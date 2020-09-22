Мирча ЛУЧЕСКУ: «Готовлю команду ко всем возможным сценариям»

Наставник киевлян – о предстоящем матче с «Гентом»

  • 22.09.2020 20:48
  • 5212 просмотров
  • 8 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Готовлю команду ко всем возможным сценариям»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился мыслями накануне первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента».
 
- Какие матчи «Гента» вы показывали своим подопечным на теоретических занятиях, готовя их к предстоящей игре?
- В первую очередь, хочу отметить, что «Гент» - очень хорошая команда. У нее сменилось два тренера за короткий период. Это сложно для любой команды. То, что «Гент» начал свой национальный чемпионат не лучшим образом, и в команде появилось 11 новых игроков и столько же ушло, ни о чем не говорит. Конечно, для тренера это всегда тяжело. Но в любом случае «Гент» - это серьезный соперник. Команда доказала это двумя победами в последних матчах – над «Мускроном» и «Рапидом», которые мы анализировали. 
 
- Учитывая, что на этой стадии команды проведут два матча, ожидаете ли вы осторожной игры завтра? Какой результат будет для вашей команды приемлемым?
- Естественно, нельзя забывать, что это противостояние состоит из двух матчей. Мои три главных принципа в работе: создать боеспособную команду, поставить ей игру, а затем добиваться с ней результатов. Но когда мы говорим о такой стадии Лиги чемпионов, главный приоритет – однозначно результат. Что касается первого матча, который состоится завтра, я готовлю команду ко всем возможным сценариям, которые могут сложиться на поле. Ведь не мы одни играем, есть еще и соперник. Поэтому очень сложно сказать, как завтра будет складываться матч.
 
- Как вы восприняли увольнение из «Гента» вашего соотечественника Ласло Белени?
- С Ласло я давно знаком, наши пути в футболе пересекались. Он играл под моим руководством, когда я работал в Румынии. Затем мы продолжили общаться когда уже были соперниками в футбольном плане. Он очень профессиональный тренер и большой специалист. Я был очень удивлен, когда узнал, что его уволили так быстро после назначения на должность. Клуб купил сразу 11 новых игроков, практически весь состав сменился, и, понятное дело, ему нужно было больше времени чтобы построить в «Генте» новый боеспособный коллектив. Я уверен, что он пройдет через этот эпизод в своей жизни и продолжит совершенствоваться и достигать успехов.
 
- В составе «Гента» одним из самых ярких игроков является воспитанник «Динамо» Роман Яремчук. Как вы оцените его уровень?
- Роман – очень хороший нападающий. Сейчас он прогрессирует в «Генте» и это хорошо. В бельгийской лиге много игроков, которые скоро могут проявить себя и в топ-лигах. Для Романа, как и для других, это путь, чтобы совершить такой переход. Он – очень хороший нападающий с отличной техникой, у него отличное чувство гола и бомбардирские навыки. За последний год он показал хороший прогресс и, я уверен, он на правильном пути, – сказал Луческу.
 
Напомним, первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов «Гента» – «Динамо» состоится в среду, 23 сентября. Начало встречи в 22:00 по Киеву.

Гент – Динамо. Прогноз и анонс на матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

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Источник — ФК Динамо Киев

(25 голосов)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 22:14
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:03
    У тебя бл сценарий один — всегда автобус.
    Греция автобусом чемпионат Европы выиграла.....у нас что мбаппе Месси Роналду неймары с левандовсками чтобы всех сметать
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:03
    -1
    У тебя бл сценарий один — всегда автобус.
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 22.09.2020 22:03
    +2
    olexyn, 22.09.2020 21:51
    Ага, потрібен фарт Динамо; бо все інше - на нулях. І циган - нульовка.
    нулевка это ты , тупой овощ
    Ссылка
    mayakovskiy1
      mayakovskiy1, 22.09.2020 22:02
    0
    umnuy2, 22.09.2020 21:54
    Это вам не плачущий после гола Лугано Лесик
    Ахахаха)) Этот будет шапки метать и ныть после первого же влета
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 21:54
    +7
    Это вам не плачущий после гола Лугано Лесик
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 21:51
    -4
    Ага, потрібен фарт Динамо; бо все інше - на нулях. І циган - нульовка.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.09.2020 21:39
    +6
    Наконец после Реброва у Динамо появился тренер, а не физрук
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 22.09.2020 20:53
    +11
    Адекватне вю. Хороші відзиви від тренера Динамо, про колег і гравців. Удачі Київ.
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 22.09.2020 20:53
    +11
    Адекватне вю. Хороші відзиви від тренера Динамо, про колег і гравців. Удачі Київ.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 21:54
    +7
    Это вам не плачущий после гола Лугано Лесик
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.09.2020 21:39
    +6
    Наконец после Реброва у Динамо появился тренер, а не физрук
    Ссылка
    Юра Вареник
    online
      Юра Вареник, 22.09.2020 22:03
    +2
    olexyn, 22.09.2020 21:51
    Ага, потрібен фарт Динамо; бо все інше - на нулях. І циган - нульовка.
    нулевка это ты , тупой овощ
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 22.09.2020 22:14
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:03
    У тебя бл сценарий один — всегда автобус.
    Греция автобусом чемпионат Европы выиграла.....у нас что мбаппе Месси Роналду неймары с левандовсками чтобы всех сметать
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 22.09.2020 22:02
    0
    umnuy2, 22.09.2020 21:54
    Это вам не плачущий после гола Лугано Лесик
    Ахахаха)) Этот будет шапки метать и ныть после первого же влета
    Ссылка
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