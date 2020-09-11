Агент Зинченко: «Выслушаем предложение Наполи»

Агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» может включить украинца в сделку по трансферу защитника «Наполи» Калиду Кулибали:
«Зинченко находится на радаре у «Наполи», три года назад проходили встречи. Чтобы так случилось, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководство «Манчестер Сити».
Если «Ман Сити» решит включить Зинченко в эту сделку, мы выслушаем предложение «Наполи» и посмотрим, что делать».
В прошлом сезоне на счету Зинченко 1 гол в 25 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.
Источник — Calciomercato
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Сидеть в основном на лавке в МС не так уж и классно для карьеры.
Если он конечно не фанат Тимощука )
Сидеть в основном на лавке в МС не так уж и классно для карьеры.
Если он конечно не фанат Тимощука )
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