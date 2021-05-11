Почти 4 часа. В Риме сыгран самый продолжительный матч сезона WTA

В первом круге грунтового турнира WTA 1000 состоялся самый продолжительный матч сезона у женщин.
Испанка Сара Соррибес-Тормо и итальянка Камила Джорджи провели на корте 3 часа 51 минуту.
Отметим, что ранее самым продолжительным был матч на турнире в Мельбурне между Ириной Бегу и Йоханной Контой. Он продолжался 3 часа 33 минуты.
Рим. Первый круг
Сара Соррибес-Тормо (Испания) – Камила Джорджи (Италия) – 7:6(4), 6:7(7), 7:5
Во втором круге Соррибес-Тормо сразится с Ариной Соболенко из Беларуси.
Источник — Sport.ua
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