Разгром на Оболонь-Арене. Женская сборная Украины уверенно одолела Грецию

Женская сборная Украины в Киеве крупно обыграла национальную сборную Греции. Матч прошел в рамках отбора на чемпионат Европы в группе I.

Первая половина встречи на киевском стадионе «Оболонь» прошла в равной борьбе и завершилась без забитых мячей. Но в перерыве наши тренеры выпустили «джокера». И Николь Козлова сделала результат, оформив дубль.

После чего наши девушки довели счет до крупного – отличилась Кравец. А когда гречанки бросились забивать гол престижа, контратаку сборной Украины завершила Апанащенко.

4:0 – наша команда набрала 6 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице с шестью очками. Отставание от идущей второй сборной Ирландии – 7 баллов, но при этом у нас матч в запасе, и с ирландками наша сборная еще не играла. И именно с ними мы сыграем дома 23 октября.

Чемпионат Европы среди женщин. Отборочный раунд. Группа I.

Украина – Греция – 4:0



Козлова (58; 71), Кравец (88), Апанащенко (90+5).



Гацу (34).

Украина: Самсон – Басанская, Люб. Шматко, Кравец, Филенко (Петрик, 75) – Химич, Андрущак – Малахова (Козлова, 46), Апанащенко, Бойченко – Овдийчук (Кунина, 83).

Запасные: Бондарчук, Санина, Подольская, Петрик, Андрухив, Калинина, Козлова, Кунина, Корсун, Кравчук.

Греция: Папаконстантину – Митку, Сидира, Хадзиянниду, Гацу – Марку, Какабуки, Морайту (Вардали, 78) – Сарри (Коковиаду, 69), Хадзиниколау (Калдариду, 84), Конгули.

Запасные: Власиаду, Яннакули, Димитриу, Коцаки, Кидонаки, Параску, Карапеца, Нефру, Вардали, Пициу, Калдариду, Коковиаду.

Стадион: «Оболонь» (Киев, Украина).



Арбитр: Александра Чесен (Словения).



ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА