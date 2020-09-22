Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Супряга – это тот, на кого мы смотрим»

Форвардом «Динамо» действительно интересуются на Апеннинах

  • 22.09.2020 11:13
  • 1797 просмотров
  • 4 комментария
Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Супряга – это тот, на кого мы смотрим»
© imagephotoagency.it. Синиша Михайлович

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подтвердил интерес клуба к 20-летнему форварду киевского «Динамо» и сборной Украины Владиславу Супряге.

«Мы не можем подписать игрока, который сумеет преобразовать команду сразу, поэтому мы решили сосредоточиться на молодых и перспективных футболистах».

«Супряга – это тот, на кого мы смотрим. Ему нужно дать время для прогресса, и мы знаем, что взлеты и падения будут неизбежны, однако это игрок с большим потенциалом», - сказал коуч «Болоньи».

Ранее сообщалось, что у «Болоньи» нет альтернативного варианта на случай провала переговоров с «Динамо» по Супряге, по причине чего итальянский клуб собирается продолжить попытки договориться с «бело-синими».

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Источник — Football-Italia

(5 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 11:29
    +1
    Он и дома пригодится....
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 22.09.2020 11:28
    0
    Наївні, кому цікава ваша Болонья?? Якшо гравець має стабільне місце в основі клубу що грає в Єврокубках
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.09.2020 11:25
    +2
    Якщо Супряга завалить 3 банки Генту то ви продовжите на нього дивитись, бо Суркіс ще більше підніме ціну. А якщо ДК вийде в групу ЛЧ і Супряга завалить там пару банок грандам то про Супрягу можете забути.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 11:21
    +1
    Смотрите, там глядишь уже сурок заломит 29-30 млн зная его ценообразование личное
    Ссылка
    Hemingway
      Hemingway, 22.09.2020 11:25
    +2
    Якщо Супряга завалить 3 банки Генту то ви продовжите на нього дивитись, бо Суркіс ще більше підніме ціну. А якщо ДК вийде в групу ЛЧ і Супряга завалить там пару банок грандам то про Супрягу можете забути.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 11:29
    +1
    Он и дома пригодится....
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 11:21
    +1
    Смотрите, там глядишь уже сурок заломит 29-30 млн зная его ценообразование личное
    Ссылка
    Vadin
      Vadin, 22.09.2020 11:28
    0
    Наївні, кому цікава ваша Болонья?? Якшо гравець має стабільне місце в основі клубу що грає в Єврокубках
    Ссылка
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