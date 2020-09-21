Динамо готово продать Соля за 3,5 миллиона евро

Киевское «Динамо» готово рассмотреть продажу форварда Франа Соля в текущее трансферное окно, однако хочет выручить от сделки не менее 3,5 миллионов евро, чтобы компенсировать понесенные затраты на приобретение испанца.

По имеющейся информации, «Сельта», «Вальядолид» и «Эльче» уже направили запросы в «Динамо» по поводу потенциального трансфера Соля.

Кроме того, виды на 28-летнего испанца имеют также «Эспаньол», «Тенерифе», «Жирона» и «Альмерия».

Источник отмечает, что ныне возвращение Соля в Испанию «кажется неизбежным».

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 2 матча и отличился 1 забитым мячом.