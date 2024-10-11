Не платила налоги и вывезла мебель. Известная теннисистка нарушила молчание
Итальянская теннисистка прояснила ситуацию со своими скандалами
Итальянская теннисистка Камила Джорджи рассказала о том, как ее обвинили в уклонении от уплаты налогов.
«Моя семья не знала о налоговой ситуации. Проблемы возникли из-за людей, которые управляли этими вещами за меня. Когда я подписала отказ от контракта, начался хаос.
Мы заменили этих людей и теперь все в порядке. Мне жаль, что вина упала на моего отца. Я не люблю использовать слово «жертва», но на этот раз это было», – объяснила 32-летняя теннисистка, слова которой приводит Gazzetta dello Sport.
Еще одно обвинение касалось побега в США и кражи мебели из арендованного дома.
«Я сбежала не из-за налогов, на самом деле я вообще не сбежала. Хозяин дома утверждает, что я не заплатила арендную плату и уехала с мебелью. В доме даже мебели не было, мы ее привезли».
С 2006 года Джорджи сумела завоевать четыре титула WTA, а ее лучшим результатом в мировом рейтинге стало 26 место, которого она достигла в октябре 2018 года.
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