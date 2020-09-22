Ролан Гаррос. Цуренко вылетела из квалификации

Украина не выступит в основной сетке турнира в Париже

  • 22.09.2020 16:18
  • 743 просмотра
  • 3 комментария
Ролан Гаррос. Цуренко вылетела из квалификации
© ФТУ. Леся Цуренко

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде квалификации Ролан Гаррос встречалась с Чалой Бююкачкай из Турции.

Украинка потерпела поражение в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 22 минуты.

Квалификация. 1-й раунд

Чала Бююкачкай (Турция) – Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 5:7, 6:1

Ранее в полуфинал квалификации Ролан Гаррос сумела пробиться другая украинка – Марта Костюк.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    PaulK77
      PaulK77, 22.09.2020 17:08
    +2
    Sashamar, 22.09.2020 16:57
    Здається, що Лесі вже нема рації грати мейджори. Її рівень зараз це невеличкі турніри на кшталт Страсбурга та ІТФ.
    Та який Страсбург, якщо вона в кваліфікації 200м програє.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.09.2020 16:57
    +2
    Здається, що Лесі вже нема рації грати мейджори. Її рівень зараз це невеличкі турніри на кшталт Страсбурга та ІТФ.
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 22.09.2020 16:55
    -1
    Зачем мучить себя и болельщиков? Или снимается перед игрой, или непосредствено на корт вызывает врача. Ну не позволяет здоровье, так закончи карьеру.
    Ссылка
    PaulK77
      PaulK77, 22.09.2020 17:08
    +2
    Sashamar, 22.09.2020 16:57
    Здається, що Лесі вже нема рації грати мейджори. Її рівень зараз це невеличкі турніри на кшталт Страсбурга та ІТФ.
    Та який Страсбург, якщо вона в кваліфікації 200м програє.
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.09.2020 16:57
    +2
    Здається, що Лесі вже нема рації грати мейджори. Її рівень зараз це невеличкі турніри на кшталт Страсбурга та ІТФ.
    Ссылка
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