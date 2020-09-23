Бенефис Ярмоленко, у Днепра-1 новый тренер, Кравец нашел себе команду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 22 сентября.
1A. Два гола и две передачи! Ярмоленко провел феерический матч в Кубке лиги
Украинец стал героем поединка «Вест Хэма» против «Халл Сити» (5:1)
1B. Вест Хэм – Халл Сити – 5:1. Спектакль от Ярмоленко. Видео голов и обзор
Украинский вингер забил два гола и отдал две голевых передачи на партнеров
2A. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Готовлю команду ко всем возможным сценариям»
Наставник киевлян – о предстоящем матче с «Гентом»
2B. Квалификация ЛЧ. Краснодар обыграл ПАОК, РБ Зальцбург победил Маккаби Т-А
«Славия» и «Мидтьюланд» разошлись миром в первом матче Q4 Лиги чемпионов
3A. Недолго был без клуба. Кравец подписал контракт с Коньяспором
Украинский нападающий вернулся в Турцию
3B. ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – новый главный тренер Днепра-1
Контракт подписан по схеме 2+1
4A. Разгром на Оболонь-Арене. Женская сборная Украины уверенно одолела Грецию
Украинская сборная забила в ворота соперниц четыре безответных мяча
4B. Фиаско на Кипре. Днепр проиграл клубу из Нидерландов с разницей в 35 очков
«Днепр» переходит в Кубок Европы, где выступят «Киев-Баскет» и «Прометей»
5A. Вячеслав ШЕВЧУК: «Смотрю, в Киеве все на Луческу молятся»
В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента»
5B. Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Супряга – это тот, на кого мы смотрим»
Форвардом «Динамо» действительно интересуются на Апеннинах
5C. Динамо тяжело продать Соля из-за зарплаты в 100 тысяч долларов
Киевлянам будет сложно избавиться от игрока
6A. Источник: Динамо интересен аргентинский центрбек Александер Барбоса
Киевляне проявляют заинтересованность в услугах 25-летнего южноамериканца
6B. СЕВИДОВ: «Боюсь, Шахтер через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу»
Специалист считает, что в текущем сезоне команда Каштру снова станет чемпионом
7A. ОФИЦИАЛЬНО. Роме присудили техническое поражение за матч с Вероной
Клуб Паулу Фонсеки неправильно заявил на сезон Амаду Диавара
7B. Юрий ВЕРНИДУБ: «Возможно, очень скоро снова приступлю к работе»
Бывший наставник солигорского «Шахтера» готов к новым предложениям
8A. Иван РЕДКАЧ: «Крым украинский. Вы его отстроите, потом мы заберем снова»
Известный боксер высказал позицию относительно Крыма
8B. Иван ОРДЕЦ: «Это самое позорное поражение в моей карьере»
Защитник «Динамо» М разочарован вылетом из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива»
9A. Страсбург. Свитолина одержала непростую победу над первой ракеткой Польши
Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Магду Линетт
9B. Ролан Гаррос. Костюк вышла в полуфинал квалификации
Украинка в трех сетах одолела болгарку Изабеллу Шиникову
9C. Ролан Гаррос. Снигур едва не совершила грандиозный камбэк в квалификации
Украинка проиграла Барбаре Хаас из Австрии, хотя интрига в матче была запредельной
9D. Ролан Гаррос. Цуренко вылетела из квалификации
Украинка не выступит в основной сетке турнира в Париже
10. Путь Филиппова. Почему его трансфер в Сент-Трюйден – это хорошо для всех
Алексей Сливченко уверен: 27-летний форвард и «Десна» все сделали правильно
Источник — Sport.ua
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