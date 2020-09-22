Ролан Гаррос. Цуренко вылетела из квалификации

Сегодня Леся Цуренко в первом раунде квалификации Ролан Гаррос встречалась с Чалой Бююкачкай из Турции.
Украинка потерпела поражение в трех сетах. Матч продолжался 2 часа и 22 минуты.
Квалификация. 1-й раунд
Чала Бююкачкай (Турция) – Леся Цуренко (Украина) – 6:2, 5:7, 6:1
Ранее в полуфинал квалификации Ролан Гаррос сумела пробиться другая украинка – Марта Костюк.
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Источник — Sport.ua
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