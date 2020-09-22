Десна попрощалась с Филипповым и пожелала ему пробиться в сборную Украины

Возможно, из Бельгии игрок осуществит свою мечту

  • 22.09.2020 13:55
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  • 1 комментарий
Десна попрощалась с Филипповым и пожелала ему пробиться в сборную Украины
© stvv.com

«Десна» официально подтвердила трансфер ведущего форварда Александра Филиппова в «Сент-Трюйден» и пожелала игроку добиться успеха на новом месте, чтобы получить вызов в сборную Украины.

«Александр Филиппов переходит в бельгийский «Сент-Трюйден» Нападающий «Десны» покидает наш клуб и продолжит карьеру в Бельгии».

«Александр стал важной частью нашего клуба, нашего города и по праву стал любимцем болельщиков. 125 матчей в составе «Десны» и 48 голов. Уже в первом контрольном поединке Александр забил и сразу стало ясно - Филиппов наш игрок»!

«Мы очень благодарны и искренне желаем успеха в дальнейшей карьере! Уверены, Филиппов заслужил новые вызовы, и впереди будут и матчи в составе сборной. Успехов Саша! Чернигов тебя любит», - гласит заявление клуба.

Трансфер оценивается в 1.3-1.5 миллиона евро.

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Источник — ФК Десна

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 14:06
    +2
    Вполне можно и пробовать, для этого товарняки и существуют, тем более что тот же мораэс что-то с сборной пока никакого эффекта не дает
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 22.09.2020 14:06
    +2
    Вполне можно и пробовать, для этого товарняки и существуют, тем более что тот же мораэс что-то с сборной пока никакого эффекта не дает
    Ссылка
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