Вячеслав ШЕВЧУК: «Смотрю, в Киеве все на Луческу молятся»

В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента»

  • 22.09.2020 22:09
  • 4393 просмотра
  • 46 комментариев
Вячеслав ШЕВЧУК: «Смотрю, в Киеве все на Луческу молятся»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказал свое мнение о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского «Динамо»:

«Луческу – опытнейший тренер. Мой бывший тренер. Смотрю, на него все в Киеве молятся, что только за счет Мирчи могут выйти в Лигу чемпионов».

В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента», первый матч пройдет 23 сентября.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(25 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 22.09.2020 23:46
    0
    Ну хоть с этим тренером замены появились, а то до этого бедные 90 минут бегали и здыхали потом Лесик заганял их до истощения😂
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:46
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:44
    Ты слишком добр к брёвнам бро.
    Были бы они такими то не собирались бы их купить за не малые $, да и вице чемпиона Голландии уже прошли
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:44
    0
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:43
    Я чет думал он у тебя уже упомянут
    Не, ну вообще тенденция что в принципе весь состав играть начал, единственное что конечно удручает это прижим к воротам когда и мяч отдают, как то не солидно как для флагмана нашего так играть, но думаю со временем это уйдёт если будет игра нормальная и усиление
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:44
    -1
    dd dent, 22.09.2020 23:40
    Шапаренко ожил ещё, давно думали уже многие что сдулся, надеюсь не на пару матчей теперь
    Блин, Буяльского еще забыли. Короче 90% от "норм" до "великолепно" сейчас можно оценить. А как дальше будет - сезон покажет.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:44
    -1
    dd dent, 22.09.2020 23:36
    Цыганков, Родригеш у луча отжигает, Вербич, де Пена, Миколенко, а остальные оживут ли вскоре увидим по евро кубкам.
    Ты слишком добр к брёвнам бро.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:43
    -1
    dd dent, 22.09.2020 23:40
    Шапаренко ожил ещё, давно думали уже многие что сдулся, надеюсь не на пару матчей теперь
    Я чет думал он у тебя уже упомянут
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:41
    +1
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:38
    Родригеша рано хвалить, 2-3 матча удачных провел лишь. Нужна стабильность.
    Та главное что б режим не нарушал и луча нах не послал, а то тогда история быстро закончится, а так видно что игрок тянет отлично
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:40
    0
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:38
    Бущан, Забарный, Сидорчук. Караваев тоже получше стал.
    Шапаренко ожил ещё, давно думали уже многие что сдулся, надеюсь не на пару матчей теперь
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:39
    -1
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:38
    Бущан, Забарный, Сидорчук. Караваев тоже получше стал.
    Кендзера.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:38
    -1
    dd dent, 22.09.2020 23:36
    Цыганков, Родригеш у луча отжигает, Вербич, де Пена, Миколенко, а остальные оживут ли вскоре увидим по евро кубкам.
    Бущан, Забарный, Сидорчук. Караваев тоже получше стал.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:38
    -2
    dd dent, 22.09.2020 23:36
    Цыганков, Родригеш у луча отжигает, Вербич, де Пена, Миколенко, а остальные оживут ли вскоре увидим по евро кубкам.
    Родригеша рано хвалить, 2-3 матча удачных провел лишь. Нужна стабильность.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:36
    +2
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:34
    Кто там есть кроме Миколы норм из тех брёвен?
    Цыганков, Родригеш у луча отжигает, Вербич, де Пена, Миколенко, а остальные оживут ли вскоре увидим по евро кубкам.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:34
    -2
    dd dent, 22.09.2020 23:32
    Та да, тем более что доход пойдёт какой-то уже от лч, да и не удивлюсь что кого-то из основы толкнут таки
    Кто там есть кроме Миколы норм из тех брёвен?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:32
    +2
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:30
    Думаю, если Гент пройдем, то что-то интересное в трансферах увидим
    Та да, тем более что доход пойдёт какой-то уже от лч, да и не удивлюсь что кого-то из основы толкнут таки
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:30
    +1
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:22
    Так и есть, большинство до сих пор так считает. То что происходит сейчас это лишь кратковременная вспышка фортуны и удачного сходства всех обстоятельств (коронавирус, дождь, команды не в форме, травмы, судьи, удаления и т д и т п)
    Раньше весь этот список был у луча для оправдания неудач в шахте, а не признаком «фарта» в дк
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:30
    +1
    dd dent, 22.09.2020 23:29
    Не ну то что чистку в рядах провести необходимо это факт, пассажиров хватает, но странно что пока решили вообще не брать игроков новых не считая авантюр с свободными агентами
    Думаю, если Гент пройдем, то что-то интересное в трансферах увидим
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:29
    +1
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:18
    Еще недавно все писали, что 90% игроков команды надо разогнать
    Не ну то что чистку в рядах провести необходимо это факт, пассажиров хватает, но странно что пока решили вообще не брать игроков новых не считая авантюр с свободными агентами
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:22
    -4
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:18
    Еще недавно все писали, что 90% игроков команды надо разогнать
    Так и есть, большинство до сих пор так считает. То что происходит сейчас это лишь кратковременная вспышка фортуны и удачного сходства всех обстоятельств (коронавирус, дождь, команды не в форме, травмы, судьи, удаления и т д и т п)
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:18
    +3
    dd dent, 22.09.2020 23:15
    Пох как то что думает Шевчук. Но что и правда странно вышло что виват королю достался потенциально один из самых сильных составов дк в новой истории, не считая ‘99, но там иная история, а лучу дали по принципу: на - лепи из того что есть, при том что сейчас ассорти намного более простых игроков
    Еще недавно все писали, что 90% игроков команды надо разогнать
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:17
    +1
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:13
    Ещё 1 вариант, дождь пошёл и намочил дорожку, черепаха лягла на панцырь и поскользили к финишу как по водной горке, оставя ягуаров позади. Но ягуары обещали вернуться и взять реванш во время сухой погоды
    Так может когда возьмут реванш, тогда и вылезешь?
    Ссылка
    ALud
    online
      ALud, 22.09.2020 22:44
    +11
    Даун був, даун залишився, бо тільки дауни вміють і можуть молитися всяким ахмет-ханам, а кияни не такі.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:30
    +11
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:27
    Шахту даже черепахи насилуют
    У альтернативно одержанных смена заканчивается
    Надо количество комментов добить просто до нормы , вот и пишут что попало .
    Хотя Закарпатлох просто мог таблетки забыть принять
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 22:42
    +10
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:31
    Придурь, то что вам один раз удалось выиграть, раз в год и палка стреляет, что там было в прошлом сезоне в чемпионате? Ммм?
    Было два трофея из трёх , не смотря на отсутсвие тренера в команде
    А что , лох , у тебя провалы в памяти ?
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:27
    +9
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 22:21
    Да, очень смешно. Думают тренера поменяют и их черепахи внезапно превратятся в ягуара.
    Шахту даже черепахи насилуют
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 23:12
    +8
    А Шевчук забув, як 10 років тримав вдома, на базі (одним словом де тільки можливо) фото Луческу замість ікон. І в Києві наразі пам'ятника йому живому ніхто ставити не збирається як дехто....
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 22.09.2020 22:38
    +7
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:31
    Придурь, то что вам один раз удалось выиграть, раз в год и палка стреляет, что там было в прошлом сезоне в чемпионате? Ммм?
    Тебе же сказали таблетку принять. В прошлом сезоне Луческу в Динамо не было.
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 22:35
    +7
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 22:27
    Шахту даже черепахи насилуют
    В два смычка, еще и одним панцирем
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.09.2020 22:53
    +6
    Приятно смотреть, читать и слушать, как у днонецких сепаров полыхает одно место.
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 22.09.2020 23:04
    +5
    Да никто на него не молится😂 Всем интересно понаблюдать за тем что сможет тренер, получится ли у него реализовать задуманное, более того можно уже сейчас говорить что в команде действительно многое поменялось. Его большой вклад в украинский футбол уже можно увидеть сейчас на примере Шахтер. Результат на лицо и в команде Динамо, дальше посмотрим Удачи ему
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.09.2020 22:42
    +5
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:37
    Прыгун, конкретно в чемпионате прошлом (самое главное) сколько раз даунама сосало у Шахты?
    Ты говорил, что у тебя таблетки закончились. что за таблетки? ты болен?
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 22:36
    +5
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:31
    Придурь, то что вам один раз удалось выиграть, раз в год и палка стреляет, что там было в прошлом сезоне в чемпионате? Ммм?
    1 раз? Ты хотел сказать 3 раза за 14 месяцев. И забрать все три Кубка
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 22.09.2020 23:09
    +4
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 22:21
    Да, очень смешно. Думают тренера поменяют и их черепахи внезапно превратятся в ягуара.
    Ти байку про черепаху та зайця пам'ятаєш? Дивись, щоб ця київська черепаха не пристроїла на фініші твого шахтарівського зайця (ну чи крота)....
    Ссылка
    Frank Piter
    online
      Frank Piter, 22.09.2020 22:39
    +4
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 22:37
    Прыгун, конкретно в чемпионате прошлом (самое главное) сколько раз даунама сосало у Шахты?
    Ага. Самое главное не три кубка просрать, а на 18 или 25 очков опередить Динамо Еще раз, для деб...ов, вроде тебя, Копанка за последние 20 игр сос...ла на 2 игры больше. Приятного
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:18
    +3
    dd dent, 22.09.2020 23:15
    Пох как то что думает Шевчук. Но что и правда странно вышло что виват королю достался потенциально один из самых сильных составов дк в новой истории, не считая ‘99, но там иная история, а лучу дали по принципу: на - лепи из того что есть, при том что сейчас ассорти намного более простых игроков
    Еще недавно все писали, что 90% игроков команды надо разогнать
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:36
    +2
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 23:34
    Кто там есть кроме Миколы норм из тех брёвен?
    Цыганков, Родригеш у луча отжигает, Вербич, де Пена, Миколенко, а остальные оживут ли вскоре увидим по евро кубкам.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:32
    +2
    Андрей Овчаренко, 22.09.2020 23:30
    Думаю, если Гент пройдем, то что-то интересное в трансферах увидим
    Та да, тем более что доход пойдёт какой-то уже от лч, да и не удивлюсь что кого-то из основы толкнут таки
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:15
    +2
    Пох как то что думает Шевчук. Но что и правда странно вышло что виват королю достался потенциально один из самых сильных составов дк в новой истории, не считая ‘99, но там иная история, а лучу дали по принципу: на - лепи из того что есть, при том что сейчас ассорти намного более простых игроков
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 22.09.2020 22:58
    +2
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 22:56
    А че у нас должно пылыхать? Самое главное чемпионат, а он вот уже 4 или 5 лет подряд (точно не помню) наш. Золото наше. И ЛЧ наша. Это самое главное
    Наконец-то ты признался, что днонецкий сепар. А то, рассказывал сказки, что в Англии живешь. Обычный, русоподобный пожиратель водяры и боярышника в шапке-ушанке
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:41
    +1
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:38
    Родригеша рано хвалить, 2-3 матча удачных провел лишь. Нужна стабильность.
    Та главное что б режим не нарушал и луча нах не послал, а то тогда история быстро закончится, а так видно что игрок тянет отлично
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 23:30
    +1
    ZAKARPATFAN, 22.09.2020 23:22
    Так и есть, большинство до сих пор так считает. То что происходит сейчас это лишь кратковременная вспышка фортуны и удачного сходства всех обстоятельств (коронавирус, дождь, команды не в форме, травмы, судьи, удаления и т д и т п)
    Раньше весь этот список был у луча для оправдания неудач в шахте, а не признаком «фарта» в дк
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности