Леся Цуренко – Чала Бююкакчай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник, 22 сентября, украинская теннисистка Леся Цуренко (№137 WTA) начнет выступления в квалификации Ролан Гаррос.



На старте отборочного турнира украинка сыграет на корте №10 после матча ATP Наполитано – Табернер. Соперницей Леси станет турчанка Чала Бююкакчай (№174 WTA). Ориентировочное время начала – 13:00 по Киеву.





Ранее девушки встречались четыре раза, все матчи выиграла украинка.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Наталии Костич из Сербии (№202 WTA) или Бибиана Схофс из Нидерландов (№196 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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