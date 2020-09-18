Алексей АНДРОНОВ: «Московское Динамо обо*******. И никак иначе»

Специалист прокомментировал вылет российского клуба из еврокубков

  • 18.09.2020 12:40
  • 3186 просмотров
  • 2 комментария
Алексей АНДРОНОВ: «Московское Динамо обо*******. И никак иначе»
© ФК Динамо Москва

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал вылет московского «Динамо» из квалификации Лиги Европы.
 
Напомним, российский клуб проиграл тбилисскому «Локомотиву» на выезде (1:2).
 
«То, что исполнило московское «Динамо» – называется одним русским словом. Обо...ться. И никак иначе.
 
И никакие «Куусюси», «Вардары», АИКи, АЕКи, «Лозанны» – рядом не стояли. В прошлом сезоне отличился «Арсенал», проиграв «Нефтчи». Но это «Арсенал»! У которого нет игроков, купленных за 20 миллионов евро. Вернее, «игроков».
 
Дно... пробито...», – написал Андронов в своем телеграм-канале.

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Источник — Telegram

(11 голосов)

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Комментарии
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.09.2020 12:47
    +2
    Зато Николу Моро у наших клубов перехватили.. Чел, наверное, счастлив, кайфует вместе с Филиппом, карьера которого тоже пошла по п..де.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 12:43
    +3
    Нефтчи кстати не такой уж слабый клуб. Имели свои моменты против Галатасарая.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 12:43
    +3
    Нефтчи кстати не такой уж слабый клуб. Имели свои моменты против Галатасарая.
    Ссылка
    Sentinel
    online
      Sentinel, 18.09.2020 12:47
    +2
    Зато Николу Моро у наших клубов перехватили.. Чел, наверное, счастлив, кайфует вместе с Филиппом, карьера которого тоже пошла по п..де.
    Ссылка
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