Ролан Гаррос. Костюк вышла в полуфинал квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) с победы начала выступления в квалификации Ролан Гаррос.
В первом круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, обыграла болгарку Изабеллу Шиникову (№201 WTA).
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Изабелла Шиникова (Болгария) – 6:1, 3:6, 6:0
В следующем раунде Костюк сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA) из Румынии.
Отметим, что это была уже третья победа Марты над Изабеллой, украинка выиграла все очные матчи.
Источник — Sport.ua
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Є проблеми з подачею, але воно усе від голови. Далі стовідсоткова грунтовичка Паар, і потрібно бути готовою до довгих розіграшів на задній лінії, у яких треба шукати свої атакуючі можливості.
Другий сет рахувати не будемо, там Марта грати кинула ще на початку.
Гра нікуди не зникла, впевненість в своїх силах інколи зникає.
Але дроп з подачі суперниці - це взагалі щось :D
Стрьомно, звісно, бо ніколи не знаєш, коли Марта може виключитися, але поки що такі провали - частина її гри.
Другий сет рахувати не будемо, там Марта грати кинула ще на початку.
Гра нікуди не зникла, впевненість в своїх силах інколи зникає.
Але дроп з подачі суперниці - це взагалі щось :D
Стрьомно, звісно, бо ніколи не знаєш, коли Марта може виключитися, але поки що такі провали - частина її гри.
Є проблеми з подачею, але воно усе від голови. Далі стовідсоткова грунтовичка Паар, і потрібно бути готовою до довгих розіграшів на задній лінії, у яких треба шукати свої атакуючі можливості.
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