Неожиданный слух из Италии. Барселона заинтересована в услугах Зинченко

Интерес к игроку проявляет и «Наполи»

  • 25.09.2020 19:12
  • 4717 просмотров
  • 10 комментариев
Неожиданный слух из Италии. Барселона заинтересована в услугах Зинченко
© twitter.com/mancity

Итальянский журналист Джанлука Лонгари, который работает на известном ресурсе TuttoMercatoWeb, утверждает, что «Барселона» заинтересована в услугах украинского игрока Александра Зинченко, который выступает за «Манчестер Сити».

Якобы каталонцы готовы арендовать его на сезон 2020/21.

Зинченко способен закрыть позицию левого защитника и центрального хавбека, и в каком качестве он нужен «Барселоне» информации нет. На этих позициях у команды достаточно игроков, хотя недавно клуб продал Нельсона Семеду, который может сыграть слева.

Отметим итальянский интерес к Зинченко, так как футболистом долгое время интересуется «Наполи», поэтому местные СМИ следят за ситуацией.

Александр пропускал последние матчи команды из-за повреждения, однако наставник Хосеп Гвардиола, в целом, сейчас меньше доверяет игроку и предпочитает слева в обороне использовать Жоау Канселу. В качестве хавбека тренер Зинченко не видит.

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Источник — Twitter

(19 голосов)

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Комментарии
    WladWest
    online
      WladWest, 25.09.2020 20:11
    0
    Макарона зинкину жену под*бывает.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 25.09.2020 20:03
    0
    Это пиздёжь чистой воды, чистая вода говорит со мной ...
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 25.09.2020 20:00
    0
    Зинку надо брать
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.09.2020 19:59
    +1
    Седанченко в Ингулец! И пусть на Папу что то скажет .. и новые зубы,и танцы с песнями не помогут.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.09.2020 19:55
    +1
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 19:38
    +4
    Куман не передбачений. Може в Зінченку він побачив заміну Мессі?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 19:35
    -1
    Что кто эти люди))))какая Барселона ,его эспаньёл с Барселоны не купит,,сидеть ему на лавке точно год ,особено после его жёнушки шлюшки которая языком трепала про грвардиолу!!
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    rugby1970
    online
      rugby1970, 25.09.2020 19:27
    -7
    И кому нужен кривоногий и бездарный муж седан??? Не смешите мои тестикулы!
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 25.09.2020 19:18
    +5
    umnuy2, 25.09.2020 19:16
    Это я написал в чате,а они уже подхватили)))
    В следующий раз пиши что уже купили
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 19:16
    +4
    Это я написал в чате,а они уже подхватили)))
    Ссылка
    Pereira
      Pereira, 25.09.2020 19:18
    +5
    umnuy2, 25.09.2020 19:16
    Это я написал в чате,а они уже подхватили)))
    В следующий раз пиши что уже купили
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 25.09.2020 19:38
    +4
    Куман не передбачений. Може в Зінченку він побачив заміну Мессі?
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 25.09.2020 19:16
    +4
    Это я написал в чате,а они уже подхватили)))
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 25.09.2020 19:59
    +1
    Седанченко в Ингулец! И пусть на Папу что то скажет .. и новые зубы,и танцы с песнями не помогут.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 25.09.2020 19:55
    +1
    Ссылка
    WladWest
    online
      WladWest, 25.09.2020 20:11
    0
    Макарона зинкину жену под*бывает.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 25.09.2020 20:03
    0
    Это пиздёжь чистой воды, чистая вода говорит со мной ...
    Ссылка
    Сан Саныч
      Сан Саныч, 25.09.2020 20:00
    0
    Зинку надо брать
    Ссылка
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