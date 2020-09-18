ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 принял отставку Михайленко и его тренерского штаба

Главный тренер Дмитрий Михайленко завершил сотрудничество с СК «Днепр-1». Клуб подтвердил отставку и поблагодарил наставника и его коллег за работу во главе команды.

Под рулем первого в истории клуба наставника «Днепр-1» прошел молниеносный и интересный путь через все профессиональные лиги украинского футбола: Второй и Первой лиги, дважды выходил в полуфинал Кубка Украины, а в прошлом сезоне выиграл турнир во второй шестерке УПЛ. За это время команда провела 110 матчей, в которых одержала 70 побед, 13 поединков завершила вничью, и в 27 уступила.

«Днепр-1» пожелал Дмитрию Михайленко успехов и удачного продолжения карьеры.