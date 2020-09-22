Источник: Динамо интересен аргентинский центрбек Александер Барбоса

Киевляне проявляют заинтересованность в услугах 25-летнего южноамериканца

  • 22.09.2020 11:44
  • 2630 просмотров
  • 7 комментариев
Источник: Динамо интересен аргентинский центрбек Александер Барбоса
© Twitter. Александер Барбоса

Центральный защитник аргентинского «Индепендьенте» Александер Барбоса входит в сферу интересов вице-чемпиона Украины «Динамо», сообщает твиттер аккаунт Somos Independiente.

Цвета «красных дьяволов» Барбоса защищает с лета минувшего года, когда перешел за 3,3 миллиона евро из «Ривер Плейт».

По данным аргентинских СМИ, руководство «Индепендьенте» настроено продать Барбосу, а потому уже изучает предложения. В частности, подписать бека хотели саудовский «Аль-Батин» и испанский «Эльче», но их предложения были отклонены, так как эти клубы собирались взять футболиста в аренду на один сезон с дальнейшей опцией выкупа, а «Индепендьенте» желает сразу получить деньги за трансфер.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины на счету Барбосы 10 матчей. Его текущая стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 12:50
    +1
    Пока промолчу, слишком много новостей про заинтересованность.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.09.2020 12:45
    0
    Если захочет к нам идти, надо брать.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.09.2020 12:44
    0
    bullyUA, 22.09.2020 12:34
    По видео он хорошо раздает пасы. Как он действует в защите на видео не отображено. А что напрягает, то что он техничный. Техничный защитник головная боль для тренера. Защитник должен действовать просто.
    Невнимательно смотрел. Он выцарапывает мячи аккуратно, как кошка, но если надо, может быть жестким.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.09.2020 12:40
    0
    Отличный игрок.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.09.2020 12:34
    +1
    По видео он хорошо раздает пасы. Как он действует в защите на видео не отображено. А что напрягает, то что он техничный. Техничный защитник головная боль для тренера. Защитник должен действовать просто.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 22.09.2020 12:21
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:18
    Чувак, даже не думай, если не хочешь быстро завершить свою карьеру в этом позорном болоте.
    Крот так в шахте большинство таких или за чемпионство боишься
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:18
    -11
    Чувак, даже не думай, если не хочешь быстро завершить свою карьеру в этом позорном болоте.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 12:50
    +1
    Пока промолчу, слишком много новостей про заинтересованность.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.09.2020 12:34
    +1
    По видео он хорошо раздает пасы. Как он действует в защите на видео не отображено. А что напрягает, то что он техничный. Техничный защитник головная боль для тренера. Защитник должен действовать просто.
    Ссылка
    Andre Petlyra
      Andre Petlyra, 22.09.2020 12:21
    +1
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:18
    Чувак, даже не думай, если не хочешь быстро завершить свою карьеру в этом позорном болоте.
    Крот так в шахте большинство таких или за чемпионство боишься
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.09.2020 12:45
    0
    Если захочет к нам идти, надо брать.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.09.2020 12:44
    0
    bullyUA, 22.09.2020 12:34
    По видео он хорошо раздает пасы. Как он действует в защите на видео не отображено. А что напрягает, то что он техничный. Техничный защитник головная боль для тренера. Защитник должен действовать просто.
    Невнимательно смотрел. Он выцарапывает мячи аккуратно, как кошка, но если надо, может быть жестким.
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 22.09.2020 12:40
    0
    Отличный игрок.
    Ссылка
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