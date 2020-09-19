Стало известно, когда Йовичевич возглавит Днепр-1

Тренерский штаб хорвата уже сформирован

  • 19.09.2020 20:50
  • 1352 просмотра
  • 1 комментарий
Стало известно, когда Йовичевич возглавит Днепр-1
© ФК Динамо Загреб. Игор Йовичевич

Игор Йовичевич будет официально представлен в качестве нового главного тренера «Днепра-1» в понедельник, 21 сентября. Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.

На этой должности он заменит Дмитрия Михайленко, который ушел в отставку.

Тренерский штаб Йовичевича уже сформирован. В него войдут Юрий Беньо (работал с Йовичевичем в «Карпатах») и тренер из Италии, чье имя не сообщается.

Тренером вратарей останется Валерий Городов, который работает в «Днепре-1» на этой должности с 2017 года.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    janu0320
      janu0320, 19.09.2020 21:23
    -2
    бессмысленная ракировка, шило на мыло.
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