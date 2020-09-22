Юрий ВЕРНИДУБ: «Возможно, очень скоро снова приступлю к работе»

Экс-тренер солигорского «Шахтера» на выходных побывал на матче еще одной своей бывшей команды – «Зари». В разговоре с корреспондентом Sport.ua Вернидуб поделился мнением о центральном матче 3-го тура, рассказал об уходе из солигорского «Шахтера» и дал понять, что долго без работы сидеть не намерен.

— Юрий Николаевич, вы сейчас в Украине. Как проводите время?

— Все нормально. Съездили с женой на отдых в Турцию, на неделю. Все хорошо.

— Вас заметили на матче «Заря» - «Шахтер»...

— Я пошел посмотреть на свою любимую команду. Плюс, за «Зарю» играет мой сын. Получил массу удовольствия. Даже после того, как я ушел из «Зари», часто приходил на матчи. У меня была возможность и время.

— К слову, как дела у вашего сына, Виталия?

— В этой игре он был одним из лучших, на мой взгляд. Я рад за него, все нормально.

— Как вы оцените перспективы «Зари» в нынешнем сезоне?

— Они все равно будут на призовом месте. Даже не сомневаюсь, что как минимум в тройке они будут.

— Когда вы покинули Солигорск, то говорили, что было много звонков и было над чем подумать. Были какие-то предложения?

— Они и сейчас есть. Возможно, очень скоро опять приступлю к работе.

— Какой главный вывод вы сделали для себя из этого периода карьеры?

— Чемпионат достаточно неплохой, цельный. Единственный чемпионат, который не остановился в этом году. Я получил опыт. Рад, что принял это приглашение и проработал там 10 месяцев. Все хорошо. Тем более, когда я ушел, команда находилась на первом месте. Задача, которая была поставлена, точно по плечу солигорскому «Шахтеру». Сейчас там работает Роман Григорчук. Дай Бог, чтобы они эту задачу выполнили. Думаю, в этом году они могут стать чемпионами.

— В течение этих 10 месяцев были ситуации, с которыми вы сталкивались впервые?

— Всегда есть ситуации, с которыми сталкиваешься впервые. Это лично мое и я не хотел бы выносить сор из избы. Это наша жизнь, работа, а в каждой работе есть разные моменты, и хорошие, и плохие. Пусть оно останется при мне.

— Что вы думаете о нынешнем чемпионате Украины? Впервые за четыре сезона снова играет 14 команд. Это хорошо для турнира?

— Это плюс чемпионату Украины. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к 16 командам. Вижу, что в Первой лиге есть команды, которые заслуживают внимание и могли бы составить конкуренцию командам Премьер-лиги.