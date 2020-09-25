Неожиданный слух из Италии. Барселона заинтересована в услугах Зинченко

Итальянский журналист Джанлука Лонгари, который работает на известном ресурсе TuttoMercatoWeb, утверждает, что «Барселона» заинтересована в услугах украинского игрока Александра Зинченко, который выступает за «Манчестер Сити».

Якобы каталонцы готовы арендовать его на сезон 2020/21.

Зинченко способен закрыть позицию левого защитника и центрального хавбека, и в каком качестве он нужен «Барселоне» информации нет. На этих позициях у команды достаточно игроков, хотя недавно клуб продал Нельсона Семеду, который может сыграть слева.

Отметим итальянский интерес к Зинченко, так как футболистом долгое время интересуется «Наполи», поэтому местные СМИ следят за ситуацией.

Александр пропускал последние матчи команды из-за повреждения, однако наставник Хосеп Гвардиола, в целом, сейчас меньше доверяет игроку и предпочитает слева в обороне использовать Жоау Канселу. В качестве хавбека тренер Зинченко не видит.