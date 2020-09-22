Ролан Гаррос. Снигур едва не совершила грандиозный камбэк в квалификации

Украинка проиграла Барбаре Хаас из Австрии, хотя интрига в матче была запредельной

  • 22.09.2020 18:36
  • 1033 просмотра
  • 2 комментария
Ролан Гаррос. Снигур едва не совершила грандиозный камбэк в квалификации
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№220 WTA) завершила выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
18-летняя теннисистка на старте отборочного турнира проиграла 17-й сеяной Барбаре Хаас из Австрии (№143 WTA).
 
Ролан Гаррос. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Барбара Хаас (Австрия) – 0:6, 7:5, 5:7

Отметим, что украинка проиграла первые 11 геймов матча подряд, после чего ее соперница имела матчбол. Но Снигур удалось отыграться и вырвать победу во второй партии. В третьем сете украинка также имела много шансов и отыграла еще пару матчболов, но все же уступила в концовке.
 
В следующем раунде Хаас сразится против Элли Кик из США (№170 WTA) или Юлии Грабер из Австрии (№231 WTA).
 
Ранее Марта Костюк выиграла свой матч, а Леся Цуренко проиграла.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    relax-1984
    online
      relax-1984, 22.09.2020 18:52
    +1
    Но все равно неплохо как для дебюта: Даша в первом же матче такого уровня "вкусила" множество "прелестей" серозного взрослого тенниса...
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 22.09.2020 18:42
    +6
    жаль, не сталося сенсації - такий матч неможливо було б забути...
    Ссылка
    никовіліст
      никовіліст, 22.09.2020 18:42
    +6
    жаль, не сталося сенсації - такий матч неможливо було б забути...
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 22.09.2020 18:52
    +1
    Но все равно неплохо как для дебюта: Даша в первом же матче такого уровня "вкусила" множество "прелестей" серозного взрослого тенниса...
    Ссылка
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