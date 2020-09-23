Славия Прага – Мидтьюланд – 0:0. Все решит вторая игра. Видеообзор матча

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Славия» Прага и «Мидтьюланд» сыграли вничью.
Смотрите видеообзор матча «Славия» Прага (Чехия) – «Мидтьюланд» (Дания) – 0:0.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
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Источник — Футбол 1/2/3
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