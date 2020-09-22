Краснодар
2:1
ПАОК
22.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Квалификация ЛЧ. Краснодар обыграл ПАОК, РБ Зальцбург победил Маккаби Т-А

«Славия» и «Мидтьюланд» разошлись миром в первом матче Q4 Лиги чемпионов

  • 22.09.2020 23:59
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Квалификация ЛЧ. Краснодар обыграл ПАОК, РБ Зальцбург победил Маккаби Т-А
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Сегодня, 22 сентября, прошли три первых матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Краснодар» обыграл ПАОК (2:1), «РБ Зальцбург» победил «Маккаби» Т-А (2:1), «Славия Прага» и «Мидтьюланд» разошлись миром (0:0).

Ответные поединки в этих парах состоятся 30 сентября.

Лига чемпионов 2020/21

4-й раунд квалификации. Первые матчи

«Краснодар» (Россия) – ПАОК (Греция) – 2:1

Голы: Клаэссон, 39 (пен), Кабелла, 70 – Пелкас, 32.

Нереализованный пенальти: Пелкас, 7 (ПАОК).

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 1:2

Голы: Битон, 9 – Собослои, 49 (пен), Окугава, 57.

«Славия» Прага (Чехия) – «Мидтьюлланд» (Дания) – 0:0

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Источник — Sport.ua

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