Динамо стоит на своем. Стали известны детали переговоров по Супряге

«Болонья» совершила уже не одну реальную попытку договориться о переходе 20-летнего форварда

  • 16.09.2020 16:53
  • 1928 просмотров
  • 3 комментария
Динамо стоит на своем. Стали известны детали переговоров по Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

«Динамо» продолжает упорно стоять на своем в переговорах с «Болоньей» по переходу форварда Владислава Супряги, сообщает Il Resto del Carlino.

По данным источника, итальянский клуб действительно уже несколько раз предпринимал попытки договориться с «бело-синими», но все они потерпели крах, несмотря на то, что «Болонья» уже получила согласие на переход от самого футболиста.

В частности, «Болонья» хотела заполучить Супрягу сперва за 6, а затем за 10 миллионов евро. Что правда, в обоих случаях речь шла об аренде с обязательством выкупа. Например, два последних предложения итальянцев, которые были отвергнуты «Динамо», предусматривали аренду за 2 миллиона евро и обязательство выкупить контракт Супряги через год за 8 миллионов, а также аренду за 3 миллиона с обязательством дальнейшего выкупа за 7 миллионов.

Руководство «Динамо» четко стоит на своем в нежелании отпускать Супрягу, или же готово вести речь о продаже форварда, но при полной одномоментной выплате всей компенсации сразу после подписания соответствующего договора.

Не облегчает для «Болоньи» ситуацию и проход «Динамо» в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Вероятнее всего, в случае выхода «бело-синих» в групповой раунд, украинский клуб наотрез откажется от запросов по уходу Супряги.

Напомним, ранее сообщалось, что «Болонья» может переключиться на альтернативные варианты – Влаховича из «Фиорентины» и Понсе из московского «Спартака».

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Источник — Il Resto del Carlino

(7 голосов)

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Комментарии
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 16.09.2020 17:12
    0
    Віталій Яценко, 16.09.2020 17:09
    Немає права команда вести переговори із гравцем до того, як не домовиться із клубом. Тому домовитись вони із Супрягою не могли. Все інше витиснуто з пальця. Мова про оренду точно не йде.
    Получить согласие игрока на переход и договорится с игроком две разные вещи. Нереально вести переговоры, если игрок против перехода.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 16.09.2020 17:09
    0
    Немає права команда вести переговори із гравцем до того, як не домовиться із клубом. Тому домовитись вони із Супрягою не могли. Все інше витиснуто з пальця. Мова про оренду точно не йде.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 16.09.2020 16:58
    -1
    То как играет Супряга в этом сезоне, он и двух миллионов не стоит.
    Ссылка
    Maxim_kravets
      Maxim_kravets, 16.09.2020 17:12
    0
    Віталій Яценко, 16.09.2020 17:09
    Немає права команда вести переговори із гравцем до того, як не домовиться із клубом. Тому домовитись вони із Супрягою не могли. Все інше витиснуто з пальця. Мова про оренду точно не йде.
    Получить согласие игрока на переход и договорится с игроком две разные вещи. Нереально вести переговоры, если игрок против перехода.
    Ссылка
    Віталій Яценко
    online
      Віталій Яценко, 16.09.2020 17:09
    0
    Немає права команда вести переговори із гравцем до того, як не домовиться із клубом. Тому домовитись вони із Супрягою не могли. Все інше витиснуто з пальця. Мова про оренду точно не йде.
    Ссылка
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