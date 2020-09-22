СЕВИДОВ: «Боюсь, Шахтер через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу»

Известный украинский тренер Александр Севидов оценил перспективы «Шахтера», «Динамо» и «Зари в нынешнем сезоне УПЛ.

«Скорее всего, «Шахтер» снова станет чемпионом. Не так уверенно и красиво, но команда должна становиться чемпионом. Ведь по потенциалу, по игрокам, по футбольным и не футбольным вещам они находятся на первом месте. Я даже боюсь, что «Шахтер» через пару лет заедет на базу в Конча-Заспу (имеется в виду база «Динамо» – прим.), а «Динамо» переедет на Нивки.

Ну а что касается «Зари», я очень переживаю за этот клуб, ведь я в свое время более 100 матчей провел за него. Скажу так: если обстановка в команде улучшится, «Заря» будет на третьем месте без всяких вопросов. Как по мне, это вторая по зрелищности команда УПЛ после «Шахтера». Ну а если в «Заре» ситуация не улучшится, то команде будет очень тяжело добиваться результата. Хотя это ведь УПЛ, здесь можно на каждом матче писать слоган «ничему не удивляйтесь». Но я болею и переживаю за «Зарю».

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