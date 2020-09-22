Динамо тяжело продать Соля из-за зарплаты в 100 тысяч долларов

По информации журналиста Игоря Цыганыка, зарплата форварда «Динамо» Киев Франа Соля составляет 100 тысяч долларов в месяц, что усложняет возможный трансфер.
Клуб хотел бы избавиться от игрока, но клубы испанской Примеры и Сегунды, которые заинтересованы в Соле, не потянут такую зарплату футболиста.
Контракт Франа истекает только в 2023 году, и нападающий не видит смысла уходить, если в другом клубе не смогут обеспечить такие же финансовые условия.
В нынешнем сезоне УПЛ Соль провел на поле 10 минут и явно не входит в планы наставника Мирчи Луческу.
Источник — Циганик LIVE
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Так сама ситуація з Сидорчуком - чувак получає 2 лями євро а тренеру він не потрібний. Контракт з ним ще 2 роки а йому досі клуб не знайшли.
Сидорчук провел 150 матчей за Динамо в УПЛ
Поединок против Львова стал для украинского хавбека юбилейным в чемпионате Украины.
Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
Так сама ситуація з Сидорчуком - чувак получає 2 лями євро а тренеру він не потрібний. Контракт з ним ще 2 роки а йому досі клуб не знайшли.
Сидорчук провел 150 матчей за Динамо в УПЛ
Поединок против Львова стал для украинского хавбека юбилейным в чемпионате Украины.
Так сама ситуація з Сидорчуком - чувак получає 2 лями євро а тренеру він не потрібний. Контракт з ним ще 2 роки а йому досі клуб не знайшли.
- Полезность, это уже второй приоритет.
- Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
- Полезность, это уже второй приоритет.
- Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
хотя, в последнее время это не достижение а скорее обыденность
- Полезность, это уже второй приоритет.
- Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
- Полезность, это уже второй приоритет.
- Будущее, в таком возврате это уже приоритет третий.
Считаю, что со стороны игрока, все сделано корректно.
Если и есть сложности, то они у ДК, их системы и старперов в кабинетах.
Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
Излучает оптимизм, пашет на тренировках и в спортзале.
Позитивный игрок, но вот с качеством игры - прокол вышел.
хотя, в последнее время это не достижение а скорее обыденность
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