Юрий ВЕРНИДУБ: «Возможно, очень скоро снова приступлю к работе»

Бывший наставник солигорского «Шахтера» готов к новым предложениям

  • 22.09.2020 12:20
  • 1006 просмотров
  • 4 комментария
Юрий ВЕРНИДУБ: «Возможно, очень скоро снова приступлю к работе»
© PrintScreen. Юрий Вернидуб

Экс-тренер солигорского «Шахтера» на выходных побывал на матче еще одной своей бывшей команды – «Зари». В разговоре с корреспондентом Sport.ua Вернидуб поделился мнением о центральном матче 3-го тура, рассказал об уходе из солигорского «Шахтера» и дал понять, что долго без работы сидеть не намерен.

— Юрий Николаевич, вы сейчас в Украине. Как проводите время?
— Все нормально. Съездили с женой на отдых в Турцию, на неделю. Все хорошо.

— Вас заметили на матче «Заря» - «Шахтер»...
— Я пошел посмотреть на свою любимую команду. Плюс, за «Зарю» играет мой сын. Получил массу удовольствия. Даже после того, как я ушел из «Зари», часто приходил на матчи. У меня была возможность и время.

— К слову, как дела у вашего сына, Виталия?
— В этой игре он был одним из лучших, на мой взгляд. Я рад за него, все нормально.

— Как вы оцените перспективы «Зари» в нынешнем сезоне?
— Они все равно будут на призовом месте. Даже не сомневаюсь, что как минимум в тройке они будут.

— Когда вы покинули Солигорск, то говорили, что было много звонков и было над чем подумать. Были какие-то предложения?
— Они и сейчас есть. Возможно, очень скоро опять приступлю к работе.

— Какой главный вывод вы сделали для себя из этого периода карьеры?
— Чемпионат достаточно неплохой, цельный. Единственный чемпионат, который не остановился в этом году. Я получил опыт. Рад, что принял это приглашение и проработал там 10 месяцев. Все хорошо. Тем более, когда я ушел, команда находилась на первом месте. Задача, которая была поставлена, точно по плечу солигорскому «Шахтеру». Сейчас там работает Роман Григорчук. Дай Бог, чтобы они эту задачу выполнили. Думаю, в этом году они могут стать чемпионами.

— В течение этих 10 месяцев были ситуации, с которыми вы сталкивались впервые?
— Всегда есть ситуации, с которыми сталкиваешься впервые. Это лично мое и я не хотел бы выносить сор из избы. Это наша жизнь, работа, а в каждой работе есть разные моменты, и хорошие, и плохие. Пусть оно останется при мне.

— Что вы думаете о нынешнем чемпионате Украины? Впервые за четыре сезона снова играет 14 команд. Это хорошо для турнира?
— Это плюс чемпионату Украины. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к 16 командам. Вижу, что в Первой лиге есть команды, которые заслуживают внимание и могли бы составить конкуренцию командам Премьер-лиги.

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Александр Снитко, Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:46
    -1
    APL, 22.09.2020 12:42
    чого ржеш? з наступного сезону буде 16 команд
    Прыгун, чо, по 4 раза сосать больше не хотите?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 22.09.2020 12:42
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:27
    Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к 16 командам.
    чого ржеш? з наступного сезону буде 16 команд
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 22.09.2020 12:36
    +2
    Вот тренер в Днепр-1 и никаких Йовичевичей!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:27
    -4
    Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к 16 командам.
    Ссылка
    Алексей Шульга
      Алексей Шульга, 22.09.2020 12:36
    +2
    Вот тренер в Днепр-1 и никаких Йовичевичей!
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 22.09.2020 12:42
    0
    Олег Тимофеюк, 22.09.2020 12:27
    Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы вернемся к 16 командам.
    чого ржеш? з наступного сезону буде 16 команд
    Ссылка
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