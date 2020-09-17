Стало известно условие, при котором Луческу согласен отпустить Супрягу

Румынский наставник хочет гарантированную замену в линию нападения

  • 17.09.2020 17:32
  • 10096 просмотров
  • 12 комментариев
Стало известно условие, при котором Луческу согласен отпустить Супрягу
© Twitter. Владислав Супряга

Руководство «Динамо» в целом готово рассмотреть уход уже в текущее трансферное окно форварда команды Владислава Супряги, пишет Tutto Bologna Web.

Главный тренер киевлян Мирча Луческу не видит проблемы в том, что Супряга уйдет и готов одобрить сделку, но только в случае, если клуб подпишет на замену другого форварда, возможно, бразильца.

За Супрягу «Динамо» намерено выручить от 14 до 15 миллионов евро, но «Болонья» пока предлагает аренду за 3 миллиона с обязательством выкупа за 7 миллионов евро.

Ожидается, что после того, как «Динамо» сумеет гарантировать себе место в групповом раунде Лиги чемпионов, босс киевлян Игорь Суркис охотнее пойдет на переговоры по Супряге. По крайней мере, руководство «Болоньи» в целом оптимистично настроено по поводу шансов клуба заполучить украинца до закрытия трансферного окна.

В нынешнем сезоне Супряга провел 4 матча, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

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Источник — Tutto Bologna Web

(46 голосов)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 18:50
    0
    OKs100, 17.09.2020 17:46
    Сейчас за пару лет купят 15-20 бразильцев, и украинцы будут только на воротах и в защите. Но зато дадут бой Шахтеру. Вот поэтому мне не нравится клубный футбол, особенно наш. Смотря только на сборную.
    Никто не будет как видишь тащить их, если даже накануне ЛЧ - О.О. усиление, то кто там ради чукра будет, пока нет $. Тут главное если начнут то хоть что б не было как во Львове когда какие-то пачки дохлых пляжников набрали, думая что шахта, видимо, именно так топов нашла, а если брать нормальных, так сурок удавится за условных тете по 15 млн евро выкладывать, тем более что гарантии что заиграют никакой, та же шахта уже взяла что тете пока что, не фонтан прям, что др примеры
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 18:48
    -2
    А что насчет остальной пачки форвардов? О_о Красец, беседка, русин, борщ с пампушками, соль - на балансе чисто прибывать будут, а бегать новое дерево аля луиска или брандао в итоге будет?
    Типично шахтерские приколы, еще говорят что не он там рулил, а что-то оч похоже если глубже глянуть.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:45
    +1
    zzg77, 17.09.2020 17:45
    Болонье ещё надо поторговаться и сбить до одного миллиона.
    За миллион можно 6,5 КоВаленков купить.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:44
    +2
    OKs100, 17.09.2020 17:46
    Сейчас за пару лет купят 15-20 бразильцев, и украинцы будут только на воротах и в защите. Но зато дадут бой Шахтеру. Вот поэтому мне не нравится клубный футбол, особенно наш. Смотря только на сборную.
    А шо - бразильцев у Динамо не было ? Ты откуда , щеня ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:43
    +1
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:49
    «За Супрягу «Динамо» намерено выручить от 14 до 15 миллионов евро», — максимальная цена за это бревно 2—3 ляма.
    Покакал ? Бегом до кассы палкинской.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:41
    +1
    Maxim_kravets, 17.09.2020 18:19
    Потому что ни один игрок Динамо, по их мнению, не может стоить дороже Вити КоВаленки
    А кто это ?
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 17.09.2020 18:19
    +5
    Robert Monroe, 17.09.2020 18:17
    Почему у кротов так жопа горит от цены Супряги? 😂
    Потому что ни один игрок Динамо, по их мнению, не может стоить дороже Вити КоВаленки
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 17.09.2020 18:17
    +7
    Почему у кротов так жопа горит от цены Супряги? 😂
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:49
    -16
    «За Супрягу «Динамо» намерено выручить от 14 до 15 миллионов евро», — максимальная цена за это бревно 2—3 ляма.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.09.2020 17:46
    -9
    icebeer, 17.09.2020 17:41
    Ооо,"самый украинский клуб" хочет бразильца ) Узнаю цыгана.
    Сейчас за пару лет купят 15-20 бразильцев, и украинцы будут только на воротах и в защите. Но зато дадут бой Шахтеру. Вот поэтому мне не нравится клубный футбол, особенно наш. Смотря только на сборную.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 17.09.2020 17:45
    -5
    Болонье ещё надо поторговаться и сбить до одного миллиона.
    Ссылка
    icebeer
    online
      icebeer, 17.09.2020 17:41
    -14
    Ооо,"самый украинский клуб" хочет бразильца ) Узнаю цыгана.
    Ссылка
    Robert Monroe
    online
      Robert Monroe, 17.09.2020 18:17
    +7
    Почему у кротов так жопа горит от цены Супряги? 😂
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
      Maxim_kravets, 17.09.2020 18:19
    +5
    Robert Monroe, 17.09.2020 18:17
    Почему у кротов так жопа горит от цены Супряги? 😂
    Потому что ни один игрок Динамо, по их мнению, не может стоить дороже Вити КоВаленки
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:44
    +2
    OKs100, 17.09.2020 17:46
    Сейчас за пару лет купят 15-20 бразильцев, и украинцы будут только на воротах и в защите. Но зато дадут бой Шахтеру. Вот поэтому мне не нравится клубный футбол, особенно наш. Смотря только на сборную.
    А шо - бразильцев у Динамо не было ? Ты откуда , щеня ?
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:45
    +1
    zzg77, 17.09.2020 17:45
    Болонье ещё надо поторговаться и сбить до одного миллиона.
    За миллион можно 6,5 КоВаленков купить.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:43
    +1
    Олег Тимофеюк, 17.09.2020 17:49
    «За Супрягу «Динамо» намерено выручить от 14 до 15 миллионов евро», — максимальная цена за это бревно 2—3 ляма.
    Покакал ? Бегом до кассы палкинской.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 17.09.2020 18:41
    +1
    Maxim_kravets, 17.09.2020 18:19
    Потому что ни один игрок Динамо, по их мнению, не может стоить дороже Вити КоВаленки
    А кто это ?
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 17.09.2020 18:50
    0
    OKs100, 17.09.2020 17:46
    Сейчас за пару лет купят 15-20 бразильцев, и украинцы будут только на воротах и в защите. Но зато дадут бой Шахтеру. Вот поэтому мне не нравится клубный футбол, особенно наш. Смотря только на сборную.
    Никто не будет как видишь тащить их, если даже накануне ЛЧ - О.О. усиление, то кто там ради чукра будет, пока нет $. Тут главное если начнут то хоть что б не было как во Львове когда какие-то пачки дохлых пляжников набрали, думая что шахта, видимо, именно так топов нашла, а если брать нормальных, так сурок удавится за условных тете по 15 млн евро выкладывать, тем более что гарантии что заиграют никакой, та же шахта уже взяла что тете пока что, не фонтан прям, что др примеры
    Ссылка
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