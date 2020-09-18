ОФИЦИАЛЬНО. Команду Реброва усилил футболист, игравший за питерский Зенит

Словацкий вингер Роберт Мак подписал контракт с венгерским «Ференцварошем»

  • 18.09.2020 20:57
  • 6240 просмотров
  • 7 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Команду Реброва усилил футболист, игравший за питерский Зенит
© ФК Ференцварош. Роберт Мак

29-летний словацкий вингер Роберт Мак официально стал игроком венгерского «Ференцвароша», который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров. Подробности сделки не обнародованы.

В начале 2020 года Мак перешел из питерского «Зенита», за который дважды становился чемпионом России, в турецкий «Коньяспор», однако уже в марте расторг соглашение с клубом из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

Роберт Мак также ранее выступал за греческий ПАОК и немецкий «Нюрнберг». За «Ференцварош» играют два украинца – полузащитник Игорь Харатин и вингер Александр Зубков. 

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Источник — ФК Ференцварош

(14 голосов)

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Комментарии
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 22:04
    0
    Al Zolo, 18.09.2020 21:00
    так и в группу выйдут
    Да, выходить надо. Динамо вон уже железно получит 5,4 ляма евро, даже если вылетит от Гента. Доходное местечко.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 18.09.2020 21:28
    +6
    Игрок хороший
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 18.09.2020 21:09
    +9
    Толковый футболист, должен на порядок усилить состав
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 21:04
    +10
    Помню этого Мака против нас, когда со Словакией играли. Толковый игрок.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.09.2020 21:02
    +8
    Al Zolo, 18.09.2020 21:00
    так и в группу выйдут
    С таким усилением и из группы выйдут.
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 18.09.2020 21:01
    +6
    Выйдут.
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:00
    +11
    так и в группу выйдут
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.09.2020 21:00
    +11
    так и в группу выйдут
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 21:04
    +10
    Помню этого Мака против нас, когда со Словакией играли. Толковый игрок.
    Ссылка
    Дмитрий Борщёв
    online
      Дмитрий Борщёв, 18.09.2020 21:09
    +9
    Толковый футболист, должен на порядок усилить состав
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 18.09.2020 21:02
    +8
    Al Zolo, 18.09.2020 21:00
    так и в группу выйдут
    С таким усилением и из группы выйдут.
    Ссылка
    vados1991
    online
      vados1991, 18.09.2020 21:28
    +6
    Игрок хороший
    Ссылка
    bassofon
      bassofon, 18.09.2020 21:01
    +6
    Выйдут.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 18.09.2020 22:04
    0
    Al Zolo, 18.09.2020 21:00
    так и в группу выйдут
    Да, выходить надо. Динамо вон уже железно получит 5,4 ляма евро, даже если вылетит от Гента. Доходное местечко.
    Ссылка
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