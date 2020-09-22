СЕВИДОВ: «Боюсь, Шахтер через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу»

Известный специалист считает, что в текущем сезоне команда Луиша Каштру снова станет чемпионом

  • 22.09.2020 01:07
  • 827 просмотров
  • 8 комментариев
СЕВИДОВ: «Боюсь, Шахтер через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов оценил перспективы «Шахтера», «Динамо» и «Зари в нынешнем сезоне УПЛ.

«Скорее всего, «Шахтер» снова станет чемпионом. Не так уверенно и красиво, но команда должна становиться чемпионом. Ведь по потенциалу, по игрокам, по футбольным и не футбольным вещам они находятся на первом месте. Я даже боюсь, что «Шахтер» через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу (имеется в виду база «Динамо» – прим.), а «Динамо» переедет на Нивки.

Ну а что касается «Зари», я очень переживаю за этот клуб, ведь я в свое время более 100 матчей провел за него. Скажу так: если обстановка в команде улучшится, «Заря» будет на третьем месте без всяких вопросов. Как по мне, это вторая по зрелищности команда УПЛ после «Шахтера». Ну а если в «Заре» ситуация не улучшится, то команде будет очень тяжело добиваться результата. Хотя это ведь УПЛ, здесь можно на каждом матче писать слоган «ничему не удивляйтесь». Но я болею и переживаю за «Зарю».

Читайте также: Александр СЕВИДОВ: «Уже пора искать замену Пятову»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — UA-Football

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BekXan
      BekXan, 22.09.2020 01:57
    0
    Этого не будет никогда.В противном случае будут погромы фанов и столкновения с беспорядками.Может возникнуть серьёзный конфликт.По этому это всё чушь Севидова.Хотя судя что он начал так сильно мелкать на спорт уа что бы не забыли или напомнить о себе .
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 01:52
    0
    Копанка вообще команда бомжей и поедет побираться дальше, после освистывания на играх в Киеве
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 22.09.2020 01:30
    -4
    Пора уже Палкину выгонять Сурка из собственного дома, занять его жильё, а его пустить побираться по мусорникам; при этом дочерей Сурка отправить на панель.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 01:24
    -1
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 01:22
    А что Динамо уже купили 5-6 качественных легионеров и они заиграли? Вот когда они это сделают то возможна опять конкуренция. А пока не сделают, то только раз в год как палка будут стрелять. Ку-ку, результаты команды не могут существенно измениться эсли поменялся лишь тренер. То что мы наблюдаем сейчас называеться "вспышка куража", которые в Динамо бывают в каждом сезоне, но длятся они как правило до первой неудачи, а потом начинается традиционная стагнация.
    "Вспышка куража и везения"
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 22.09.2020 01:24
    0
    Мне кажется или Севидов специально провоцирует?)
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 01:22
    -2
    andre_lui, 22.09.2020 01:18
    Не дождетесь! А по вопросу чемпионства вопрос открыт!
    А что Динамо уже купили 5-6 качественных легионеров и они заиграли? Вот когда они это сделают то возможна опять конкуренция. А пока не сделают, то только раз в год как палка будут стрелять. Ку-ку, результаты команды не могут существенно измениться эсли поменялся лишь тренер. То что мы наблюдаем сейчас называеться "вспышка куража", которые в Динамо бывают в каждом сезоне, но длятся они как правило до первой неудачи, а потом начинается традиционная стагнация.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 01:18
    -4
    Согласен
    Ссылка
    andre_lui
      andre_lui, 22.09.2020 01:18
    +2
    Не дождетесь! А по вопросу чемпионства вопрос открыт!
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 22.09.2020 01:18
    +2
    Не дождетесь! А по вопросу чемпионства вопрос открыт!
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 22.09.2020 01:57
    0
    Этого не будет никогда.В противном случае будут погромы фанов и столкновения с беспорядками.Может возникнуть серьёзный конфликт.По этому это всё чушь Севидова.Хотя судя что он начал так сильно мелкать на спорт уа что бы не забыли или напомнить о себе .
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 01:52
    0
    Копанка вообще команда бомжей и поедет побираться дальше, после освистывания на играх в Киеве
    Ссылка
    Александр Федько
      Александр Федько, 22.09.2020 01:24
    0
    Мне кажется или Севидов специально провоцирует?)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности