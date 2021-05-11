ВИДЕО. Судья вызвала охрану на корт, опасаясь нападения отца теннисистки

Невероятная ситуация в самом продолжительном матче сезона

  • 11.05.2021 08:39
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ВИДЕО. Судья вызвала охрану на корт, опасаясь нападения отца теннисистки
© Getty Images/Global Images Ukraine. Камила Джорджи c отцом

Матч первого круга грунтового турнира WTA 1000 в Риме между Сарой Соррибес-Тормо и Камилой Джорджи получился не только самым продолжительным в сезоне, но еще и скандальным.
 
Дело в том, что отец итальянки Серджио вел себя неподобающим образом и напугал судью на вышке. Следствием этого стал вызов охраны прямо на корт.
 
«Отец Джорджи очень злой и я бы хотела, чтобы кто-то находился рядом со мной», – передала судья по рации.
 
Отметим, что Серджио Джорджи действительно является весьма эксцентричным и скандальным персонажем в мире тенниса. 

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Источник — Sport.ua

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