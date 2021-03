Гвардиола обошел Моуриньо по победам в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» М (2:0) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал.

Для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардьолы эта победа стала 82-й в турнире. По этому показателю наставник «Сити» поднялся на четвертое место, обойдя нынешнего тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью.

Больше побед одержали только три тренера: Арсен Венгер (86), Карло Анчелотти (89) и Алекс Фергюсон (102).

«Ман Сити» пробился в четвертьфинал турнира, и Гвардьола теоретически может выйти на третье место по победам уже в этом сезоне, если победит в двух четвертьфинальных и двух полуфинальных играх, а также в финале.

