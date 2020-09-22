Вячеслав ШЕВЧУК: «Смотрю, в Киеве все на Луческу молятся»

Бывший футболист донецкого «Шахтера» Вячеслав Шевчук высказал свое мнение о работе Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского «Динамо»:
«Луческу – опытнейший тренер. Мой бывший тренер. Смотрю, на него все в Киеве молятся, что только за счет Мирчи могут выйти в Лигу чемпионов».
В квалификации Лиги чемпионов «Динамо» сыграет против бельгийского «Гента», первый матч пройдет 23 сентября.
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Источник — Футбол 1/2/3
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Надо количество комментов добить просто до нормы , вот и пишут что попало .
Хотя Закарпатлох просто мог таблетки забыть принять
А что , лох , у тебя провалы в памяти ?
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