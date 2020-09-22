Ролан Гаррос. Костюк вышла в полуфинал квалификации

Украинка в трех сетах одолела болгарку Изабеллу Шиникову

  • 22.09.2020 14:30
  • 279 просмотров
  • 2 комментария
Ролан Гаррос. Костюк вышла в полуфинал квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) с победы начала выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
В первом круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (№201 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 6:1, 3:6, 6:0
 
В следующем раунде Костюк сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA) из Румынии.

Отметим, что это была уже третья победа Марты над Изабеллой, украинка выиграла все очные матчи.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.09.2020 14:36
    +1
    Традиційне виключення Марти з гри після повної переваги у першому сеті. Якби не 4 подвійні у одному геймі, бубликів було б два.
    Є проблеми з подачею, але воно усе від голови. Далі стовідсоткова грунтовичка Паар, і потрібно бути готовою до довгих розіграшів на задній лінії, у яких треба шукати свої атакуючі можливості.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 22.09.2020 14:32
    +2
    Нормальний рахунок, непогана гра. 6:1, 6:0
    Другий сет рахувати не будемо, там Марта грати кинула ще на початку.
    Гра нікуди не зникла, впевненість в своїх силах інколи зникає.
    Але дроп з подачі суперниці - це взагалі щось :D
    Стрьомно, звісно, бо ніколи не знаєш, коли Марта може виключитися, але поки що такі провали - частина її гри.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
    online
      Oleksandr Taktaiev, 22.09.2020 14:32
    +2
    Нормальний рахунок, непогана гра. 6:1, 6:0
    Другий сет рахувати не будемо, там Марта грати кинула ще на початку.
    Гра нікуди не зникла, впевненість в своїх силах інколи зникає.
    Але дроп з подачі суперниці - це взагалі щось :D
    Стрьомно, звісно, бо ніколи не знаєш, коли Марта може виключитися, але поки що такі провали - частина її гри.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.09.2020 14:36
    +1
    Традиційне виключення Марти з гри після повної переваги у першому сеті. Якби не 4 подвійні у одному геймі, бубликів було б два.
    Є проблеми з подачею, але воно усе від голови. Далі стовідсоткова грунтовичка Паар, і потрібно бути готовою до довгих розіграшів на задній лінії, у яких треба шукати свої атакуючі можливості.
    Ссылка
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