Страсбург. Свитолина одержала непростую победу над первой ракеткой Польши

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Магду Линетт

  • 22.09.2020 15:20
  • 4381 просмотр
  • 4 комментария
Страсбург. Свитолина одержала непростую победу над первой ракеткой Польши
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) стартовала с победы на турнире международной серии в Страсбурге.
 
В матче второго круга украинка в непростом поединке одолела Магду Линетт из Польши (№36 WTA). 
 
Страсбург. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Магда Линетт (Польша)  – 7:6(0), 7:5

В этом матче мы увидели победу на характере. Элина не выглядела на корте намного сильнее соперницы, но сумела в нужные моменты добавить и показать результат.

Подача и дальше оставляет желать лучшего, видимо, в ближайшее время вряд ли что-то изменится, а это значит, что уже с третьего круга Ролан Гаррос у Элины будут серьезные проблемы. 

В первом сете с Линетт Элина дважды вела с брейком, но не смогла удержать преимущество. Но на тай-брейке было одностороннее движение, польская теннисистка немного перенервничала, а Элина своего не упустила.

Во втором сете Магда вела с двумя брейками и казалось, что третьей партии уже не избежать. Но лучшая украинская теннисистка показала разницу в классе, выиграв 6 из 7 последних геймов. 

Жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата Франции состоится вечером в четверг, а пока что можно сыграть пару поединков в Страсбурге. 
 
В 1/4 финала Свитолина сразится против Жиль Тайхман из Швейцарии (№54 WTA). 

Отметим, что это первая победа Элины на кортах Страсбурга. Ранее она всего раз участвовала на этом турнире (2013 год), но проиграла в первом матче.

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Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.09.2020 15:48
    +2
    Такого штибу турніри, особливо перед мейджорами, іспит для топів. Програєш - ганьба, виграєш - нащо слабких ображаєш. До того ж підсвідомо побоюєшся травмуватися на рівному місці і особливо не впираєшся. А для андердогів шанс.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.09.2020 15:42
    +1
    Не зміг подивитися гру, але по статі: ейси/подвійні і відсоток виграшу 1-ої і 2-ої подач, видно, що з першою подачею в Еліни все надалі сумно - вона не дає переваги в розиграші над суперницею, бо відсоток виграшу на 2-ій подачі аналогічний.
    Не знаю чого й чекати від Елі на шлемі...
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 22.09.2020 15:28
    +25
    Еліна буквально цей матч вигризла на зубах.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.09.2020 15:28
    +3
    Эта победа похожа на роды ежа без наркоза,у Свитолиной по прежнему слабая подача и слишком мягкая игра,мяч медленно летит,что настораживает перед чемпионатом Франции
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 22.09.2020 15:28
    +25
    Еліна буквально цей матч вигризла на зубах.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.09.2020 15:28
    +3
    Эта победа похожа на роды ежа без наркоза,у Свитолиной по прежнему слабая подача и слишком мягкая игра,мяч медленно летит,что настораживает перед чемпионатом Франции
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 22.09.2020 15:48
    +2
    Такого штибу турніри, особливо перед мейджорами, іспит для топів. Програєш - ганьба, виграєш - нащо слабких ображаєш. До того ж підсвідомо побоюєшся травмуватися на рівному місці і особливо не впираєшся. А для андердогів шанс.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 22.09.2020 15:42
    +1
    Не зміг подивитися гру, але по статі: ейси/подвійні і відсоток виграшу 1-ої і 2-ої подач, видно, що з першою подачею в Еліни все надалі сумно - вона не дає переваги в розиграші над суперницею, бо відсоток виграшу на 2-ій подачі аналогічний.
    Не знаю чого й чекати від Елі на шлемі...
    Ссылка
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