Александр СЕВИДОВ: «Уже пора искать замену Пятову»

Известный тренер – о перспективах Андрея Пятова в сборной Украины

  • 21.09.2020 22:01
  • 2633 просмотра
  • 3 комментария
Александр СЕВИДОВ: «Уже пора искать замену Пятову»
© Динамомания. Александр Севидов

Александр Севиов поделился своим мнением по поводу голкипера «Шахтера» Андрея Пятова в сборной Украины:

«Обсуждать вратарскую позицию – это неблагодарное дело. Это особенная каста, и их развитие может идти скачками. Если Пятов будет вселять уверенность игрокам на поле и тренерскому штабу, он будет стоять. Пятов – номер один сейчас и в клубе и сборной, и другого варианта у Андрея Шевченко не будет до окончания Евро.

Ну а искать ему замену уже, наверное, пора, ведь ничто не вечно. Трубин с «Зарей» сыграл неплохо, а ведь с луганчанами всегда играть непросто. «Заря» всегда создает моменты – не всегда реализовывает, но всегда создает. Так что я не могу сказать , что это плохой матч для Трубина».

Вчера Пятов остался в запасе на матч третьего тура УПЛ против «Зари» (ничья 2:2).

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Источник — UA-Football

(17 голосов)

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Комментарии
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 22:54
    +5
    Лучше бы уверенность в тренерский штаб вселил кто-то другой. Каждый раз напряженно ждать очередного ляпа и так до самого окончания Евро? Ужас.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 21.09.2020 22:33
    -3
    Alexander Киев, 21.09.2020 22:08
    Лучше бы рассказал как договорняки организовать надо. Шапки, шубы еще актуальны?
    Они всегда актуальны.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 21.09.2020 22:08
    -4
    Лучше бы рассказал как договорняки организовать надо. Шапки, шубы еще актуальны?
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 22:54
    +5
    Лучше бы уверенность в тренерский штаб вселил кто-то другой. Каждый раз напряженно ждать очередного ляпа и так до самого окончания Евро? Ужас.
    Ссылка
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