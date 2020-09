Манчестер Сити рассматривает вариант с продажей Зинченко

23-летний защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в это межсезонье может покинуть английский клуб. По информации источника, «горожане» готовы согласиться на одно из предложений, которые получили по украинцу.

Если этот трансфер состоится, то «Манчестер Сити» приобретет левого защитника на замену украинцу. Ранее сообщалось, что «Барселона» готова арендовать Зинченко на сезон. Также игроком сборной Украины давно интересуется «Наполи».

Контракт Зинченко с «Манчестер Сити» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 24 миллиона евро. Отметим, что в нынешнем сезоне Зинченко еще не сыграл за «горожан» ни одного матча.

Rodgers explained in a bit of detail what he had his Leicester players do to best City, but effectively it was to sit off them and then play through the City press. Also, Zinchenko could leave this summer, has a few offers, and that could mean a new LB https://t.co/PfFw28ynez