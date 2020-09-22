Ролан Гаррос. Снигур едва не совершила грандиозный камбэк в квалификации

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№220 WTA) завершила выступления в квалификации Ролан Гаррос.



18-летняя теннисистка на старте отборочного турнира проиграла 17-й сеяной Барбаре Хаас из Австрии (№143 WTA).



Ролан Гаррос. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Барбара Хаас (Австрия) – 0:6, 7:5, 5:7

Отметим, что украинка проиграла первые 11 геймов матча подряд, после чего ее соперница имела матчбол. Но Снигур удалось отыграться и вырвать победу во второй партии. В третьем сете украинка также имела много шансов и отыграла еще пару матчболов, но все же уступила в концовке.



В следующем раунде Хаас сразится против Элли Кик из США (№170 WTA) или Юлии Грабер из Австрии (№231 WTA).



Ранее Марта Костюк выиграла свой матч, а Леся Цуренко проиграла.