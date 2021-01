Умер знаменитый экс-футболист сборной Англии и Манчестер Сити

5 января скончался бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Колин Белл, ему было 74 года.

Большую часть карьеры Белл, выступавший на позиции полузащитника, играл за «горожан». В составе команды он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка обладателей кубков.

В составе сборной Англии Белл был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.

Колин Белл был включен в Зал славы английского футбола 2005 года.

