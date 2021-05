ВИДЕО. Судья вызвала охрану на корт, опасаясь нападения отца теннисистки

Матч первого круга грунтового турнира WTA 1000 в Риме между Сарой Соррибес-Тормо и Камилой Джорджи получился не только самым продолжительным в сезоне, но еще и скандальным.



Дело в том, что отец итальянки Серджио вел себя неподобающим образом и напугал судью на вышке. Следствием этого стал вызов охраны прямо на корт.



«Отец Джорджи очень злой и я бы хотела, чтобы кто-то находился рядом со мной», – передала судья по рации.



Отметим, что Серджио Джорджи действительно является весьма эксцентричным и скандальным персонажем в мире тенниса.

Omg, the umpire asked for someone to be around her because she's afraid of Giorgi's father because he's mad. This is insane! pic.twitter.com/LbDun41xB1