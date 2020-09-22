Путь Филиппова. Почему его трансфер в Сент-Трюйден – это хорошо для всех

Новость о том, что лучший форвард «Десны» последних лет и один из топ-бомбардиров УПЛ минувшего сезона Александр Филиппов может покинуть черниговскую команду накануне ее старта в квалификации Лиги Европы, безусловно, для большинства почитателей украинского футбола стала полной неожиданностью. Еще более странным выглядел пункт конечного назначения нападающего – бельгийский «Сент-Трюйден», который за всю свою историю может похвастаться разве что выигрышем Кубка бельгийской лиги в сезоне-1997/98, да парой участий в Кубке Интертото, о существовании которого многие из числа наиболее молодых наших читателей могли и вовсе не слышать…

Но, если попытаться разложить все по полочкам и быть максимально объективным, то трансфер Филиппова в «Сент-Трюйден» - это то соломоново решение, которое в перспективе способно принести положительный эффект для каждой из сторон сделки…

Александр Филиппов

Если говорить откровенно, то до прошлого сезона об Александре Филиппове мало кто слышал, даже из числа болельщиков, которые стараются не пропускать ничего самого важного из жизни украинской Премьер-лиги. Путь наверх для этого нападающего выдался неимоверно тернистым, и в какой-то момент он даже задумывался о целесообразности продолжения карьеры футболиста, о чем рассказывал в интервью.

До «Десны» Филиппов вовсе не блистал результативностью. На его счету было 8 забитых мячей в 25 поединках за краматорский «Авангард», да 3 гола в 11 играх за «НПГУ-Макеевуголь» (ныне – «Никополь»). Но переход в «Десну» все кардинально изменил. Под руководством Александра Рябоконя Филиппов словно получил крылья для большого полета. За два сезона в Первой лиге в 52 матчах форвард отличился 22 забитыми мячами, непременно входя в когорту лучших голеадоров команды.

Сразу после выхода «Десны» в Премьер-лигу Филиппов несколько затерялся – 5 голов в 28 матчах, зато в сезоне-2019/20 расцвел во всей красе, забив 16 мячей в 30 поединках и став вторым в списке лучших бомбардиров УПЛ после Жуниора Мораеса из «Шахтера». Очевидно, что столь успешные выступления и привели к повышенному вниманию к Филиппову из-за рубежа.

Конечно, в 27 лет совершить скачок из «Десны» в какой-то топ-клуб Европы – это история для сказок. Но на переход в добротную команду вроде условного «Андерлехта», ПАОКа или АЗ Филиппов вполне мог бы претендовать, а вот оказался в «Сент-Трюйдене». Плохо ли это для игрока? На самом деле, абсолютно нет.

В «Сент-Трюйдене» Филиппов получит идеальную возможность для адаптации к бельгийскому футболу, где игра строится куда быстрее, нежели в Украине. В стане лидера дивизиона Александру вполне могли бы и не дать нескольких шансов проявить себя, а вот в «Сент-Трюйдене» подобная возможность у украинца однозначно будет. В рядах нынешних «канареек» Филиппов будет одним из главных активов команды, а потому относится к нему будут соответствующе. Да и сам по себе «Сент-Трюйден» - клуб-трамплин для многих игроков, которые желают проявить себя в Бельгии, чтобы затем получить более заманчивый личный контракт в клубе побогаче, да посолиднее.

В конце концов, Филиппов осознал главное – в сборную Украины из «Десны» ему путь заказан. Наставник «сине-желтых» Андрей Шевченко в одном из комментариев прямо обозначил свою позицию по этому вопросу: «Чего не хватает Филиппову, чтобы получить шанс в сборной? Ему надо играть в еврокубках, в топ-3 клубов Украины, играть постоянно на хорошем уровне».

Быть среди топ-3 клубов Украины и играть в еврокубках – задача неимоверно амбициозная для «Десны», а потому оставалось выбрать вариант с «постоянной игрой на хорошем уровне». Чемпионат Бельгии – отличная площадка, чтобы проявить себя. В среднем эта лига находится на более высоком уровне, нежели современная УПЛ, где кроме матчей с двумя грандами и парой-тройкой таких же крепких оппонентов, как сама «Десна», Филиппову вряд ли в ближайшие годы светил какой-то прогресс и возможность доказать Шевченко свою необходимость для сборной.

«Десна»

Для столь неизбалованного трансферными баталиями клуба, коим ныне является «Десна», возможность продать своего футболиста за хорошую сумму в Европу – шанс, за который необходимо было уцепиться. По нашей информации, за Филиппова черниговчане получили порядка 1,5 миллионов евро – сумму, которая вмиг стала рекордной для «Десны».

Да, у коллектива Рябоконя на носу действительно ответственный вояж в Германию на матч третьей квалификации Лиги Европы против «Вольфсбурга», но давайте будем откровенны: что с Филипповым, что без него украинская команда никак не является фаворитом предстоящей дуэли. Более того, чисто «на бумаге» немцы должны проходить в следующий раунд, если только не случится сенсации. А это означает, что оставлять футболиста ради одного еврокубкового матча, а потом, возможно, потерять шанс заработать кругленькую сумму, было бы крайне неблагоразумно со стороны руководства «Десны».

Конечно, кто-то, как например, Олег Венглинский уже успел осудить «Десну», отметив, что черниговчане продали своего лидера в «заштатную команду», но таким людям, возможно, виднее, чем нам со стороны. В конце концов, тот же Венглинский играл в гранде греческого и даже, вероятно, европейского футбола АЕКе, а потому понимает вопрос лучше и глубже, но главный тренер «Десны» Александр Рябоконь спокойно и доброжелательно воспринял желание Филиппова сменить обстановку. В Чернигове заявили, что любят своего теперь уже экс-бомбардира, а также желают ему осуществить мечту и пробиться в ряды сборной Украины. Красивое и достойное прощание.



ФК Десна

Кроме того, в «Десне» прекрасно понимают, что Филиппов стал пресловутой «первой ласточкой», от успехов в Европе которой зависит трансферная привлекательность черниговского клуба для других полпредов этого региона. Значит, потенциально в скором будущем любой хороший футболист «Десны» может за приличные деньги отправиться в западноевропейский чемпионат. В подобном векторе нет ничего зазорного, особенно для клуба, который не выстраивает стратегию успеха за счет колоссальных финансовых вливаний собственника.

Единственное, что может огорчать болельщиков «Десны» - это сиюминутное отсутствие видимой замены для Филиппова. Будковский, Хлебас и Дегтярев пока не выглядят готовыми тащить на себе всю атаку черниговчан, но кто знает, кому из них и как удастся себя проявить в конечном итоге. А жалеть, возможно, «Десне» и всем поклонникам УПЛ стоит только о том, что черниговчане не успели на фоне ухода Филиппова опередить «Мариуполь» и договориться с «Шахтером» об аренде Сикана. Сейчас кажется, что в Чернигове у Даниила было бы больше возможностей для роста и развития, чем на берегах Азова…

«Сент-Трюйден»

Для «Сент-Трюйдена», который в недоигранном из-за коронавируса сезоне-2019/20 номинально финишировал 12-м в бельгийской Лиге Жюпиле, покупка Филиппова также не является рядовым событием. Затраченные на украинца деньги ставят его в когорту одного из наиболее дорогостоящих приобретений клуба за всю историю. Дороже «канарейкам» обходились только Джонни Лукас (2,5 миллиона евро) и Мохамед Буя Турай (1,8 миллиона евро). Последнему, который играл на позиции центрального нападающего, проявить себя в «Сент-Трюйдене» так и не удалось, по причине чего африканца летом нынешнего года отпустили в «Хэбэй Чайна Форчун» за 1,5 миллиона евро.

Забивной нападающий – та опция, в которой остро нуждался «Сент-Трюйден». В минувшем сезоне «канарейки» забили лишь 33 мяча в 29 поединках, оказавшись среди худших коллективов чемпионата Бельгии в этом компоненте. Лучшим же бомбардиром «Сент-Трюйдена» в сезоне-2019/20 стал Йохан Боли (брат экс-форварда «Зари» Янника Боли), который еще к январю забил 10 мячей в 17 матчах, а затем за 3 миллиона евро был продан катарскому «Аль-Райяну».

Основным конкурентом Филиппова станет, очевидно, 24-летний японец Юма Судзуки, который в 6 матчах нынешнего сезона отличился уже 2 забитыми мячами. Однако при наличии интересного предложения по этому легионеру «канарейки» вряд ли будут долго артачиться, из-за чего равноценная подмена в лице Филиппова клубу очень нужна.

Кроме того, в «Сент-Трюйдене» наверняка восхищены примером Романа Яремчука, которого «Генту» удалось разглядеть в «Александрии» и, воспользовавшись моментов, вовремя забрать из «Динамо». И хотя Филиппов постарше своего соотечественника, но его нынешний возраст является оптимальным для футболиста. Если за год Александру удастся себя проявить так, как в «Десне» в сезоне-2019/20, то нет сомнений, что уже следующим летом украинец отправится на повышение, если уж не со спортивной точки зрения, так с финансовой это точно.

Но даже, если предположить, что у Филиппова карьера в «Сент-Трюйдене» на заладится, этот клуб вряд ли останется в серьезном накладе от трансфера Александра. Дело в том, что в Бельгии прекрасно понимают и осознают тенденцию, сложившуюся в УПЛ, когда многие легионеры со временем возвращаются в родные пенаты, причем нередко еще и за вполне себе «живые» деньги (недавний пример Довбика, как и некоторых других «возвращенцев» вполне подходит под данный тезис).