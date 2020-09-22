Источник: Динамо интересен аргентинский центрбек Александер Барбоса

Центральный защитник аргентинского «Индепендьенте» Александер Барбоса входит в сферу интересов вице-чемпиона Украины «Динамо», сообщает твиттер аккаунт Somos Independiente.

Цвета «красных дьяволов» Барбоса защищает с лета минувшего года, когда перешел за 3,3 миллиона евро из «Ривер Плейт».

По данным аргентинских СМИ, руководство «Индепендьенте» настроено продать Барбосу, а потому уже изучает предложения. В частности, подписать бека хотели саудовский «Аль-Батин» и испанский «Эльче», но их предложения были отклонены, так как эти клубы собирались взять футболиста в аренду на один сезон с дальнейшей опцией выкупа, а «Индепендьенте» желает сразу получить деньги за трансфер.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины на счету Барбосы 10 матчей. Его текущая стоимость оценивается в 3,5 миллиона евро.