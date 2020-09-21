Ролан Гаррос. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

Марта Костюк, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Дарья Снигур стартуют в квалификации

  • 21.09.2020 18:05
  • 1066 просмотров
  • 7 комментариев
Ролан Гаррос. Украинские теннисистки узнали первых соперниц
© wtatennis.com. Дарья Снигур

Ряд украинских теннисисток узнали первых соперниц на старте квалификации к крупному турниру Ролан Гаррос.

Марта Костюк начнет отбор с матча против Изабеллы Шиниковой (201 WTA). Киевлянка дважды обыгрывала представительницу Болгарии.

Лесе Цуренко на старте квалификации предстоит сыграть с Чаглой Буюкакча (173 WTA) из Турции. Ранее Цуренко 4 раза обыгрывала эту соперницу.

Ангелина Калинина сыграет против Виктории Голубич (WTA 129), а Дарья Снигур выйдет на корт против Барбары Хаас (142 WTA). Для Снигур это будет дебютный матч на взрослом Ролан Гаррос.

В основную сетку турнира попали Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова и Катарина Завацкая.

Полная сетка квалификации.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kollekciy
      kollekciy, 21.09.2020 18:58
    0
    Звичайно в основу напряму Марті мабуть краще, але там можна відразу отримати якусь Елінку, та не отримати ні ігрової практики ні очок. Хоча може й пощастить на сітку.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.09.2020 18:48
    +2
    Бондаренко где.
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 21.09.2020 18:42
    +1
    sv_2000, 21.09.2020 18:34
    Та не..... Лучше бы напрямую. Психология - штука тонкая, проиграть можно кому угодно. Как умеет Марта настраиваться на сильных соперниц мы уже неплохо знаем, но также знаем как Марта умеет проигрывать соперницам ниже ее классом))
    Ще цілком можливо, що двоє ще знімуться..тут її рівня потенціальної в квалі, звісно, нема.. Вона, і якшо здорова Леся мають виходити в основу
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 18:40
    +2
    Марта в неплохой форме. Учитывая усеченный состав участниц, предполагаю, что ей вполне по силам бороться за место в 1/16 финала. А так удачи всем нашим девчатам!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 21.09.2020 18:37
    +2
    удачи вам девчонки поздравляю дашу с дебютом среди взрослых девочки верьте в себя и удача сама прийдет к вам в руки
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 21.09.2020 18:34
    0
    kollekciy, 21.09.2020 18:16
    Марта отримала друге місце посіву, за рахунок чого їй нарешті пощастило з сіткою. Також вона я думаю ще може потрапити в основу на пряму. Хоча можливо Марті краще зіграти цей квал, щоб розігратися на грунті.
    Та не..... Лучше бы напрямую. Психология - штука тонкая, проиграть можно кому угодно. Как умеет Марта настраиваться на сильных соперниц мы уже неплохо знаем, но также знаем как Марта умеет проигрывать соперницам ниже ее классом))
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 21.09.2020 18:16
    +2
    Марта отримала друге місце посіву, за рахунок чого їй нарешті пощастило з сіткою. Також вона я думаю ще може потрапити в основу на пряму. Хоча можливо Марті краще зіграти цей квал, щоб розігратися на грунті.
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 21.09.2020 18:48
    +2
    Бондаренко где.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 21.09.2020 18:40
    +2
    Марта в неплохой форме. Учитывая усеченный состав участниц, предполагаю, что ей вполне по силам бороться за место в 1/16 финала. А так удачи всем нашим девчатам!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
      Николай Власов, 21.09.2020 18:37
    +2
    удачи вам девчонки поздравляю дашу с дебютом среди взрослых девочки верьте в себя и удача сама прийдет к вам в руки
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 21.09.2020 18:16
    +2
    Марта отримала друге місце посіву, за рахунок чого їй нарешті пощастило з сіткою. Також вона я думаю ще може потрапити в основу на пряму. Хоча можливо Марті краще зіграти цей квал, щоб розігратися на грунті.
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 21.09.2020 18:42
    +1
    sv_2000, 21.09.2020 18:34
    Та не..... Лучше бы напрямую. Психология - штука тонкая, проиграть можно кому угодно. Как умеет Марта настраиваться на сильных соперниц мы уже неплохо знаем, но также знаем как Марта умеет проигрывать соперницам ниже ее классом))
    Ще цілком можливо, що двоє ще знімуться..тут її рівня потенціальної в квалі, звісно, нема.. Вона, і якшо здорова Леся мають виходити в основу
    Ссылка
    kollekciy
      kollekciy, 21.09.2020 18:58
    0
    Звичайно в основу напряму Марті мабуть краще, але там можна відразу отримати якусь Елінку, та не отримати ні ігрової практики ні очок. Хоча може й пощастить на сітку.
    Ссылка
    sv_2000
      sv_2000, 21.09.2020 18:34
    0
    kollekciy, 21.09.2020 18:16
    Марта отримала друге місце посіву, за рахунок чого їй нарешті пощастило з сіткою. Також вона я думаю ще може потрапити в основу на пряму. Хоча можливо Марті краще зіграти цей квал, щоб розігратися на грунті.
    Та не..... Лучше бы напрямую. Психология - штука тонкая, проиграть можно кому угодно. Как умеет Марта настраиваться на сильных соперниц мы уже неплохо знаем, но также знаем как Марта умеет проигрывать соперницам ниже ее классом))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности