Источник: Динамо интересен аргентинский центрбек Александер Барбоса

Центральный защитник аргентинского «Индепендьенте» Александер Барбоса входит в сферу интересов вице-чемпиона Украины «Динамо», сообщает твиттер аккаунт Somos Independiente.
Цвета «красных дьяволов» Барбоса защищает с лета минувшего года, когда перешел за 3,3 миллиона евро из «Ривер Плейт».
По данным аргентинских СМИ, руководство «Индепендьенте» настроено продать Барбосу, а потому уже изучает предложения. В частности, подписать бека хотели саудовский «Аль-Батин» и испанский «Эльче», но их предложения были отклонены, так как эти клубы собирались взять футболиста в аренду на один сезон с дальнейшей опцией выкупа, а «Индепендьенте» желает сразу получить деньги за трансфер.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины на счету Барбосы 10 матчей. Его текущая стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.
Источник — Twitter
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