ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 принял отставку Михайленко и его тренерского штаба

Главный тренер Дмитрий Михайленко завершил сотрудничество с СК «Днепр-1». Клуб подтвердил отставку и поблагодарил наставника и его коллег за работу во главе команды.
Под рулем первого в истории клуба наставника «Днепр-1» прошел молниеносный и интересный путь через все профессиональные лиги украинского футбола: Второй и Первой лиги, дважды выходил в полуфинал Кубка Украины, а в прошлом сезоне выиграл турнир во второй шестерке УПЛ. За это время команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью, и в 27 уступила.
«Днепр-1» пожелал Дмитрию Михайленко успехов и удачного продолжения карьеры.
ДЯКУЄМО, ДМИТРО СТАНІСЛАВОВИЧУ! Головний тренер Дмитро Михайленко завершив співробітництво з СК «Дніпро-1». Клуб дякує Дмитру Михайленку та його колегам за роботу на чолі нашої команди. Під кермом першого в історії клубу наставника «Дніпро-1» пройшов блискавичний та цікавий шлях через усі професійні ліги українського футболу: Другу та Першу ліги, двічі виходив у півфінал Кубка України, а у минулому сезоні виграв турнір у другій шістці УПЛ. За цей час команда провела 110 матчів, у яких здобула 70 перемог, 13 поєдинків завершила унічию, та у 27 поступилася. «Дніпро-1» від щирого серця бажає Дмитру Михайленку успіхів та вдалого продовження кар’єри. Зі свого боку запевняємо: ми залишаємось друзями та кажемо не «прощавай», а «до побачення».
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.