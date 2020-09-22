Леся Цуренко – Чала Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга квалификации на Открытом чемпионате Франции

  • 22.09.2020 11:51
  • 700 просмотров
  • 1 комментарий
Леся Цуренко – Чала Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© БТУ. Леся Цуренко

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Леся Цуренко (№137 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
На старте отборочного турнира украинка сыграет на корте №10 после матча ATP Наполитано – Табернер. Соперницей Леси станет турчанка Чала Бююкакчай (№174 WTA). Ориентировочное время начала – 13:00 по Киеву.


 
Ранее девушки встречались четыре раза, все матчи выиграла украинка.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Наталии Костич из Сербии (№202 WTA) или Бибиана Схофс из Нидерландов (№196 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Антон Корзун
      Антон Корзун, 22.09.2020 12:30
    -1
    Чала виграє у тьоті Лесі.
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