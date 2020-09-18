ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 принял отставку Михайленко и его тренерского штаба

Клуб поблагодарил наставника и его коллег за работу во главе команды

  • 18.09.2020 23:59
  • 694 просмотра
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 принял отставку Михайленко и его тренерского штаба
© СК Днепр-1. Дмитрий Михайленко

Главный тренер Дмитрий Михайленко завершил сотрудничество с СК «Днепр-1». Клуб подтвердил отставку и поблагодарил наставника и его коллег за работу во главе команды.

Под рулем первого в истории клуба наставника «Днепр-1» прошел молниеносный и интересный путь через все профессиональные лиги украинского футбола: Второй и Первой лиги, дважды выходил в полуфинал Кубка Украины, а в прошлом сезоне выиграл турнир во второй шестерке УПЛ. За это время команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью, и в 27 уступила.

«Днепр-1» пожелал Дмитрию Михайленко успехов и удачного продолжения карьеры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДЯКУЄМО, ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧУ! Головний тренер Дмитро Михайленко завершив співробітництво з СК «Дніпро-1». Клуб дякує Дмитру Михайленку та його колегам за роботу на чолі нашої команди. Під кермом першого в історії клубу наставника «Дніпро-1» пройшов блискавичний та цікавий шлях через усі професійні ліги українського футболу: Другу та Першу ліги, двічі виходив у півфінал Кубка України, а у минулому сезоні виграв турнір у другій шістці УПЛ. За цей час команда провела 110 матчів, у яких здобула 70 перемог, 13 поєдинків завершила унічию, та у 27 поступилася. «Дніпро-1» від щирого серця бажає Дмитру Михайленку успіхів та вдалого продовження кар’єри. Зі свого боку запевняємо: ми залишаємось друзями та кажемо не «прощавай», а «до побачення».

Публикация от SC "Dnipro-1" (@sc_dnipro1_official)

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Источник — СК Днепр-1

(3 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 19.09.2020 00:23
    -1
    не пропадет
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.09.2020 00:23
    0
    Давай Вернидуба!
    Ссылка
    REALIST
    online
      REALIST, 19.09.2020 00:23
    0
    Давай Вернидуба!
    Ссылка
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