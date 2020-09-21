Ролан Гаррос. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

Ряд украинских теннисисток узнали первых соперниц на старте квалификации к крупному турниру Ролан Гаррос.

Марта Костюк начнет отбор с матча против Изабеллы Шиниковой (201 WTA). Киевлянка дважды обыгрывала представительницу Болгарии.

Лесе Цуренко на старте квалификации предстоит сыграть с Чаглой Буюкакча (173 WTA) из Турции. Ранее Цуренко 4 раза обыгрывала эту соперницу.

Ангелина Калинина сыграет против Виктории Голубич (WTA 129), а Дарья Снигур выйдет на корт против Барбары Хаас (142 WTA). Для Снигур это будет дебютный матч на взрослом Ролан Гаррос.

В основную сетку турнира попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Полная сетка квалификации.