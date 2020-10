Андрей ШЕВЧЕНКО: «Европейская Суперлига уничтожит нынешний футбол»

В СМИ все активнее появляется информация о создании Европейской Суперлиги, в которой бы играли ведущие команды топ-чемпионов Европы. Эта лига не собирается подменять национальные чемпионаты, однако может уничтожить Лигу чемпионов в ее нынешнем виде.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что для нашей страны Суперлига позитивных факторов не принесет.

«Идея создания Европейской Суперлиги уничтожит тот футбол, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут только отдаляться от процветающей элиты».

«Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях», - считает Шевченко.

Сообщается, что ФИФА поддерживает создание Суперлиги, тогда как УЕФА, который занимается Лигой чемпионов, естественно, нет.

“The idea of a European Super League would kill football as we know it. Countries like Ukraine would suffer and only the elite would prosper. We need to focus on developing football for all”