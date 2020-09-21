Александр СЕВИДОВ: «Уже пора искать замену Пятову»

Александр Севиов поделился своим мнением по поводу голкипера «Шахтера» Андрея Пятова в сборной Украины:

«Обсуждать вратарскую позицию – это неблагодарное дело. Это особенная каста, и их развитие может идти скачками. Если Пятов будет вселять уверенность игрокам на поле и тренерскому штабу, он будет стоять. Пятов – номер один сейчас и в клубе и сборной, и другого варианта у Андрея Шевченко не будет до окончания Евро.

Ну а искать ему замену уже, наверное, пора, ведь ничто не вечно. Трубин с «Зарей» сыграл неплохо, а ведь с луганчанами всегда играть непросто. «Заря» всегда создает моменты – не всегда реализовывает, но всегда создает. Так что я не могу сказать , что это плохой матч для Трубина».

Вчера Пятов остался в запасе на матч третьего тура УПЛ против «Зари» (ничья 2:2).