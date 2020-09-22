ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – новый главный тренер Днепра-1

Контракт подписал по схеме 2+1

  • 22.09.2020 18:39
  • 2416 просмотров
  • 20 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Йовичевич – новый главный тренер Днепра-1
© СК Днепр-1

«Днепр-1» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Игора Йовичевича. С 46-летним хорватским специалистом подписан контракт на два года с опцией продления еще на год.

В тренерский штаб Йовичевича войдут Юрий Беньо, Андрей Ханас, тренер вратарей Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Во время презентации тренера президент «Днепра-1» Юрий Береза подтвердил, что перед командой по-прежнему стоит задача попасть в еврокубки.

Ранее прогнозировалось, что назначение Йовичевича состоится на день раньше, 21 сентября.

Йовичевич ранее уже работал в украинском футболе: в 2014-2015 годах он возглавлял львовские «Карпаты». Последним местом работы специалиста было «Динамо» Загреб.

На посту главного тренера «Днепра-1» Йовичевич заменит Дмитрия Михайленко, который ушел в отставку на прошлой неделе.

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Источник — СК Днепр-1

(20 голосов)

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Комментарии
    Shara
      Shara, 22.09.2020 19:19
    0
    Aleks04, 22.09.2020 19:05
    Хватит уже про Вернидуба писать, клуб рассматривал тренеров с европейским менталитетом (Скрипник и Йовичевич).
    Вернидуб может психануть и уйти с пол-дороги. И сына в Зарю направил. Соображает ...
    Ссылка
    Shara
      Shara, 22.09.2020 19:16
    0
    steelmaker, 22.09.2020 18:42
    Посмотрим, но есть ощущение, что он не лучше Михайленко по уровню. А вся его "аура" в Украине - не более, чем просто хорошая работа агентов, помогающих создавать правильный имидж клиенту.
    З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
    Цыганик - это авторитет , оракул Бабки на лавочке посильнее будут
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    Shara
      Shara, 22.09.2020 19:13
    +1
    digsum, 22.09.2020 18:49
    Сколько продержится? Два месяца сможет?
    Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
    Вот сейчас и подберут игроков с новым тренером. А Ребров разбил Мамича, и не Иовичевича
    Ссылка
    sxas dsa
    online
      sxas dsa, 22.09.2020 19:08
    0
    Давай Zorro,но почему-то смутно верится.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 19:07
    0
    DV, 22.09.2020 19:06
    Посмотрел статистику.... до 2020 года работал с Динамо Загреб 2...Результат - середина турнирной таблицы. С 2020 работал с Динамо Загреб...здесь намного лучше. Будем надеяться!
    Как тут пишут выгнали его и не работал он с Динамо Загреб.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 22.09.2020 19:06
    0
    Aleks04, 22.09.2020 19:05
    Хватит уже про Вернидуба писать, клуб рассматривал тренеров с европейским менталитетом (Скрипник и Йовичевич).
    Могли бы подписать Хуанде Рамоса.
    Ссылка
    DV
      DV, 22.09.2020 19:06
    0
    Посмотрел статистику.... до 2020 года работал с Динамо Загреб 2...Результат - середина турнирной таблицы. С 2020 работал с Динамо Загреб...здесь намного лучше. Будем надеяться!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.09.2020 19:05
    -1
    dudigo78, 22.09.2020 18:44
    Шило на мило. Вернидуб без роботи, а вони якихось шоуменів возять. Я просто дивуюсь з українських клубів
    Хватит уже про Вернидуба писать, клуб рассматривал тренеров с европейским менталитетом (Скрипник и Йовичевич).
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 19:03
    0
    Aleks04, 22.09.2020 18:56
    Я извиняюсь, ты за футболом вообще следишь? Йовичевича уволили ещё в начале июля из-за конфликта с президентом. Матч против Ференцвароша состоялся 16-го сентября, главный тренер Загреба — Мамич
    Это все детали. После Рамоса команда Маркевичу чуть еврокубок не принесла. За Йовичевичем точно не слежу.
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.09.2020 18:56
    +2
    digsum, 22.09.2020 18:49
    Сколько продержится? Два месяца сможет?
    Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
    Я извиняюсь, ты за футболом вообще следишь? Йовичевича уволили ещё в начале июля из-за конфликта с президентом. Матч против Ференцвароша состоялся 16-го сентября, главный тренер Загреба — Мамич
    Ссылка
    cooperchack
      cooperchack, 22.09.2020 18:54
    -2
    4-5 игр и пойдет дрочить
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 22.09.2020 18:53
    -1
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 22.09.2020 18:51
    0
    Михайленко по-круче будет.Как ни крути.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 18:49
    -2
    Сколько продержится? Два месяца сможет?
    Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 22.09.2020 18:48
    +3
    Нехай би Диня підберала Вернідуба!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 18:45
    -5
    Лол, с этим ещё хуже будет, лучше бы уже того же Вернидуба подобрали.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 22.09.2020 18:44
    +5
    Удачи!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 22.09.2020 18:44
    -1
    Шило на мило. Вернидуб без роботи, а вони якихось шоуменів возять. Я просто дивуюсь з українських клубів
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.09.2020 18:43
    +6
    Добро пожаловать в Днепр. Удачи!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 22.09.2020 18:42
    +6
    Посмотрим, но есть ощущение, что он не лучше Михайленко по уровню. А вся его "аура" в Украине - не более, чем просто хорошая работа агентов, помогающих создавать правильный имидж клиенту.
    З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.09.2020 18:43
    +6
    Добро пожаловать в Днепр. Удачи!
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 22.09.2020 18:42
    +6
    Посмотрим, но есть ощущение, что он не лучше Михайленко по уровню. А вся его "аура" в Украине - не более, чем просто хорошая работа агентов, помогающих создавать правильный имидж клиенту.
    З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 22.09.2020 18:44
    +5
    Удачи!
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 22.09.2020 18:48
    +3
    Нехай би Диня підберала Вернідуба!
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 22.09.2020 18:56
    +2
    digsum, 22.09.2020 18:49
    Сколько продержится? Два месяца сможет?
    Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
    Я извиняюсь, ты за футболом вообще следишь? Йовичевича уволили ещё в начале июля из-за конфликта с президентом. Матч против Ференцвароша состоялся 16-го сентября, главный тренер Загреба — Мамич
    Ссылка
    Shara
      Shara, 22.09.2020 19:13
    +1
    digsum, 22.09.2020 18:49
    Сколько продержится? Два месяца сможет?
    Какая глупость брать иностранного тренера без достаточного количества качественных трансферов. Командам типа Днепр-1 нужен воспитатель, мотиватор, работник с молодежью. Удачи, конечно, пожелаем, даже на футбол ходить будем, но ждать каких-то успехов от него после вылета от грозного Ференцвароша, я бы не стал.
    Вот сейчас и подберут игроков с новым тренером. А Ребров разбил Мамича, и не Иовичевича
    Ссылка
    Shara
      Shara, 22.09.2020 19:19
    0
    Aleks04, 22.09.2020 19:05
    Хватит уже про Вернидуба писать, клуб рассматривал тренеров с европейским менталитетом (Скрипник и Йовичевич).
    Вернидуб может психануть и уйти с пол-дороги. И сына в Зарю направил. Соображает ...
    Ссылка
    Shara
      Shara, 22.09.2020 19:16
    0
    steelmaker, 22.09.2020 18:42
    Посмотрим, но есть ощущение, что он не лучше Михайленко по уровню. А вся его "аура" в Украине - не более, чем просто хорошая работа агентов, помогающих создавать правильный имидж клиенту.
    З.Ы. Почему-то Йовичевич, если верить Цыганыку, станет третьим в УПЛ по окладу тренеров. Не Скрипник, не Рябоконь, не Шаран, а по сути ноунейм Йовичевич, у которого достижений - ноль...
    Цыганик - это авторитет , оракул Бабки на лавочке посильнее будут
    Ссылка
    sxas dsa
    online
      sxas dsa, 22.09.2020 19:08
    0
    Давай Zorro,но почему-то смутно верится.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 19:07
    0
    DV, 22.09.2020 19:06
    Посмотрел статистику.... до 2020 года работал с Динамо Загреб 2...Результат - середина турнирной таблицы. С 2020 работал с Динамо Загреб...здесь намного лучше. Будем надеяться!
    Как тут пишут выгнали его и не работал он с Динамо Загреб.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 22.09.2020 19:06
    0
    Aleks04, 22.09.2020 19:05
    Хватит уже про Вернидуба писать, клуб рассматривал тренеров с европейским менталитетом (Скрипник и Йовичевич).
    Могли бы подписать Хуанде Рамоса.
    Ссылка
    DV
      DV, 22.09.2020 19:06
    0
    Посмотрел статистику.... до 2020 года работал с Динамо Загреб 2...Результат - середина турнирной таблицы. С 2020 работал с Динамо Загреб...здесь намного лучше. Будем надеяться!
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 22.09.2020 19:03
    0
    Aleks04, 22.09.2020 18:56
    Я извиняюсь, ты за футболом вообще следишь? Йовичевича уволили ещё в начале июля из-за конфликта с президентом. Матч против Ференцвароша состоялся 16-го сентября, главный тренер Загреба — Мамич
    Это все детали. После Рамоса команда Маркевичу чуть еврокубок не принесла. За Йовичевичем точно не слежу.
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 22.09.2020 18:51
    0
    Михайленко по-круче будет.Как ни крути.
    Ссылка
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