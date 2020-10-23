Андрей ШЕВЧЕНКО: «Европейская Суперлига уничтожит нынешний футбол»

В СМИ все активнее появляется информация о создании Европейской Суперлиги, в которой бы играли ведущие команды топ-чемпионов Европы. Эта лига не собирается подменять национальные чемпионаты, однако может уничтожить Лигу чемпионов в ее нынешнем виде.
Наставник сборной Украины Андрей Шевченко считает, что для нашей страны Суперлига позитивных факторов не принесет.
«Идея создания Европейской Суперлиги уничтожит тот футбол, к которому мы привыкли. Страны вроде Украины будут только отдаляться от процветающей элиты».
«Концепция изменений должна предусматривать развитие футбола на всех уровнях», - считает Шевченко.
Сообщается, что ФИФА поддерживает создание Суперлиги, тогда как УЕФА, который занимается Лигой чемпионов, естественно, нет.
“The idea of a European Super League would kill football as we know it. Countries like Ukraine would suffer and only the elite would prosper. We need to focus on developing football for all”— Andriy Shevchenko (@jksheva7) October 23, 2020
Источник — Twitter
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