Десна попрощалась с Филипповым и пожелала ему пробиться в сборную Украины

«Десна» официально подтвердила трансфер ведущего форварда Александра Филиппова в «Сент-Трюйден» и пожелала игроку добиться успеха на новом месте, чтобы получить вызов в сборную Украины.

«Александр Филиппов переходит в бельгийский «Сент-Трюйден» Нападающий «Десны» покидает наш клуб и продолжит карьеру в Бельгии».

«Александр стал важной частью нашего клуба, нашего города и по праву стал любимцем болельщиков. 125 матчей в составе «Десны» и 48 голов. Уже в первом контрольном поединке Александр забил и сразу стало ясно - Филиппов наш игрок»!

«Мы очень благодарны и искренне желаем успеха в дальнейшей карьере! Уверены, Филиппов заслужил новые вызовы, и впереди будут и матчи в составе сборной. Успехов Саша! Чернигов тебя любит», - гласит заявление клуба.

Трансфер оценивается в 1.3-1.5 миллиона евро.