оказался заразительным. Затем по его пути прошествовали сразу несколько персон. Особенно «в тему» попал главный тренер «Колоса» Костышин, запомнившийся скандальными высказываниями после резонансного ЧП с его подопечными в поезде.

Демарш «Миная» перед игрой с «Шахтером»

Невиданный доселе случай произошел перед матчем 25 тура «Минай» - «Шахтер». Номинальные хозяева поединка (хотя игра и состоялась в Киеве на «Олимпийском», хозяевами игры была закарпатская команда) поначалу отказались выходить на поле. Под давлением со стороны УАФ «Минай» прибыл на стадион, однако забаррикадировался в раздевалке. На предматчевую разминку команда Цымбала не вышла. Не вышла и вовремя на матч. Начало встречи сместили на 35 минут. «Минай» прогнозировано крупно уступил «Шахтеру» - 0:4. Как удалось узнать позже, футболисты отказывались выходить на игру потому, что их использовали «в темную». Якобы закарпатский клуб под «предводительством» нового то ли тренера, то ли консультанта Севидова под угрозой невыплаты зарплат заставлял игроков «играть на контору».

«Ингулец» - «Шахтер»: кино не будет

Footboom

В последнем туре осенней части сезона «Ингулец» на своем поле (то есть, в Кропивницком) должен был принимать «Шахтер». Но матч, назначенный на 13 декабря, не состоялся. Нет, причина не коронавирус, а менее глобальные катаклизмы. Хозяева, то бишь клуб из Петрово, посчитали, что подогрев газона включать не нужно. Но ледяной дождь существенно потрепал футбольное поле. И представители УАФ, судейского корпуса и УПЛ решили, что на таком газоне в футбол играть нельзя. Поединок не состоялся, а чуть позже хозяевам КДК УАФ присудил техническое поражение 0:3. Следовательно, гостям – техническую победу 3:0.

Возвращения сезона: скандальные, красивые и долгожданные

Перед началом сезона сразу несколько знаковых для нашего футбола личностей, поигравших много и разно, выразили желание вернуться в УПЛ. Селезнев перешел в «Колос», Милевский – в «Минай», Гладкий – в «Зарю», а Кравец – в «Динамо». В итоге камбек удался лишь новоиспеченному форварду луганчан. В активе Гладкого – девять забитых мячей в 22 матчах сезона. Александр в команде Скрипника обрел вторую молодость. Никто из его коллег-ветеранов подобной прытью похвастаться не может. Милевский так и не сумел пережить ренессанс в «Минае», Кравец провел за «Динамо» лишь один матч, после чего ушел из команды. А Селезнев и вовсе покинул «Колос» со скандалом. После первого круга Евгений с пятью мячами был лучшим бомбардиром команды (правда, все забил с пенальти). Но во время зимнего сбора форвард серьезно «нарушил спортивный режим» и поругался с наставником ковалевцев Костышиным. На второй круг «Колос» Селезнева уже не заявил…Отдельная тема – возвращение Беседина. После годичного допингового бана форвард «Динамо» триумфально вернулся на круги своя. В первой игре после «отсидки» - против «Олимпика» - Артем отметился дублем. С того момента, то есть, фактически с начала второго круга, именно Беседин стал главным динамовским форвардом, оттеснив Супрягу на второй план.

«Мариуполь» и реконструкция газона

Весь первый круг «Мариуполь» был вынужден играть на выезде, так как на родном стадионе приазовского клуба реконструировали газон. Планировалось, что второй круг команда Остапа Маркевича проведет уже в родных стенах. Но получилось немного не так. Точнее, много не так. На стадион имени Бойко «Мариуполь» вернулся лишь в конце марта, в 19 туре. Но по факту – лучше бы не возвращался: типа «реконструированный» газон оказался ужасного качества. После той памятной игры с «Минаем» мариупольцы вновь отправились на выезды. И лишь в 24 туре «Мариуполь» полностью перебрался на родной стадион.

Шахаб Захеди и его трансферная сага

Летне-осенний отрезок чемпионата форвард «Олимпика» Шахаб провел отлично. Иранец имел в своем активе восемь забитых мячей, но его роль в игре команды выходила за пределы сугубо бомбардирских функций. Немудрено, что на забивного и техничного нападающего обратили внимание в других клубах. Более статусных и финансово устойчивых. Поговаривали, что Захеди попал в сферу интересов «Динамо». А еще интерес к его персоне приписывали одному из элитных португальских клубов. Но в итоге фактурный нападающий оказался в «Заре». Но сначала он оказался в дубле «Олимпика» - за отказ оставаться в составе донецкой команды. Желание тренера «Зари» Виктора Скрипника видеть Шахаба в своей команде оказалось настолько серьезным, что луганский клуб не стал ждать окончания сезона, когда Захеди мог достаться бесплатно, а заплатил «Олимпику» за нападающего неплохую сумму. Неплохую по нашим меркам – порядка 360 тысяч долларов. Тем не менее, этот трансфер стал рекордным для «Олимпика».