Динамо готово продать Соля за 3,5 миллиона евро

У киевлян уже есть ряд предложений по испанскому легионеру

  • 21.09.2020 12:39
  • 809 просмотров
  • 2 комментария
Динамо готово продать Соля за 3,5 миллиона евро
© Twitter. Фран Соль

Киевское «Динамо» готово рассмотреть продажу форварда Франа Соля в текущее трансферное окно, однако хочет выручить от сделки не менее 3,5 миллионов евро, чтобы компенсировать понесенные затраты на приобретение испанца.

По имеющейся информации, «Сельта», «Вальядолид» и «Эльче» уже направили запросы в «Динамо» по поводу потенциального трансфера Соля.

Кроме того, виды на 28-летнего испанца имеют также «Эспаньол», «Тенерифе», «Жирона» и «Альмерия».

Источник отмечает, что ныне возвращение Соля в Испанию «кажется неизбежным».

Контракт Соля с «Динамо» рассчитан до конца 2023 года. В нынешнем сезоне форвард провел 2 матча и отличился 1 забитым мячом.

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Источник — Diario de Almeria

(3 голоса)

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Комментарии
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.09.2020 12:48
    0
    А кто книжки писать будет?
    Ссылка
    maverik
      maverik, 21.09.2020 12:46
    +1
    Уступать и продавать.Возможно не подходит стиль игры Динамо .Реально жалко парня что не играет.
    Ссылка
    maverik
      maverik, 21.09.2020 12:46
    +1
    Уступать и продавать.Возможно не подходит стиль игры Динамо .Реально жалко парня что не играет.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 21.09.2020 12:48
    0
    А кто книжки писать будет?
    Ссылка
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