Иван ОРДЕЦ: «Это самое позорное поражение в моей карьере»

28-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы. «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в матче 2-го раунда квалификации.

«Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы? После таких игр тяжело что-то говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было. 100 процентов — это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с «Ахматом» (фанаты вывесили ироничную надпись: «Спасибо за евросезон» — прим. ред.), но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше», — отметил Ордец.