Кризис в Карпатах, обмен Артура на Пьянича, заруба в Первой лиге

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 июня.
1A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили – денег на продолжение сезона нет
Судя по всему, команда действительно снимется с чемпионата
1B. Игрокам Карпат разослали СМС, что игра с Мариуполем не состоится
Матч против «Львова» может стать для «зелено-белых» последним в нынешнем сезоне
1C. ТаТоТаке. Карпаты на этой неделе снимутся с чемпионата
Олег Смалийчук не смог договориться с Игорем Коломойским
1D. Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпатам нет смысла доигрывать сезон – все равно вылетят»
Журналист рассказал о ситуации в клубе
1E. ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи»
Директор львовского клуба подтвердил, что команда не поехала в Мариуполь
2A. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус
Каталонский клуб получит более 70 миллионов евро
2B. ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич – игрок Барселоны
Каталонский клуб приобрел полузащитника за 60 миллионов
3A. Уникальная плотность. Металлист 1925 вышел в лидеры Первой лиги
Сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков!
3B. Первая лига. Металлист 1925 и Горняк-Спорт забили соперникам по 4 мяча
Состоялись очередные поединки 21-го тура первенства
3C. Ингулец в меньшинстве вырвал ничью у Миная
Центральный поединок 21-го тура завершился ничейным результатом
4A. Рома возобновила интерес к Коваленко. Шахтер хочет 15 млн евро
Украинского полузащитника в Риме очень хочет видеть экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека
4B. Названа сумма, которую Шахтер получит от второй аренды Соболя в Брюгге
«Горняки» согласились отпустить своего футболиста еще на год в аренду за 1 миллион евро
4C. Шахтер рассмотрит возможность подписать игрока на место Исмаили
Тренер Луиш Каштру не исключает необходимость усиления
5A. МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»
Наставник «Динамо» считает, что при последнем голе была игра рукой
5B. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не все в Динамо переживут поражение от Десны»
Специалист считает, что руководство клуба устроит серьезный разбор полетов
6A. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»
Специалист считает, что киевляне хорошо подготовятся к важному матчу
6B. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо»
Специалист нашел идеального кандидата на пост тренера киевлян
7. ВИДЕО. Как фанаты Динамо обошли запреты и посмотрели матч с Десной
Болельщики столичного клуба позаимствовали идею у болельщиков «Зари»
8. Зинченко прокомментировал слухи о романе с девушкой Родригеша
После такого ответа появилось еще больше вопросов
9. Скандал в Болгарии. Биатлонист побил горшки с федерацией и завершил карьеру
А началось все с того, что ему разрешили тренироваться вне команды. Ничего не напоминает?
10A. Награждение Шахтера, старт Карпат, шедевр Ковальца, поражение Динамо
Самые интересные события 28 тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре
10B. Пас Шахова на Роналду, уход Гомеса и замены Сульшера
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Источник — Sport.ua
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