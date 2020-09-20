Нет запасного варианта. Болонья намерена улучшить предложение по Супряге

Итальянская «Болонья» не имеет реального запасного варианта на случай срыва переговоров с «Динамо» по форварду Владиславу Супряге.
Главный тренер команды Синиша Михайлович настроен исключительно на покупку Супряги, а потому альтернативные варианты не рассматриваются.
Последние переговоры «Болоньи» и «Динамо» застопорились из-за нежелания руководства киевлян идти на уступки. Отмечается, что итальянцы готовы заплатить 3 миллиона евро за годичную аренду Супряги и 7 миллионов евро выплатить в качестве обязательного выкупа контракта футболиста летом 2021-го. «Динамо» настаивает на сумме в 15 миллионов евро, и хочет как можно больше денег получить сразу.
Ожидается, что «Болонья» в ближайший вторник представит «Динамо» улучшенное предложение по Супряге, и стороны снова попытаются договориться.
Ранее стало известно условие, при котором главный тренер «Динамо» Мирча Луческу согласен отпустить Супрягу в Италию.
Источник — Сайт Альфредо Педуллы
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Суркис торгуется просто потому что может и хочет так делать, а мы все живем в условиях рыночной экономики, в которой все только и делают, что постоянно торгуются. Торговаться - это нормально. Совсем уже с ума посходили рассказывая у кого на что есть какие права.
Любое иное действие не нуждается ни в каких разрешающих правах.
Суркис торгуется просто потому что может и хочет так делать, а мы все живем в условиях рыночной экономики, в которой все только и делают, что постоянно торгуются. Торговаться - это нормально. Совсем уже с ума посходили рассказывая у кого на что есть какие права.
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