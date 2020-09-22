Динамо тяжело продать Соля из-за зарплаты в 100 тысяч долларов

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зарплата форварда «Динамо» Киев Франа Соля составляет 100 тысяч долларов в месяц, что усложняет возможный трансфер.

Клуб хотел бы избавиться от игрока, но клубы испанской Примеры и Сегунды, которые заинтересованы в Соле, не потянут такую зарплату футболиста.

Контракт Франа истекает только в 2023 году, и нападающий не видит смысла уходить, если в другом клубе не смогут обеспечить такие же финансовые условия.

В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел на поле 10 минут и явно не входит в планы наставника Мирчи Луческу.