ФИФА разрешила футболистам менять сборную, если сыгран только один матч

Международная федерация футбола (ФИФА) на своем Конгрессе упростила правило, которое касается процедуры смены футбольного гражданства.

Отныне футболисты, сыгравшие один официальный матч за национальную сборную, смогут беспрепятственно выступать за другую сборную, если этот поединок сыгран не в финальном турнире чемпионата мира.

Ярким примером является форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади, который сыграл 1 матч (13 минут) за сборную Испании против Македонии в 2014 году, а затем захотел выступать за сборную Марокко, откуда родом его родители. Если ранее ему не позволили это осуществить, то сейчас такой переход будет в рамках футбольного закона.

BREAKING @FIFAcom Congress approves change of eligibility rules, meaning players who have played one official match for one country can switch to another (as long as match did not come in major championship, such as WC)



Good news for many out there, esp Munir El Haddadi. pic.twitter.com/2msnzBZgMc