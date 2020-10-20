Большая революция в футболе! Суперлига топ-команд заменит Лигу чемпионов

В Европе зреет сенсационный заговор с участием крупнейших футбольных клубов, которые собираются создать новый турнир под эгидой ФИФА. Проект будет называться Европейская Премьер-лига.

Футбольная революция изменит глобальный ландшафт этого вида спорта. Sky News сообщает, что на старте новая лига будет иметь финансирование в размере 6 миллиардов (!) долларов.

Более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать учредителями лиги. Обсуждается предварительная дата начала – 2022 год.

ФИФА, руководящий орган футбола в мире, участвует в разработке нового формата. В турнире, как ожидается, примут участие 16–18 команд. Матчи будут проводиться в течение регулярного европейского сезона (около 30 игр для каждой команды).

Команды, занявшие первые места в лиге, затем сыграют в нокаут-раунде, чтобы определить победителей, призовые для которых будут составлять сотни миллионов долларов каждый год.

Европейская Премьер-лига – ключевые моменты:

Турнир будет проводиться при поддержке ФИФА.

Более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры.

Заинтересованы 6 клубов Англии: «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ман Сити», «Тоттенхэм».

Среди прочих команд известно о «Реале», «Барселоне», «Атлетико», «ПСЖ», «Ювентусе» и «Баварии».

Формат будет включать 16–18 команд, которые за сезон сыграют между собой дома и на выезде.

Лучшие команды сыграют в финальном нокаут-раунде.

Предварительная дата начала – 2022 год.

Идут переговоры о предоставлении финансирования на 6 млрд долларов.

Новый турнир может уничтожить Лигу чемпионов.

Официальное объявление о планах возможно уже в конце этого месяца.

Пока неясно, получит ли новый турнир поддержку УЕФА, европейского руководящего органа. Некоторые инсайдеры утверждают, что нет. Если бы турнир пользовался поддержкой УЕФА, вероятно, проект был бы представлен как расширенная версия Лиги чемпионов. Но пока что в ФИФА и УЕФА от комментариев отказались.