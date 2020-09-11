Агент Зинченко: «Выслушаем предложение Наполи»

Алан Прудников – о будущем Александра Зинченко

  • 11.09.2020 19:19
  • 2507 просмотров
  • 4 комментария
Агент Зинченко: «Выслушаем предложение Наполи»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Агент Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал информацию о том, что «Манчестер Сити» может включить украинца в сделку по трансферу защитника «Наполи» Калиду Кулибали:

«Зинченко находится на радаре у «Наполи», три года назад проходили встречи. Чтобы так случилось, мы должны спросить у агента Кулибали, которого мы уважаем, как и руководство «Манчестер Сити». 

Если «Ман Сити» решит включить Зинченко в эту сделку, мы выслушаем предложение «Наполи» и посмотрим, что делать».

В прошлом сезоне на счету Зинченко 1 гол в 25 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах.

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Источник — Calciomercato

(17 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 19:50
    0
    Муґунот Уух, 11.09.2020 19:35
    Седанчиха захотела на теплое море?
    Ну там лишнего нельзя говорить там могут и закатать
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.09.2020 19:35
    0
    Седанчиха захотела на теплое море?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:33
    0
    Наполи будет шагом вперед.
    Сидеть в основном на лавке в МС не так уж и классно для карьеры.
    Если он конечно не фанат Тимощука )
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 11.09.2020 19:50
    0
    Муґунот Уух, 11.09.2020 19:35
    Седанчиха захотела на теплое море?
    Ну там лишнего нельзя говорить там могут и закатать
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 11.09.2020 19:35
    0
    Седанчиха захотела на теплое море?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 11.09.2020 19:33
    0
    Наполи будет шагом вперед.
    Сидеть в основном на лавке в МС не так уж и классно для карьеры.
    Если он конечно не фанат Тимощука )
    Ссылка
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