Умер знаменитый экс-футболист сборной Англии и Манчестер Сити

5 января скончался бывший футболист сборной Англии и «Манчестер Сити» Колин Белл, ему было 74 года.
Большую часть карьеры Белл, выступавший на позиции полузащитника, играл за «горожан». В составе команды он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Кубка обладателей кубков.
В составе сборной Англии Белл был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.
Колин Белл был включен в Зал славы английского футбола 2005 года.
Remembering the King of the Kippax 👑— Manchester City (@ManCity) January 5, 2021
Immortal 💙
🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/SYW8Vw09E6
Источник — ФК Манчестер Сити
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