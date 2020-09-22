ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – новый главный тренер Днепра-1

«Днепр-1» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича. С 46-летним хорватским специалистом подписан контракт на два года с опцией продления еще на год.
В тренерский штаб Йовичевича войдут Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренер вратарей Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.
Во время презентации тренера президент «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил, что перед командой по-прежнему стоит задача попасть в еврокубки.
Ранее прогнозировалось, что назначение Йовичевича состоится на день раньше, 21 сентября.
Йовичевич ранее уже работал в украинском футболе: в 2014-2015 годах он возглавлял львовские «Карпаты». Последним местом работы специалиста было «Динамо» Загреб.
На посту главного тренера «Днепра-1» Йовичевич заменит Дмитрия Михайленко, который ушел в отставку на прошлой неделе.
Источник — СК Днепр-1
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З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
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