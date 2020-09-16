Динамо стоит на своем. Стали известны детали переговоров по Супряге

«Динамо» продолжает упорно стоять на своем в переговорах с «Болоньей» по переходу форварда Владислава Супряги, сообщает Il Resto del Carlino.

По данным источника, итальянский клуб действительно уже несколько раз предпринимал попытки договориться с «бело-синими», но все они потерпели крах, несмотря на то, что «Болонья» уже получила согласие на переход от самого футболиста.

В частности, «Болонья» хотела заполучить Супрягу сперва за 6, а затем за 10 миллионов евро. Что правда, в обоих случаях речь шла об аренде с обязательством выкупа. Например, два последних предложения итальянцев, которые были отвергнуты «Динамо», предусматривали аренду за 2 миллиона евро и обязательство выкупить контракт Супряги через год за 8 миллионов, а также аренду за 3 миллиона с обязательством дальнейшего выкупа за 7 миллионов.

Руководство «Динамо» четко стоит на своем в нежелании отпускать Супрягу, или же готово вести речь о продаже форварда, но при полной одномоментной выплате всей компенсации сразу после подписания соответствующего договора.

Не облегчает для «Болоньи» ситуацию и проход «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Вероятнее всего, в случае выхода «бело-синих» в групповой раунд, украинский клуб наотрез откажется от запросов по уходу Супряги.

Напомним, ранее сообщалось, что «Болонья» может переключиться на альтернативные варианты – Влаховича из «Фиорентины» и Понсе из московского «Спартака».