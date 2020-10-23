Андрей ШЕВЧЕНКО: «Европейская Суперлига уничтожит нынешний футбол»

Тренер сборной Украины не в восторге от идеи

  • 23.10.2020 21:45
  • 5270 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Европейская Суперлига уничтожит нынешний футбол»
© uaf.ua

В СМИ все активнее появляется информация о создании Европейской Суперлиги, в которой бы играли ведущие команды топ-чемпионов Европы. Эта лига не собирается подменять национальные чемпионаты, однако может уничтожить Лигу чемпионов в ее нынешнем виде.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что для нашей страны Суперлига позитивных факторов не принесет.

«Идея создания Европейской Суперлиги уничтожит тот футбол, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут только отдаляться от процветающей элиты».

«Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях», - считает Шевченко.

Сообщается, что ФИФА поддерживает создание Суперлиги, тогда как УЕФА, который занимается Лигой чемпионов, естественно, нет.

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Источник — Twitter

(24 голоса)

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Комментарии
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.10.2020 22:48
    0
    На жаль Суперліга вже сталася , коли всі 4 команди з топових ліг почали напряму потрапляти в групи
    Ссылка
    Владимир Коновалец
    online
      Владимир Коновалец, 23.10.2020 22:39
    -2
    Я не зрозумів Андрія... Він же на кожному кроці каже. що наш футбол - один з найкращих в Европі, а наш чемпіонат країні входе в топ 5 Европи!!! Так коли він говорить правду - тоді, чи зараз? Він же не депутат або політик, але як бреше!
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 23.10.2020 22:31
    +1
    Mykola_nik, 23.10.2020 22:13
    Ме...ее...е... Шевченко вже був в великій політиці і всі побачили його ай кью
    Там он был говорящей головой одной известной особы.. сейчас его интервью довольно интересно смотреть
    Ссылка
    Mykola_nik
      Mykola_nik, 23.10.2020 22:13
    -11
    Ме...ее...е... Шевченко вже був в великій політиці і всі побачили його ай кью
    Ссылка
    Maxcrimea10
    online
      Maxcrimea10, 23.10.2020 22:31
    +1
    Mykola_nik, 23.10.2020 22:13
    Ме...ее...е... Шевченко вже був в великій політиці і всі побачили його ай кью
    Там он был говорящей головой одной известной особы.. сейчас его интервью довольно интересно смотреть
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
    online
      Игорь Нестеренко, 23.10.2020 22:48
    0
    На жаль Суперліга вже сталася , коли всі 4 команди з топових ліг почали напряму потрапляти в групи
    Ссылка
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