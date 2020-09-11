Агент Зинченко: «Выслушаем предложение Наполи»

Агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» может включить украинца в сделку по трансферу защитника «Наполи» Калиду Кулибали:

«Зинченко находится на радаре у «Наполи», три года назад проходили встречи. Чтобы так случилось, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководство «Манчестер Сити».

Если «Ман Сити» решит включить Зинченко в эту сделку, мы выслушаем предложение «Наполи» и посмотрим, что делать».

В прошлом сезоне на счету Зинченко 1 гол в 25 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.