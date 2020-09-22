Вячеслав ШЕВЧУК: «Смотрю, в Киеве все на Луческу молятся»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказал свое мнение о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского «Динамо»:

«Луческу – опытнейший тренер. Мой бывший тренер. Смотрю, на него все в Киеве молятся, что только за счет Мирчи могут выйти в Лигу чемпионов».

В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента», первый матч пройдет 23 сентября.