Синиша МИХАЙЛОВИЧ: «Супряга – это тот, на кого мы смотрим»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович подтвердил интерес клуба к 20-летнему форварду киевского «Динамо» и сборной Украины Владиславу Супряге.

«Мы не можем подписать игрока, который сумеет преобразовать команду сразу, поэтому мы решили сосредоточиться на молодых и перспективных футболистах».

«Супряга – это тот, на кого мы смотрим. Ему нужно дать время для прогресса, и мы знаем, что взлеты и падения будут неизбежны, однако это игрок с большим потенциалом», - сказал коуч «Болоньи».

Ранее сообщалось, что у «Болоньи» нет альтернативного варианта на случай провала переговоров с «Динамо» по Супряге, по причине чего итальянский клуб собирается продолжить попытки договориться с «бело-синими».