Расписание украинок на Ролан Гаррос на 22 сентября

22 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису стартуют матчи квалификации у женщин. Украину во вторник представят три теннисистки: Марта Костюк (№119 WTA), Леся Цуренко (№137 WTA) и Дарья Снигур (№219 WTA).



Костюк, посеянная под вторым номером, вторым запуском на корте №5 сразится против болгарки Изабеллы Шиниковой (№201 WTA) после матча ATP Менезес – Сафват. Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.



Цуренко также вторым запуском сыграет на корте №10 после матча ATP Наполитано – Табернер. Соперницей Леси станет турчанка Чала Бююкакчай (№173 WTA). Ориентировочное время начала – 12:30 по Киеву.



Снигур сыграет против 17-й сеяной Барбары Хаас из Австрии (№142 WTA) четвертым запуском на корте №3 после встречи Подороска – Фрех. Ориентировочное время начала – не ранее 15:30 по Киеву.

Отметим, что в женской сетке квалификации сыграет еще и Ангелина Калинина.

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