ФИФА разрешила футболистам менять сборную, если сыгран только один матч

Международная федерация упростила правила смены футбольного гражданства

  • 19.09.2020 01:19
  • 98 просмотров
  • 1 комментарий
ФИФА разрешила футболистам менять сборную, если сыгран только один матч
© Twitter. Мунир Эль-Хаддади

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем Конгрессе упростила правило, которое касается процедуры смены футбольного гражданства.

Отныне футболисты, сыгравшие один официальный матч за национальную сборную, смогут беспрепятственно выступать за другую сборную, если этот поединок сыгран не в финальном турнире чемпионата мира.

Ярким примером является форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, который сыграл 1 матч (13 минут) за сборную Испании против Македонии в 2014 году, а затем захотел выступать за сборную Марокко, откуда родом его родители. Если ранее ему не позволили это осуществить, то сейчас такой переход будет в рамках футбольного закона.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    pahentrahen
      pahentrahen, 19.09.2020 01:39
    0
    один раз не пи"дорас
    Ссылка
    pahentrahen
      pahentrahen, 19.09.2020 01:39
    0
    один раз не пи"дорас
    Ссылка
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