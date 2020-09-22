Леся Цуренко – Чала Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Леся Цуренко (№137 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.
На старте отборочного турнира украинка сыграет на корте №10 после матча ATP Наполитано – Табернер. Соперницей Леси станет турчанка Чала Бююкакчай (№174 WTA). Ориентировочное время начала – 13:00 по Киеву.
Ранее девушки встречались четыре раза, все матчи выиграла украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Наталии Костич из Сербии (№202 WTA) или Бибиана Схофс из Нидерландов (№196 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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