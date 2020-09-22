ОФИЦИАЛЬНО. Роме присудили техническое поражение за матч с Вероной

Клуб Паулу Фонсеки неправильно заявил на сезон Амаду Диавара

  • 22.09.2020 18:04
  • 3048 просмотров
  • 4 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Роме присудили техническое поражение за матч с Вероной
© twitter.com/OfficialASRoma. Амаду Диавара

В субботу, 19 сентября «Рома» в первом туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Вероной». Однако сегодня Серия А присудила «Роме» техническое поражение 0:3.

Это связано с тем, что «Рома» неправильно заявила на сезон полузащитника Амаду Диавара. Римский клуб заявил его по списку игроков не старше 22 лет, хотя 17 июля ему исполнилось 23 года.

Согласно регламенту Серии А, каждый клуб имеет право заявить на сезон не более 25 игроков, но при этом футболисты в возрасте не более 22 лет заявляются отдельным списком в неограниченном количестве.

«Рома» подала апелляцию, настаивая на том, что это была бюрократическая ошибка, а не целенаправленный обход регламента. Клуб аргументировал свою позицию тем, что такая махинация не имела смысла, поскольку в основной заявке оставалось еще 4 свободных места. Однако апелляция «Ромы» все равно была отклонена.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.09.2020 19:19
    0
    Я думал, что только в ОПГ УАФ сидят полные глухари, оказывается и за бугром такие -же есть...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 19:18
    0
    digsum, 22.09.2020 18:55
    Свой Маркевич есть и в Роме
    ні, там свій Хуанде Рамос
    Ссылка
    sxas dsa
    online
      sxas dsa, 22.09.2020 19:10
    +2
    ай да негритос!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 18:55
    +3
    Свой Маркевич есть и в Роме
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 18:55
    +3
    Свой Маркевич есть и в Роме
    Ссылка
    sxas dsa
    online
      sxas dsa, 22.09.2020 19:10
    +2
    ай да негритос!
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 22.09.2020 19:19
    0
    Я думал, что только в ОПГ УАФ сидят полные глухари, оказывается и за бугром такие -же есть...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 22.09.2020 19:18
    0
    digsum, 22.09.2020 18:55
    Свой Маркевич есть и в Роме
    ні, там свій Хуанде Рамос
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности