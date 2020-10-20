Большая революция в футболе! Суперлига топ-команд заменит Лигу чемпионов

Обсуждается предварительная дата начала Европейской Премьер-лиги – 2022 год

  • 20.10.2020 17:30
  • 7309 просмотров
  • 21 комментарий
Большая революция в футболе! Суперлига топ-команд заменит Лигу чемпионов
© Sky Sports. Серхио Рамос и Лионель Месси

В Европе зреет сенсационный заговор с участием крупнейших футбольных клубов, которые собираются создать новый турнир под эгидой ФИФА. Проект будет называться Европейская Премьер-лига.

Футбольная революция изменит глобальный ландшафт этого вида спорта. Sky News сообщает, что на старте новая лига будет иметь финансирование в размере 6 миллиардов (!) долларов.

Более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры о том, чтобы стать учредителями лиги. Обсуждается предварительная дата начала – 2022 год.

ФИФА, руководящий орган футбола в мире, участвует в разработке нового формата. В турнире, как ожидается, примут участие 16–18 команд. Матчи будут проводиться в течение регулярного европейского сезона (около 30 игр для каждой команды).

Команды, занявшие первые места в лиге, затем сыграют в нокаут-раунде, чтобы определить победителей, призовые для которых будут составлять сотни миллионов долларов каждый год.

Европейская Премьер-лига ключевые моменты:

  • Турнир будет проводиться при поддержке ФИФА.
  • Более десятка команд из Англии, Франции, Германии, Италии и Испании ведут переговоры.
  • Заинтересованы 6 клубов Англии: «Ливерпуль», «Ман Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Ман Сити», «Тоттенхэм».
  • Среди прочих команд известно о «Реале», «Барселоне», «Атлетико», «ПСЖ», «Ювентусе» и «Баварии».
  • Формат будет включать 16–18 команд, которые за сезон сыграют между собой дома и на выезде.
  • Лучшие команды сыграют в финальном нокаут-раунде.
  • Предварительная дата начала – 2022 год.
  • Идут переговоры о предоставлении финансирования на 6 млрд долларов.
  • Новый турнир может уничтожить Лигу чемпионов.
  • Официальное объявление о планах возможно уже в конце этого месяца.

Пока неясно, получит ли новый турнир поддержку УЕФА, европейского руководящего органа. Некоторые инсайдеры утверждают, что нет. Если бы турнир пользовался поддержкой УЕФА, вероятно, проект был бы представлен как расширенная версия Лиги чемпионов. Но пока что в ФИФА и УЕФА от комментариев отказались.

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Источник — Sky Sports

(31 голос)

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Комментарии
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 18:45
    0
    помню когда я еще в школу ходил и играл в ФИФА ,я делал подобный турнир дома ,чемпионат из мега крутых команд)))
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 20.10.2020 18:42
    0
    Бред "свой кобылы"!
    Никакого интереса в футболе не будет.
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 20.10.2020 18:39
    0
    це буде цікавий можливо тільки вболівальникам цих клубів турнір.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 20.10.2020 18:37
    0
    Yeti, 20.10.2020 18:33
    Те, кто помоложе по возрасту могут просто закуклить G-14 футбол. В Википедии есть статья.
    А вообще - первая мысль: суки, когда вы уже нажретесь этими деньгами? Сколько вам еще нужно для счастья? Уроды - вы же в могилу их не заберете, подтираться на золотых унитазах не будете - сколько вам еще нужно денег, чтобы был нормальный спорт, а не соревнование денежных кошельков???
    тьфу...
    "загуглить" (испр.)
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 20.10.2020 18:33
    +1
    Те, кто помоложе по возрасту могут просто закуклить G-14 футбол. В Википедии есть статья.
    А вообще - первая мысль: суки, когда вы уже нажретесь этими деньгами? Сколько вам еще нужно для счастья? Уроды - вы же в могилу их не заберете, подтираться на золотых унитазах не будете - сколько вам еще нужно денег, чтобы был нормальный спорт, а не соревнование денежных кошельков???
    тьфу...
    Ссылка
    Mac_Gyver
      Mac_Gyver, 20.10.2020 18:30
    0
    maverik, 20.10.2020 17:48
    Скажу так что лига без них конечно потеряет,да и хер с ними будем болеть за свои команды и выявлять сильнейшего из других не менее интересных команд и матчей.В жопу идите денежные мешки ФУТБОЛ-это спорт если вы не знаете !!! Возможно я буду смотреть какие-то матчи но болеть буду за команды своей страны где-бы они не играли!!!
    Вот и я так думаю. Все остальные "маленькие и средние" команды просто возьмут и образуют свою организацию, альтернативную УЕФА. Со своими еврокубками. Настоящие болельщики будут интересоваться ими больше, чем MLS-подобными франшизами от "топ-клубов".
    Ссылка
    Bop
      Bop, 20.10.2020 18:18
    +1
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 17:56
    Вау, круто.
    фу-1, фу-2, фу-3 и близко не подпустят к этому крутому чуду...
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 20.10.2020 18:03
    +1
    Они давно мечтают о создании такой лиги ( своеобразный клуб избранных) , в баскетболе уже ни один год работает такая Евролига , имеет закрытый характер, где собраны лучшие команды Европы.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.10.2020 18:03
    +4
    Будет как в шахматах скоро ,три федерации три чемпиона мира или как в боксе куча поясов.
    Давайте тогда и два три альтернативных чемпионата мира проводить тогда
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 20.10.2020 18:02
    +4
    alefteev77, 20.10.2020 17:30
    Капец футболу...
    Лет 20 точно как капец. Где вмешивается огромное бабло,там нас...ть на мнение простых граждан
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 17:56
    -7
    Вау, круто.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 20.10.2020 17:56
    +1
    Не думаю, що це реально. Ідея цікава. Але абсолютно не життєздатна поки. Реальний формат - міжнародні чемпіонати. А дивізіон - 18-20 команд , Б - 18-20 команд, С - 18-20 команд і так безкінечно вниз. Така ідея має право на існування. Але у цій ідеї немає місця єврокубкам. Бо сам по собі турнір - суцільний єврокубок Найгірші команди з А вилітають в Б, а найкращі команди з Б потрапляють в А і так по вертикалі.
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.10.2020 17:54
    +3
    Щось таке вже пробували в США зробити, запрошували топ клуби, платили великі бабки за участь
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.10.2020 17:51
    +5
    SpritusAlex, 20.10.2020 17:40
    Богатые богатеют. Деньги, деньги, деньги... про спорт как таковой никто давно не вспоминает.
    Футбол уже давно не спорт. Например, настоящие фанаты футбола из Манчестера (Англия), болеют не за МЮ или Манчестер Сити, а за Юнайтед оф Манчестер, где руководство клуба и его игроки зарабатывают как обычные англичане, и даже меньше, играя в футбол после своей основной работы.
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 20.10.2020 17:48
    +4
    alefteev77, 20.10.2020 17:30
    Капец футболу...
    Капец людскому разуму... Гибридный кибергендерный мир захватит человечество
    Ссылка
    maverik
      maverik, 20.10.2020 17:48
    +5
    Скажу так что лига без них конечно потеряет,да и хер с ними будем болеть за свои команды и выявлять сильнейшего из других не менее интересных команд и матчей.В жопу идите денежные мешки ФУТБОЛ-это спорт если вы не знаете !!! Возможно я буду смотреть какие-то матчи но болеть буду за команды своей страны где-бы они не играли!!!
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 20.10.2020 17:42
    +9
    alefteev77, 20.10.2020 17:30
    Капец футболу...
    Если честно, то эта революция произошла лет 15 назад, когда в ЛЧ начали попадать 4-е места топ-лиг! А окончательно оформилась, когда эти 4-е команды автоматически попадают в группу ЛЧ Так что Европейская футлига всего лишь формальность
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 20.10.2020 17:40
    +5
    Богатые богатеют. Деньги, деньги, деньги... про спорт как таковой никто давно не вспоминает.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.10.2020 17:38
    +6
    Богатые клубы из богатых стран станут ещё богаче,а на остальных наплевать,истинное лицо капитализма,лига чемпионов в данном варианте безусловно будет похоронена
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 17:34
    +2
    Умные такие, только сделать тогда чтобы фин плей реально на всех работал
    и систему трансферов такую как в НБА и НХЛ
    и пусть играют чемпионы своих стран
    ----
    а то в таком хитрожопом формате ФИФА и богатые клубы будут только богатеть , а остальная Европа останется на задворках
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 20.10.2020 17:30
    +12
    Капец футболу...
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 20.10.2020 17:42
    +9
    alefteev77, 20.10.2020 17:30
    Капец футболу...
    Если честно, то эта революция произошла лет 15 назад, когда в ЛЧ начали попадать 4-е места топ-лиг! А окончательно оформилась, когда эти 4-е команды автоматически попадают в группу ЛЧ Так что Европейская футлига всего лишь формальность
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.10.2020 17:38
    +6
    Богатые клубы из богатых стран станут ещё богаче,а на остальных наплевать,истинное лицо капитализма,лига чемпионов в данном варианте безусловно будет похоронена
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 20.10.2020 17:51
    +5
    SpritusAlex, 20.10.2020 17:40
    Богатые богатеют. Деньги, деньги, деньги... про спорт как таковой никто давно не вспоминает.
    Футбол уже давно не спорт. Например, настоящие фанаты футбола из Манчестера (Англия), болеют не за МЮ или Манчестер Сити, а за Юнайтед оф Манчестер, где руководство клуба и его игроки зарабатывают как обычные англичане, и даже меньше, играя в футбол после своей основной работы.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 20.10.2020 17:48
    +5
    Скажу так что лига без них конечно потеряет,да и хер с ними будем болеть за свои команды и выявлять сильнейшего из других не менее интересных команд и матчей.В жопу идите денежные мешки ФУТБОЛ-это спорт если вы не знаете !!! Возможно я буду смотреть какие-то матчи но болеть буду за команды своей страны где-бы они не играли!!!
    Ссылка
    SpritusAlex
    online
      SpritusAlex, 20.10.2020 17:40
    +5
    Богатые богатеют. Деньги, деньги, деньги... про спорт как таковой никто давно не вспоминает.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 20.10.2020 18:03
    +4
    Будет как в шахматах скоро ,три федерации три чемпиона мира или как в боксе куча поясов.
    Давайте тогда и два три альтернативных чемпионата мира проводить тогда
    Ссылка
    Слушай Книгу
      Слушай Книгу, 20.10.2020 18:02
    +4
    alefteev77, 20.10.2020 17:30
    Капец футболу...
    Лет 20 точно как капец. Где вмешивается огромное бабло,там нас...ть на мнение простых граждан
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 20.10.2020 17:48
    +4
    alefteev77, 20.10.2020 17:30
    Капец футболу...
    Капец людскому разуму... Гибридный кибергендерный мир захватит человечество
    Ссылка
    Hemingway
    online
      Hemingway, 20.10.2020 17:54
    +3
    Щось таке вже пробували в США зробити, запрошували топ клуби, платили великі бабки за участь
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 17:34
    +2
    Умные такие, только сделать тогда чтобы фин плей реально на всех работал
    и систему трансферов такую как в НБА и НХЛ
    и пусть играют чемпионы своих стран
    ----
    а то в таком хитрожопом формате ФИФА и богатые клубы будут только богатеть , а остальная Европа останется на задворках
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 20.10.2020 18:33
    +1
    Те, кто помоложе по возрасту могут просто закуклить G-14 футбол. В Википедии есть статья.
    А вообще - первая мысль: суки, когда вы уже нажретесь этими деньгами? Сколько вам еще нужно для счастья? Уроды - вы же в могилу их не заберете, подтираться на золотых унитазах не будете - сколько вам еще нужно денег, чтобы был нормальный спорт, а не соревнование денежных кошельков???
    тьфу...
    Ссылка
    Bop
      Bop, 20.10.2020 18:18
    +1
    Олег Тимофеюк, 20.10.2020 17:56
    Вау, круто.
    фу-1, фу-2, фу-3 и близко не подпустят к этому крутому чуду...
    Ссылка
    Игорь Петров
    online
      Игорь Петров, 20.10.2020 18:03
    +1
    Они давно мечтают о создании такой лиги ( своеобразный клуб избранных) , в баскетболе уже ни один год работает такая Евролига , имеет закрытый характер, где собраны лучшие команды Европы.
    Ссылка
    Віталій Яценко
      Віталій Яценко, 20.10.2020 17:56
    +1
    Не думаю, що це реально. Ідея цікава. Але абсолютно не життєздатна поки. Реальний формат - міжнародні чемпіонати. А дивізіон - 18-20 команд , Б - 18-20 команд, С - 18-20 команд і так безкінечно вниз. Така ідея має право на існування. Але у цій ідеї немає місця єврокубкам. Бо сам по собі турнір - суцільний єврокубок Найгірші команди з А вилітають в Б, а найкращі команди з Б потрапляють в А і так по вертикалі.
    Ссылка
    dnepryanin
      dnepryanin, 20.10.2020 18:45
    0
    помню когда я еще в школу ходил и играл в ФИФА ,я делал подобный турнир дома ,чемпионат из мега крутых команд)))
    Ссылка
    Kherson384
      Kherson384, 20.10.2020 18:42
    0
    Бред "свой кобылы"!
    Никакого интереса в футболе не будет.
    Ссылка
    Сергій Лавренюк
    online
      Сергій Лавренюк, 20.10.2020 18:39
    0
    це буде цікавий можливо тільки вболівальникам цих клубів турнір.
    Ссылка
    Yeti
    online
      Yeti, 20.10.2020 18:37
    0
    Yeti, 20.10.2020 18:33
    Те, кто помоложе по возрасту могут просто закуклить G-14 футбол. В Википедии есть статья.
    А вообще - первая мысль: суки, когда вы уже нажретесь этими деньгами? Сколько вам еще нужно для счастья? Уроды - вы же в могилу их не заберете, подтираться на золотых унитазах не будете - сколько вам еще нужно денег, чтобы был нормальный спорт, а не соревнование денежных кошельков???
    тьфу...
    "загуглить" (испр.)
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.10.2020 18:30
    0
    maverik, 20.10.2020 17:48
    Скажу так что лига без них конечно потеряет,да и хер с ними будем болеть за свои команды и выявлять сильнейшего из других не менее интересных команд и матчей.В жопу идите денежные мешки ФУТБОЛ-это спорт если вы не знаете !!! Возможно я буду смотреть какие-то матчи но болеть буду за команды своей страны где-бы они не играли!!!
    Вот и я так думаю. Все остальные "маленькие и средние" команды просто возьмут и образуют свою организацию, альтернативную УЕФА. Со своими еврокубками. Настоящие болельщики будут интересоваться ими больше, чем MLS-подобными франшизами от "топ-клубов".
    Ссылка
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