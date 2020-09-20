Нет запасного варианта. Болонья намерена улучшить предложение по Супряге

Итальянцы настроены во вторник снова обсудить с «Динамо» вопрос трансфера нападающего

  • 20.09.2020 11:26
  • 3172 просмотра
  • 15 комментариев
Нет запасного варианта. Болонья намерена улучшить предложение по Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Итальянская «Болонья» не имеет реального запасного варианта на случай срыва переговоров с «Динамо» по форварду Владиславу Супряге.

Главный тренер команды Синиша Михайлович настроен исключительно на покупку Супряги, а потому альтернативные варианты не рассматриваются.

Последние переговоры «Болоньи» и «Динамо» застопорились из-за нежелания руководства киевлян идти на уступки. Отмечается, что итальянцы готовы заплатить 3 миллиона евро за годичную аренду Супряги и 7 миллионов евро выплатить в качестве обязательного выкупа контракта футболиста летом 2021-го. «Динамо» настаивает на сумме в 15 миллионов евро, и хочет как можно больше денег получить сразу.

Ожидается, что «Болонья» в ближайший вторник представит «Динамо» улучшенное предложение по Супряге, и стороны снова попытаются договориться.

Ранее стало известно условие, при котором главный тренер «Динамо» Мирча Луческу согласен отпустить Супрягу в Италию.

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Источник — Сайт Альфредо Педуллы

(11 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.09.2020 12:29
    0
    Forever_young_12, 20.09.2020 12:08
    Даже не знаю, стоит ли Супре менять ТОП клюб великих понтов на какого-то ноунейма- неудачника из макарон-лэнда?? Тем более много чего стоит понюхать пыль убегающей вдаль леди- лиги Че
    Так он и не менял на шахтоклюб.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.09.2020 12:28
    0
    Олег Тимофеюк, 20.09.2020 12:23
    Сомневаюсь, что им нужно это позорное бревно.
    Так тебя никто и не берёт , даже мясокомбинат для производство китикет.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 20.09.2020 12:24
    0
    Roma Ukraine, 20.09.2020 11:45
    ну не вартує він 15 лямів, його ціна 5-7 лямів
    Совок закончился давно. Твердых цен, которые годами не меняются и рассчитаны исходя из себестоимости затрат, больше не существует. Все цены, которые существуют на рынке, устанавливается хозяевами товаров и услуг, и хозяин может установить любую цену, какую захочет. Поэтому не надо втирать сколько что стоит, потому что только хозяин решает, какую цену ему установить и он в этом решении никем не может быть ограничен.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.09.2020 12:23
    0
    Сомневаюсь, что им нужно это позорное бревно.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 12:11
    0
    Vytas Mesk, 20.09.2020 11:49
    Филипов лучше Супряги , больше голов и продали за копейки перед ЛЕ левому клубу.
    Это как сказать Месси лучше Фати. Ну пока лучше, а что будет через год, пять, десять лет?
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 20.09.2020 12:08
    -2
    Даже не знаю, стоит ли Супре менять ТОП клюб великих понтов на какого-то ноунейма- неудачника из макарон-лэнда?? Тем более много чего стоит понюхать пыль убегающей вдаль леди- лиги Че
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 20.09.2020 11:56
    0
    Вчерашний матч показал, что Супряга нужен Динамо, поэтому считаю, что и новое предложение Болоньи будет отклонено, хотя Влад мог-бы расти в Болонье и привлекать внимание более серьёзных клубов.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 20.09.2020 11:55
    0
    Penal, 20.09.2020 11:32
    Суркис имеет полное право торговаться, только вот, к большому сожалению, мы знаем чем это обычно заканчивается...Все это при условии действительно имеющегося интереса, а не очередной болтовни прессы.......
    Право на осуществление специфического действия, которое реализуется посредством государственного органа, устанавливается соответствующим законом. Например: право на приватизацию, право на субсидию, право на алименты, право на медицинскую помощь.
    Любое иное действие не нуждается ни в каких разрешающих правах.
    Суркис торгуется просто потому что может и хочет так делать, а мы все живем в условиях рыночной экономики, в которой все только и делают, что постоянно торгуются. Торговаться - это нормально. Совсем уже с ума посходили рассказывая у кого на что есть какие права.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 20.09.2020 11:54
    -4
    через год за него и десятку не дадут, второй Кравец.
    Ссылка
    janu0320
      janu0320, 20.09.2020 11:52
    -2
    Trollface, 20.09.2020 11:50
    Продавать не нужно сейчас.
    ну мы то все знаем что нужно в 28 лет продавать, мог и не озвучивать мысль
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.09.2020 11:50
    0
    Продавать не нужно сейчас.
    Ссылка
    Vytas Mesk
    online
      Vytas Mesk, 20.09.2020 11:49
    -2
    Филипов лучше Супряги , больше голов и продали за копейки перед ЛЕ левому клубу.
    Ссылка
    Roma Ukraine
    online
      Roma Ukraine, 20.09.2020 11:45
    -3
    ну не вартує він 15 лямів, його ціна 5-7 лямів
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 20.09.2020 11:35
    0
    Если нет запасного варианта, значит сами виноваты. Значит если очень нужно, должны не умерить хитромудрость и сразу покупать, без всяких оценочных аренд, за 13-14 млн.
    Ссылка
    Penal
      Penal, 20.09.2020 11:32
    +2
    Суркис имеет полное право торговаться, только вот, к большому сожалению, мы знаем чем это обычно заканчивается...Все это при условии действительно имеющегося интереса, а не очередной болтовни прессы.......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 20.09.2020 11:32
    +2
    Суркис имеет полное право торговаться, только вот, к большому сожалению, мы знаем чем это обычно заканчивается...Все это при условии действительно имеющегося интереса, а не очередной болтовни прессы.......
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.09.2020 12:29
    0
    Forever_young_12, 20.09.2020 12:08
    Даже не знаю, стоит ли Супре менять ТОП клюб великих понтов на какого-то ноунейма- неудачника из макарон-лэнда?? Тем более много чего стоит понюхать пыль убегающей вдаль леди- лиги Че
    Так он и не менял на шахтоклюб.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 20.09.2020 12:28
    0
    Олег Тимофеюк, 20.09.2020 12:23
    Сомневаюсь, что им нужно это позорное бревно.
    Так тебя никто и не берёт , даже мясокомбинат для производство китикет.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 20.09.2020 12:24
    0
    Roma Ukraine, 20.09.2020 11:45
    ну не вартує він 15 лямів, його ціна 5-7 лямів
    Совок закончился давно. Твердых цен, которые годами не меняются и рассчитаны исходя из себестоимости затрат, больше не существует. Все цены, которые существуют на рынке, устанавливается хозяевами товаров и услуг, и хозяин может установить любую цену, какую захочет. Поэтому не надо втирать сколько что стоит, потому что только хозяин решает, какую цену ему установить и он в этом решении никем не может быть ограничен.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.09.2020 12:23
    0
    Сомневаюсь, что им нужно это позорное бревно.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 20.09.2020 12:11
    0
    Vytas Mesk, 20.09.2020 11:49
    Филипов лучше Супряги , больше голов и продали за копейки перед ЛЕ левому клубу.
    Это как сказать Месси лучше Фати. Ну пока лучше, а что будет через год, пять, десять лет?
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 20.09.2020 11:56
    0
    Вчерашний матч показал, что Супряга нужен Динамо, поэтому считаю, что и новое предложение Болоньи будет отклонено, хотя Влад мог-бы расти в Болонье и привлекать внимание более серьёзных клубов.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 20.09.2020 11:55
    0
    Penal, 20.09.2020 11:32
    Суркис имеет полное право торговаться, только вот, к большому сожалению, мы знаем чем это обычно заканчивается...Все это при условии действительно имеющегося интереса, а не очередной болтовни прессы.......
    Право на осуществление специфического действия, которое реализуется посредством государственного органа, устанавливается соответствующим законом. Например: право на приватизацию, право на субсидию, право на алименты, право на медицинскую помощь.
    Любое иное действие не нуждается ни в каких разрешающих правах.
    Суркис торгуется просто потому что может и хочет так делать, а мы все живем в условиях рыночной экономики, в которой все только и делают, что постоянно торгуются. Торговаться - это нормально. Совсем уже с ума посходили рассказывая у кого на что есть какие права.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.09.2020 11:50
    0
    Продавать не нужно сейчас.
    Ссылка
    MaxUa
    online
      MaxUa, 20.09.2020 11:35
    0
    Если нет запасного варианта, значит сами виноваты. Значит если очень нужно, должны не умерить хитромудрость и сразу покупать, без всяких оценочных аренд, за 13-14 млн.
    Ссылка
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