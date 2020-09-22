Динамо тяжело продать Соля из-за зарплаты в 100 тысяч долларов

Киевлянам будет сложно избавиться от игрока

  • 22.09.2020 12:05
  • 2994 просмотра
  • 21 комментарий
Динамо тяжело продать Соля из-за зарплаты в 100 тысяч долларов
© fcdynamo.kiev.ua

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зарплата форварда «Динамо» Киев Франа Соля составляет 100 тысяч долларов в месяц, что усложняет возможный трансфер.

Клуб хотел бы избавиться от игрока, но клубы испанской Примеры и Сегунды, которые заинтересованы в Соле, не потянут такую зарплату футболиста.

Контракт Франа истекает только в 2023 году, и нападающий не видит смысла уходить, если в другом клубе не смогут обеспечить такие же финансовые условия.

В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел на поле 10 минут и явно не входит в планы наставника Мирчи Луческу.

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Источник — Циганик LIVE

(13 голосов)

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Комментарии
    El_Maestro
      El_Maestro, 22.09.2020 13:08
    0
    dd dent, 22.09.2020 12:26
    зачем было насыпать з/п в 1О раз больше, чем было, авансом когда брали? перебор явно, конечно чувак подофигел, аж книгу написал
    хаха, а ты думал футболист поварившийся в структуре Реала приедет в страну охваченную войной и будет играть в УПЛ за 10 000$ ?)))))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 13:03
    0
    Hemingway, 22.09.2020 12:54
    Оу, точно, це я про Гармаша писав. Очепятка.
    С ним теперь только вариант о досрочном расторжении договора и выплате компенсации если румыну он не нужен. Кстати сурок говорил что таких з/п сейчас и близко нет.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.09.2020 12:55
    -1
    Hemingway, 22.09.2020 12:24
    Як можна продати футболіста який не грає? Відправте його в оренду в Туреччину або Бельгію.
    Так сама ситуація з Сидорчуком - чувак получає 2 лями євро а тренеру він не потрібний. Контракт з ним ще 2 роки а йому досі клуб не знайшли.
    Сорян, не Сидорчук а Гармаш.
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.09.2020 12:54
    -1
    dd dent, 22.09.2020 12:37
    Речь точно о нем?
    Сидорчук провел 150 матчей за Динамо в УПЛ
    Поединок против Львова стал для украинского хавбека юбилейным в чемпионате Украины.
    Оу, точно, це я про Гармаша писав. Очепятка.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 22.09.2020 12:41
    +1
    Sauron, 22.09.2020 12:16
    К Солю не может быть претензий на самом деле, он не халтурит.
    Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
    Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
    Вы еще не забывайте, что он книгу написал. Кто знает, может быть через некоторое время порадует нас постановкой балета или даже симфонией. Человек постоянно ищет себя, развивается, не ограничивается только футболом.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 12:39
    -1
    Vytas Meskauskas, 22.09.2020 12:37
    Годовалая зарплата как весь трансфер лучшего игрока Десны которого За копейки продали в слабую команду слабого чемпионата перед ЛЕ.
    Кто им лекарь? Впрочем заломили бы больше то сидел бы игрок с ними.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 12:37
    -1
    Hemingway, 22.09.2020 12:24
    Як можна продати футболіста який не грає? Відправте його в оренду в Туреччину або Бельгію.
    Так сама ситуація з Сидорчуком - чувак получає 2 лями євро а тренеру він не потрібний. Контракт з ним ще 2 роки а йому досі клуб не знайшли.
    Речь точно о нем?
    Сидорчук провел 150 матчей за Динамо в УПЛ
    Поединок против Львова стал для украинского хавбека юбилейным в чемпионате Украины.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 22.09.2020 12:37
    0
    Годовалая зарплата как весь трансфер лучшего игрока Десны которого За копейки продали в слабую команду слабого чемпионата перед ЛЕ.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 12:36
    +1
    zahar12, 22.09.2020 12:30
    пипец тупой менеджмент
    ты чего на суперменеджмент дрисни гонишь, Соль был супермегапупербомбардиром в Вильям-2, это просто в дрисне тренера физруки, не могут поставить игру чтобы великий Соль начал забивать.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 12:34
    0
    AK_228, 22.09.2020 12:27
    и прически каждую неделю новые
    За сотку можно пару раз в день менять их, впрочем как и весь наряд вместе с макияжем
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 22.09.2020 12:34
    0
    Хитрі братики сукіси мають відкати з неадекватних зарплат своїх футболістів. Це якесь відмивання брудних грошиків.
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 22.09.2020 12:30
    +1
    пипец тупой менеджмент
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 12:27
    0
    dd dent, 22.09.2020 12:26
    зачем было насыпать з/п в 1О раз больше, чем было, авансом когда брали? перебор явно, конечно чувак подофигел, аж книгу написал
    и прически каждую неделю новые
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 12:26
    0
    зачем было насыпать з/п в 1О раз больше, чем было, авансом когда брали? перебор явно, конечно чувак подофигел, аж книгу написал
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.09.2020 12:24
    -1
    Як можна продати футболіста який не грає? Відправте його в оренду в Туреччину або Бельгію.
    Так сама ситуація з Сидорчуком - чувак получає 2 лями євро а тренеру він не потрібний. Контракт з ним ще 2 роки а йому досі клуб не знайшли.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 12:18
    0
    хм.. я думал тысяч 7-8 гривен
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.09.2020 12:16
    +2
    Ukraine, 22.09.2020 12:13
    - Игрок устроился хорошо, $100к в мес. солидно по меркам средней ЗП по Украине.
    - Полезность, это уже второй приоритет.
    - Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
    Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
    Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
    К Солю не может быть претензий на самом деле, он не халтурит.
    Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
    Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 22.09.2020 12:13
    +6
    - Игрок устроился хорошо, $100к в мес. солидно по меркам средней ЗП по Украине.
    - Полезность, это уже второй приоритет.
    - Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
    Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
    Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 12:08
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:06
    Цена этого бревна сто тысяч.
    это бревно недавно дурачков из защитников твоей копанки сделало
    хотя, в последнее время это не достижение а скорее обыденность
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 22.09.2020 12:07
    +2
    а встановити таку зарплату було легко ? потім плачуть ,що грошей нема
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 22.09.2020 12:13
    +6
    - Игрок устроился хорошо, $100к в мес. солидно по меркам средней ЗП по Украине.
    - Полезность, это уже второй приоритет.
    - Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
    Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
    Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 22.09.2020 12:16
    +2
    Ukraine, 22.09.2020 12:13
    - Игрок устроился хорошо, $100к в мес. солидно по меркам средней ЗП по Украине.
    - Полезность, это уже второй приоритет.
    - Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
    Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
    Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
    К Солю не может быть претензий на самом деле, он не халтурит.
    Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
    Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 22.09.2020 12:07
    +2
    а встановити таку зарплату було легко ? потім плачуть ,що грошей нема
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 22.09.2020 12:41
    +1
    Sauron, 22.09.2020 12:16
    К Солю не может быть претензий на самом деле, он не халтурит.
    Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
    Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
    Вы еще не забывайте, что он книгу написал. Кто знает, может быть через некоторое время порадует нас постановкой балета или даже симфонией. Человек постоянно ищет себя, развивается, не ограничивается только футболом.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 22.09.2020 12:36
    +1
    zahar12, 22.09.2020 12:30
    пипец тупой менеджмент
    ты чего на суперменеджмент дрисни гонишь, Соль был супермегапупербомбардиром в Вильям-2, это просто в дрисне тренера физруки, не могут поставить игру чтобы великий Соль начал забивать.
    Ссылка
    zahar12
      zahar12, 22.09.2020 12:30
    +1
    пипец тупой менеджмент
    Ссылка
    El_Maestro
      El_Maestro, 22.09.2020 13:08
    0
    dd dent, 22.09.2020 12:26
    зачем было насыпать з/п в 1О раз больше, чем было, авансом когда брали? перебор явно, конечно чувак подофигел, аж книгу написал
    хаха, а ты думал футболист поварившийся в структуре Реала приедет в страну охваченную войной и будет играть в УПЛ за 10 000$ ?)))))
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 13:03
    0
    Hemingway, 22.09.2020 12:54
    Оу, точно, це я про Гармаша писав. Очепятка.
    С ним теперь только вариант о досрочном расторжении договора и выплате компенсации если румыну он не нужен. Кстати сурок говорил что таких з/п сейчас и близко нет.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 22.09.2020 12:37
    0
    Годовалая зарплата как весь трансфер лучшего игрока Десны которого За копейки продали в слабую команду слабого чемпионата перед ЛЕ.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 12:34
    0
    AK_228, 22.09.2020 12:27
    и прически каждую неделю новые
    За сотку можно пару раз в день менять их, впрочем как и весь наряд вместе с макияжем
    Ссылка
    ivtbox
      ivtbox, 22.09.2020 12:34
    0
    Хитрі братики сукіси мають відкати з неадекватних зарплат своїх футболістів. Це якесь відмивання брудних грошиків.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 12:27
    0
    dd dent, 22.09.2020 12:26
    зачем было насыпать з/п в 1О раз больше, чем было, авансом когда брали? перебор явно, конечно чувак подофигел, аж книгу написал
    и прически каждую неделю новые
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 12:26
    0
    зачем было насыпать з/п в 1О раз больше, чем было, авансом когда брали? перебор явно, конечно чувак подофигел, аж книгу написал
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 22.09.2020 12:18
    0
    хм.. я думал тысяч 7-8 гривен
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 22.09.2020 12:08
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:06
    Цена этого бревна сто тысяч.
    это бревно недавно дурачков из защитников твоей копанки сделало
    хотя, в последнее время это не достижение а скорее обыденность
    Ссылка
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