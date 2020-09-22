ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – новый главный тренер Днепра-1

«Днепр-1» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича. С 46-летним хорватским специалистом подписан контракт на два года с опцией продления еще на год.

В тренерский штаб Йовичевича войдут Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренер вратарей Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Во время презентации тренера президент «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил, что перед командой по-прежнему стоит задача попасть в еврокубки.

Ранее прогнозировалось, что назначение Йовичевича состоится на день раньше, 21 сентября.

Йовичевич ранее уже работал в украинском футболе: в 2014-2015 годах он возглавлял львовские «Карпаты». Последним местом работы специалиста было «Динамо» Загреб.

На посту главного тренера «Днепра-1» Йовичевич заменит Дмитрия Михайленко, который ушел в отставку на прошлой неделе.