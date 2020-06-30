Кризис в Карпатах, обмен Артура на Пьянича, заруба в Первой лиге

Главные новости за 29 июня на Sport.ua

  • 30.06.2020 06:30
  • 930 просмотров
  • 1 комментарий
Кризис в Карпатах, обмен Артура на Пьянича, заруба в Первой лиге
© ФК Карпаты

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 29 июня.

1A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты подтвердили – денег на продолжение сезона нет
Судя по всему, команда действительно снимется с чемпионата

1B. Игрокам Карпат разослали СМС, что игра с Мариуполем не состоится
Матч против «Львова» может стать для «зелено-белых» последним в нынешнем сезоне

1C. ТаТоТаке. Карпаты на этой неделе снимутся с чемпионата
Олег Смалийчук не смог договориться с Игорем Коломойским

1D. Игорь ЦЫГАНЫК: «Карпатам нет смысла доигрывать сезон – все равно вылетят»
Журналист рассказал о ситуации в клубе

1E. ЯЩИШИН: «Второй совладелец Карпат – красивая девушка Катя Парпи»
Директор львовского клуба подтвердил, что команда не поехала в Мариуполь

2A. ОФИЦИАЛЬНО. Барселона продала Артура в Ювентус
Каталонский клуб получит более 70 миллионов евро

2B. ОФИЦИАЛЬНО. Миралем Пьянич – игрок Барселоны
Каталонский клуб приобрел полузащитника за 60 миллионов

3A. Уникальная плотность. Металлист 1925 вышел в лидеры Первой лиги
Сразу 8 команд расположились в интервале четырех очков!

3B. Первая лига. Металлист 1925 и Горняк-Спорт забили соперникам по 4 мяча
Состоялись очередные поединки 21-го тура первенства

3C. Ингулец в меньшинстве вырвал ничью у Миная
Центральный поединок 21-го тура завершился ничейным результатом

4A. Рома возобновила интерес к Коваленко. Шахтер хочет 15 млн евро
Украинского полузащитника в Риме очень хочет видеть экс-наставник «горняков» Паулу Фонсека

4B. Названа сумма, которую Шахтер получит от второй аренды Соболя в Брюгге
«Горняки» согласились отпустить своего футболиста еще на год в аренду за 1 миллион евро

4C. Шахтер рассмотрит возможность подписать игрока на место Исмаили
Тренер Луиш Каштру не исключает необходимость усиления

5A. МИХАЙЛИЧЕНКО: «В судейской радовались не меньше, чем в раздевалке Десны»
Наставник «Динамо» считает, что при последнем голе была игра рукой

5B. Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «Не все в Динамо переживут поражение от Десны»
Специалист считает, что руководство клуба устроит серьезный разбор полетов

6A. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Уже в поединке с Шахтером мы увидим другое Динамо»
Специалист считает, что киевляне хорошо подготовятся к важному матчу

6B. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Хочу, чтобы Скрипник тренировал Динамо»
Специалист нашел идеального кандидата на пост тренера киевлян

7. ВИДЕО. Как фанаты Динамо обошли запреты и посмотрели матч с Десной
Болельщики столичного клуба позаимствовали идею у болельщиков «Зари»

8. Зинченко прокомментировал слухи о романе с девушкой Родригеша
После такого ответа появилось еще больше вопросов

9. Скандал в Болгарии. Биатлонист побил горшки с федерацией и завершил карьеру
А началось все с того, что ему разрешили тренироваться вне команды. Ничего не напоминает?

10A. Награждение Шахтера, старт Карпат, шедевр Ковальца, поражение Динамо
Самые интересные события 28 тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Пас Шахова на Роналду, уход Гомеса и замены Сульшера
Sport.ua – о главном, что рассказал нам европейский уик-энд

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 07:54
    0
    Первая лига радует в этом сезоне. Команды выровнялись по классу. Но это класс первой лиги. Вряд ли они в УПЛ станут сразу грозой авторитетов. ФКЛ попрыгал и вернулся. СКД-1 на своём месте. И только Десна в этом сезоне окрепла. Так что 3 на повышение хватит с головой пока. ИМХО.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 30.06.2020 07:54
    0
    Первая лига радует в этом сезоне. Команды выровнялись по классу. Но это класс первой лиги. Вряд ли они в УПЛ станут сразу грозой авторитетов. ФКЛ попрыгал и вернулся. СКД-1 на своём месте. И только Десна в этом сезоне окрепла. Так что 3 на повышение хватит с головой пока. ИМХО.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности