Страсбург. Свитолина одержала непростую победу над первой ракеткой Польши

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы на турнире международной серии в Страсбурге.



В матче второго круга украинка в непростом поединке одолела Магду Линетт из Польши (№36 WTA).



Страсбург. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша) – 7:6(0), 7:5

В этом матче мы увидели победу на характере. Элина не выглядела на корте намного сильнее соперницы, но сумела в нужные моменты добавить и показать результат.

Подача и дальше оставляет желать лучшего, видимо, в ближайшее время вряд ли что-то изменится, а это значит, что уже с третьего круга Ролан Гаррос у Элины будут серьезные проблемы.

В первом сете с Линетт Элина дважды вела с брейком, но не смогла удержать преимущество. Но на тай-брейке было одностороннее движение, польская теннисистка немного перенервничала, а Элина своего не упустила.

Во втором сете Магда вела с двумя брейками и казалось, что третьей партии уже не избежать. Но лучшая украинская теннисистка показала разницу в классе, выиграв 6 из 7 последних геймов.

Жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции состоится вечером в четверг, а пока что можно сыграть пару поединков в Страсбурге.



В 1/4 финала Свитолина сразится против Жиль Тайхман из Швейцарии (№54 WTA).

Отметим, что это первая победа Элины на кортах Страсбурга. Ранее она всего раз участвовала на этом турнире (2013 год), но проиграла в первом матче.