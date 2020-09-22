Олег ВЕНГЛИНСКИЙ: «Десна отдала Филиппова в заштатную команду»

Бывший форвард сборной Украины Олег Венглинский поделился мнением об игре «Десны» в преддверии старта черниговской команды в Лиге Европы.

«В Чернигове все намного сложнее. «Десна» продает своих лидеров. Раньше я серьезнее относился к этому клубу. Когда узнал, что они Филиппова в «Сент-Трюйден» отдают — в заштатную команду, то очень удивился. Черниговцы наверняка подумали, что пройти «Вольфсбург» в Лиге Европы они не смогут, а значит, нужно заработать. Но ведь не в «Сент-Трюйден» же лидера атаки отдавать! Что там будет делать Филиппов? Ранее, как известно, «Десна» потеряла Фаворова и живет только сегодняшним днем. В поединке 3-го тура с «Ингульцом» черниговцы думали, что легко компенсируют кадровые потери, но не тут-то было. Пробуксовка «Десны» уже началась. Ничья с «Ингульцом» — тревожный звоночек для команды Александра Рябоконя», — считает Венглинский.