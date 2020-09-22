Разгром на Оболонь-Арене. Женская сборная Украины уверенно одолела Грецию

Наша сборная забила в ворота соперниц четыре безответных мяча

  • 22.09.2020 20:53
  • 2466 просмотров
  • 3 комментария
Разгром на Оболонь-Арене. Женская сборная Украины уверенно одолела Грецию

Женская сборная Украины в Киеве крупно обыграла национальную сборную Греции. Матч прошел в рамках отбора на чемпионат Европы в группе I.

Первая половина встречи на киевском стадионе «Оболонь» прошла в равной борьбе и завершилась без забитых мячей. Но в перерыве наши тренеры выпустили «джокера». И Николь Козлова сделала результат, оформив дубль.

После чего наши девушки довели счет до крупного – отличилась Кравец. А когда гречанки бросились забивать гол престижа, контратаку сборной Украины завершила Апанащенко.

4:0 – наша команда набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице с шестью очками. Отставание от идущей второй сборной Ирландии – 7 баллов, но при этом у нас матч в запасе, и с ирландками наша сборная еще не играла. И именно с ними мы сыграем дома 23 октября.

Чемпионат Европы среди женщин. Отборочный раунд. Группа I.

Украина – Греция – 4:0

 Козлова (58; 71), Кравец (88), Апанащенко (90+5).

 Гацу (34).

Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, Филенко (Петрик, 75) – Химич, Андрущак – Малахова (Козлова, 46), Апанащенко, Бойченко – Овдийчук (Кунина, 83).
Запасные: Бондарчук, Санина, Подольская, Петрик, Андрухив, Калинина, Козлова, Кунина, Корсун, Кравчук.

Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Хадзиянниду, Гацу – Марку, Какабуки, Морайту (Вардали, 78) – Сарри (Коковиаду, 69), Хадзиниколау (Калдариду, 84), Конгули.
Запасные: Власиаду, Яннакули, Димитриу, Коцаки, Кидонаки, Параску, Карапеца, Нефру, Вардали, Пициу, Калдариду, Коковиаду.

Стадион: «Оболонь» (Киев, Украина).

Арбитр: Александра Чесен (Словения).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    movkli
    online
      movkli, 22.09.2020 21:20
    +1
    a.fedorenko1953, 22.09.2020 21:16
    Що дивного - за нас Кравець грав! ))
    то Лена Кравец из 95 ))))
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 22.09.2020 21:16
    +1
    Що дивного - за нас Кравець грав! ))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 21:03
    0
    Второй тайм на УРА! выдали.
    Хотя скорости по сравнению с мужиками слабоватые.
    Что то мешает
    Ссылка
    movkli
    online
      movkli, 22.09.2020 21:20
    +1
    a.fedorenko1953, 22.09.2020 21:16
    Що дивного - за нас Кравець грав! ))
    то Лена Кравец из 95 ))))
    Ссылка
    a.fedorenko1953
      a.fedorenko1953, 22.09.2020 21:16
    +1
    Що дивного - за нас Кравець грав! ))
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 22.09.2020 21:03
    0
    Второй тайм на УРА! выдали.
    Хотя скорости по сравнению с мужиками слабоватые.
    Что то мешает
    Ссылка
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