Умер знаменитый экс-футболист сборной Англии и Манчестер Сити

Колин Белл был призером чемпионата Европы 1968 года в Италии

  • 06.01.2021 01:43
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Умер знаменитый экс-футболист сборной Англии и Манчестер Сити
© ФК Манчестер Сити. Колин Белл

5 января скончался бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Колин Белл, ему было 74 года.

Большую часть карьеры Белл, выступавший на позиции полузащитника, играл за «горожан». В составе команды он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка обладателей кубков.

В составе сборной Англии Белл был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.

Колин Белл был включен в Зал славы английского футбола 2005 года.

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Источник — ФК Манчестер Сити

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