Иван ОРДЕЦ: «Это самое позорное поражение в моей карьере»

Украинский защитник «Динамо» разочарован вылетом из Лиги Европы от тбилисского «Локомотива»

  • 22.09.2020 08:22
  • 549 просмотров
  • 0 комментариев
Иван ОРДЕЦ: «Это самое позорное поражение в моей карьере»
© ФК Динамо Москва. Иван Ордец

28-летний украинский защитник московского «Динамо» Иван Ордец прокомментировал вылет своего клуба из Лиги Европы. «Динамо» проиграло тбилисскому «Локомотиву» (1:2) в матче 2-го раунда квалификации.

«Был ли разговор в команде после вылета из Лиги Европы? После таких игр тяжело что-то говорить. Старались не читать прессу. Сами прекрасно все понимали. Проиграли команде, которая заведомо слабее нас. Вышли на поле и проиграли, хотя никакой недооценки не было. 100 процентов — это самое позорное поражение в моей карьере. Видел баннер болельщиков на игре с «Ахматом» (фанаты вывесили ироничную надпись: «Спасибо за евросезон» — прим. ред.), но старался не зацикливаться на этом и двигаться дальше», — отметил Ордец.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Спорт-Экспресс

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности