Нет запасного варианта. Болонья намерена улучшить предложение по Супряге

Итальянская «Болонья» не имеет реального запасного варианта на случай срыва переговоров с «Динамо» по форварду Владиславу Супряге.

Главный тренер команды Синиша Михайлович настроен исключительно на покупку Супряги, а потому альтернативные варианты не рассматриваются.

Последние переговоры «Болоньи» и «Динамо» застопорились из-за нежелания руководства киевлян идти на уступки. Отмечается, что итальянцы готовы заплатить 3 миллиона евро за годичную аренду Супряги и 7 миллионов евро выплатить в качестве обязательного выкупа контракта футболиста летом 2021-го. «Динамо» настаивает на сумме в 15 миллионов евро, и хочет как можно больше денег получить сразу.

Ожидается, что «Болонья» в ближайший вторник представит «Динамо» улучшенное предложение по Супряге, и стороны снова попытаются договориться.

Ранее стало известно условие, при котором главный тренер «Динамо» Мирча Луческу согласен отпустить Супрягу в Италию.