Кризис в Карпатах, обмен Артура на Пьянича, заруба в Первой лиге

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 июня.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили – денег на продолжение сезона нет

Судя по всему, команда действительно снимется с чемпионата

1B. Игрокам Карпат разослали СМС, что игра с Мариуполем не состоится

Матч против «Львова» может стать для «зелено-белых» последним в нынешнем сезоне

1C. ТаТоТаке. Карпаты на этой неделе снимутся с чемпионата

Олег Смалийчук не смог договориться с Игорем Коломойским

1D. Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпатам нет смысла доигрывать сезон – все равно вылетят»

Журналист рассказал о ситуации в клубе

1E. ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи»

Директор львовского клуба подтвердил, что команда не поехала в Мариуполь

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус

Каталонский клуб получит более 70 миллионов евро

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич – игрок Барселоны

Каталонский клуб приобрел полузащитника за 60 миллионов

3A. Уникальная плотность. Металлист 1925 вышел в лидеры Первой лиги

Сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков!

3B. Первая лига. Металлист 1925 и Горняк-Спорт забили соперникам по 4 мяча

Состоялись очередные поединки 21-го тура первенства

3C. Ингулец в меньшинстве вырвал ничью у Миная

Центральный поединок 21-го тура завершился ничейным результатом

4A. Рома возобновила интерес к Коваленко. Шахтер хочет 15 млн евро

Украинского полузащитника в Риме очень хочет видеть экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека

4B. Названа сумма, которую Шахтер получит от второй аренды Соболя в Брюгге

«Горняки» согласились отпустить своего футболиста еще на год в аренду за 1 миллион евро

4C. Шахтер рассмотрит возможность подписать игрока на место Исмаили

Тренер Луиш Каштру не исключает необходимость усиления

5A. МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»

Наставник «Динамо» считает, что при последнем голе была игра рукой

5B. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не все в Динамо переживут поражение от Десны»

Специалист считает, что руководство клуба устроит серьезный разбор полетов

6A. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»

Специалист считает, что киевляне хорошо подготовятся к важному матчу

6B. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо»

Специалист нашел идеального кандидата на пост тренера киевлян

7. ВИДЕО. Как фанаты Динамо обошли запреты и посмотрели матч с Десной

Болельщики столичного клуба позаимствовали идею у болельщиков «Зари»

8. Зинченко прокомментировал слухи о романе с девушкой Родригеша

После такого ответа появилось еще больше вопросов

9. Скандал в Болгарии. Биатлонист побил горшки с федерацией и завершил карьеру

А началось все с того, что ему разрешили тренироваться вне команды. Ничего не напоминает?

10A. Награждение Шахтера, старт Карпат, шедевр Ковальца, поражение Динамо

Самые интересные события 28 тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Пас Шахова на Роналду, уход Гомеса и замены Сульшера

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