Квалификация ЛЧ. Краснодар обыграл ПАОК, РБ Зальцбург победил Маккаби Т-А

Сегодня, 22 сентября, прошли три первых матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Краснодар» обыграл ПАОК (2:1), «РБ Зальцбург» победил «Маккаби» Т-А (2:1), «Славия Прага» и «Мидтьюланд» разошлись миром (0:0).
Ответные поединки в этих парах состоятся 30 сентября.
Лига чемпионов 2020/21
4-й раунд квалификации. Первые матчи
«Краснодар» (Россия) – ПАОК (Греция) – 2:1
Голы: Клаэссон, 39 (пен), Кабелла, 70 – Пелкас, 32.
Нереализованный пенальти: Пелкас, 7 (ПАОК).
«Маккаби» Тель-Авив (Израиль) – «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) – 1:2
Голы: Битон, 9 – Собослои, 49 (пен), Окугава, 57.
«Славия» Прага (Чехия) – «Мидтьюлланд» (Дания) – 0:0
Источник — Sport.ua
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