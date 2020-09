ОФИЦИАЛЬНО. Команду Реброва усилил футболист, игравший за питерский Зенит

29-летний словацкий вингер Роберт Мак официально стал игроком венгерского «Ференцвароша», который возглавляет украинский специалист Сергей Ребров. Подробности сделки не обнародованы.

В начале 2020 года Мак перешел из питерского «Зенита», за который дважды становился чемпионом России, в турецкий «Коньяспор», однако уже в марте расторг соглашение с клубом из-за ситуации с коронавирусом в Турции.

Роберт Мак также ранее выступал за греческий ПАОК и немецкий «Нюрнберг». За «Ференцварош» играют два украинца – полузащитник Игорь Харатин и вингер Александр Зубков.

📣 Transfer news | The Slovakian national team player and Russian champion Róbert Mak will continue his career in Ferencváros! 💚#fradi #ftc #ferencvaros pic.twitter.com/JDi7W7C5Pd