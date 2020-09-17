Стало известно условие, при котором Луческу согласен отпустить Супрягу

Руководство «Динамо» в целом готово рассмотреть уход уже в текущее трансферное окно форварда команды Владислава Супряги, пишет Tutto Bologna Web.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу не видит проблемы в том, что Супряга уйдет и готов одобрить сделку, но только в случае, если клуб подпишет на замену другого форварда, возможно, бразильца.

За Супрягу «Динамо» намерено выручить от 14 до 15 миллионов евро, но «Болонья» пока предлагает аренду за 3 миллиона с обязательством выкупа за 7 миллионов евро.

Ожидается, что после того, как «Динамо» сумеет гарантировать себе место в групповом раунде Лиги чемпионов, босс киевлян Игорь Суркис охотнее пойдет на переговоры по Супряге. По крайней мере, руководство «Болоньи» в целом оптимистично настроено по поводу шансов клуба заполучить украинца до закрытия трансферного окна.

В нынешнем сезоне Супряга провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.