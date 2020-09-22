ОФИЦИАЛЬНО. Роме присудили техническое поражение за матч с Вероной

В субботу, 19 сентября «Рома» в первом туре Серии А сыграла вничью 0:0 с «Вероной». Однако сегодня Серия А присудила «Роме» техническое поражение 0:3.

Это связано с тем, что «Рома» неправильно заявила на сезон полузащитника Амаду Диавара. Римский клуб заявил его по списку игроков не старше 22 лет, хотя 17 июля ему исполнилось 23 года.

Согласно регламенту Серии А, каждый клуб имеет право заявить на сезон не более 25 игроков, но при этом футболисты в возрасте не более 22 лет заявляются отдельным списком в неограниченном количестве.

«Рома» подала апелляцию, настаивая на том, что это была бюрократическая ошибка, а не целенаправленный обход регламента. Клуб аргументировал свою позицию тем, что такая махинация не имела смысла, поскольку в основной заявке оставалось еще 4 свободных места. Однако апелляция «Ромы» все равно была отклонена.