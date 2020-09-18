Алексей АНДРОНОВ: «Московское Динамо обо*******. И никак иначе»

Известный российский комментатор Алексей Андронов прокомментировал вылет московского «Динамо» из квалификации Лиги Европы.



Напомним, российский клуб проиграл тбилисскому «Локомотиву» на выезде (1:2).



«То, что исполнило московское «Динамо» – называется одним русским словом. Обо...ться. И никак иначе.



И никакие «Куусюси», «Вардары», АИКи, АЕКи, «Лозанны» – рядом не стояли. В прошлом сезоне отличился «Арсенал», проиграв «Нефтчи». Но это «Арсенал»! У которого нет игроков, купленных за 20 миллионов евро. Вернее, «игроков».



Дно... пробито...», – написал Андронов в своем телеграм-канале.